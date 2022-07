So lief der „See and the City“-Flohmarkt am Bahnhofplatz

So viele schöne Teddybären: Helga Jungjohann und Kerstin Erdintsch am Stand von Christiane Weber (v.r.). © Photographer: Andrea Jaksch

Aus rund 50 Ständen bestand der Flohmarkt im Rahmen von „See and the City“ am Samstag am Bahnhofplatz. Die Organisatorin zog ein positives Fazit.

Starnberg – Er ist über 100 Jahre alt, etwa 30 Zentimeter groß, sichtbar abgeknuddelt und beobachtete aus ruhigen Augen von seinem Tisch aus das Treiben auf dem Bahnhofplatz in Starnberg: Der alte Teddybär ist einer von zahlreichen Steiff- und Clemens-Sammlerbären, die Sabine Maier am Samstag auf dem Flohmarkt im Rahmen des Projekts „See and the City“ anbot. Maier ist erfahrene Flohmarktverkäuferin. Dass es am Samstag in der Innenstadt die Möglichkeit zum Kaufen und Verkaufen gab, freute sie ganz besonders. „Hier ist es viel chilliger als in München“, sagte sie.

Zwischen 10 und 15 Uhr hatten Besucher die Möglichkeit, an etwa 50 Ständen neue, alte Stücke zu erwerben. Vom Rondell vor dem Bayerischen Hof bis zum Parkplatz der Volkshochschule erstreckten sich die Stände. Auf Sabine Maiers Tisch saßen etwa 30 Teddybären aufgereiht – die Reste aus der Bärensammlung ihrer Mutter. Daneben warteten einige wertvolle Hummel-Figuren auf ihre Käufer: Porzellanfiguren, die in den 1930er-Jahren nach Zeichnungen von Klosterschwester Maria Innocentia Hummel aus Niederbayern gefertigt wurden.

Diese Raritäten mussten auch nicht lange warten. Kerstin Erdintsch, ihre Freundin Christiane Weber und deren Mutter Helga Jungjohann aus Starnberg zögerten nicht und erstanden zwei Hummelfiguren. „Ich habe bereits zwölf solcher Figuren zu Hause“, erzählte Jungjohann. Die Damen interessierten sich ebenfalls für den 100 Jahre alten Teddy. Christiane Weber war begeistert: „Ich liebe Teddys. Man kann sie knuddeln, in den Arm nehmen und sich mit ihnen unterhalten. Aber sie müssen ein liebes Gesicht haben.“ Weber freue sich über den Starnberger Flohmarkt. Es sei kein Ramsch im Angebot, die Preise seien fair.

Verkauften Spielsachen: Für die Schwestern Emilia und Mathilda Lehmann-Horn war das eine neue Erfahrung. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Zufriedenheit von Standbetreibern und Flohmarktbesuchern spiegelte sich auch im Kaufverhalten wider: eine hohe Besucherquote, schnell abgegraste Stände und viele Spontankäufe. Ein solches Spontanschnäppchen ergatterte auch Jennifer Idvozee (31) aus Pöcking. Die pinken Sandalen fielen ihr sofort ins Auge und waren genau in ihrer Größe. Für vier Euro wechselten die Sommertreter die Besitzerin. „Die Schuhe kommen mit in den Urlaub nach Berlin“, freute sich Idvozee. „Und vielleicht finde ich noch etwas anderes.“

Diesen Satz schnappte Verkäuferin Steffi Moder auf und präsentierte ein zu den Schuhen passendes Sommerkleid. Idvozee schlug noch mal zu. „Ich finde es ganz toll hier“, sagte Steffi Moder, die von Kleidung über Kinderspielzeug bis zu Büchern ein breites Sortiment anbot.

Dass die Starnberger den Flohmarkt von „See and the City“ so gut annehmen, freute Organisatorin Ursula Matheisen. Die Starnbergerin organisiert seit 30 Jahren Flohmärkte in Starnberg und Umgebung und wurde auch für diesen beauftragt. „Flohmärkte sind die beste Art von Recycling“, sagte sie. „Besser geht es nicht. Ich würde die Dinge wegschmeißen, und so freut sich noch jemand anderes darüber.“

Für Emilia (10) und Mathilda Lehmann-Horn (7) war der Flohmarkt eine besondere Erfahrung. Die beiden trennten sich von zahlreichen Spielsachen, für die sie zu alt geworden waren: Lego, Faschingskostüme, verschiedene Playmobil-Sets. „Schon vor 10 Uhr hat ein Kunde eine ganze Kiste mit Legosteinen gekauft“, erzählte Emilia stolz. Auch für Mutter Sibylla Duffe war es der erste Flohmarkt. „Mir ging es darum, dass die Kinder ein Gefühl für den Wert der Dinge bekommen und auch das Planen und Handeln lernen“, sagte sie. „Und wenn sie wieder wollen, werden wir noch mal auf einen Flohmarkt gehen.“

Von Vanessa Lange