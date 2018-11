Mehr Platz für Fußgänger auf 85 Metern

Das untere Ende der Hanfelder Straße direkt am Tutzinger-Hof-Platz soll ausgebaut werden. Der Bauausschuss sah sich die Situation am Donnerstagnachmittag vor Ort an und will Anfang Dezember über den Umbau beraten. Mögliche Bauzeit: Sommer 2019.

Starnberg– Die Stadt will den Abschnitt der Hanfelder Straße direkt am Tutzinger-Hof-Platz in Starnberg im kommenden Jahr in Angriff nehmen. Der Bauausschuss ging den rund 85 Meter langen Abschnitt gestern schon einmal ab, beraten werden soll erst in der Sitzung am 6. Dezember. Im Prinzip soll dieses Stück ebenso umgebaut werden wie der Abschnitt zwischen Rheinlandstraße und dem Gasthaus Sonne (Scholler). Von Eingriffen in die Fahrbahn sind nicht alle überzeugt.

Ursprünglich hatte die Stadt den zweiten Bauabschnitt direkt nach dem ersten Teil umsetzen wollen, jedoch kam laut Bürgermeisterin Eva John die Umleitungsstrecke für Westumfahrung und den Neubau bei Mamhofen dazwischen: „Eine Baustelle in der Situation wäre unvernünftig gewesen.“ Nun wäre eine Realisierung im Sommer kommenden Jahres möglich, die Bauzeit würde wohl zwischen sechs und acht Wochen liegen. Die damalige Kostenschätzung lag bei rund 200 000 Euro, wobei 60 Prozent aus der Städtebauförderung stammen.

Ziel sei, erklärte John beim Ortstermin, den Gehweg soweit möglich zu verbreiten – auf zwei Meter, besser auf 2,5 Meter. Derzeit sind es stellenweise fast zwei Meter, an anderen Stellen nicht einmal die Hälfte. Dazu würden die Fahrspuren etwas verringert, die Aufweitung auf zwei Spuren am Tutzinger-Hof-Platz bliebe aber voll erhalten. Ausgebaut werden kann nur die südliche Straßenseite, an der nördlichen dürfe man wegen Schleppkurven für größere Fahrzeuge keine Veränderung vornehmen. Direkt an der Einmündung zur Hauptstraße soll der Gehweg auf mehr als drei Meter verbreitert werden – dafür könne man Fahrbahnflächen nutzen, die für den Fahrzeugverkehr nicht erforderlich seien. So soll „nicht die Hälfte der Fußgänger auf der Straße stehen“, sagte John. Ob dann die Spuren nicht zu schmal wären, fragten sich einige, etwa Gerd Weger (CSU). Schon heute sei die Situation dort und im bereits ausgebauten Bereich bei Lkw-Gegenverkehr schwierig. Josef Pfister (BMS) verwies auf den Seufzerberg – dort sind die Spuren nicht so breit wie derzeit auf der Hanfelder Straße. John betonte, durch die Abstufung der Hanfelder Straße zur Gemeindestraße solle kein Autofahrer Nachteile haben – aber Fußgänger mehr Platz.

Genau an der Stelle, an der die zwei Spuren vor der Ampel entstehen, will die Stadt einen kleinen Platz schaffen. Der Baum direkt am kleinen Weg zur Vordermühlstraße solle erhalten werden, erklärte John den Plan.