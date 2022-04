Hasen finden und Preise gewinnen: Osterradl-Aktion soll Beschilderung verbessern

Von: Tobias Gmach

Teilen

Verteilten Osterhasen-Sticker für die Aktion auf dem Kreisradwanderweg (v.l.): Marie Makowka (Marketing), Daniel Pichlmeier (Radverkehrsbeauftragter), Isabella Weber (Leiterin der Mobilitätsprojekte) und Melanie Widmann (Projektmanagement). © Landratsamt

Das Landratsamt ruft zum „Osterradeln“ auf. Es handelt sich um eine Aktion, die zur besseren Beschilderung beitragen soll - und bei der man etwas gewinnen kann.

Landkreis – Sich aufs Radl schwingen und dabei etwas gewinnen: Das Landratsamt veranstaltet von Samstag, 16., bis Montag, 18. April, ein Osterradeln im Landkreis. Die Aktion ist der Auftakt des Projekts „Optimierung der Radwegebeschilderung im Landkreis Starnberg“, wie es in einer Pressemitteilung der Behörde heißt. Das Ziel: die Navigation durchs Fünfseenland verbessern.

Den Startschuss zum Osterradeln gibt am Karsamstag um 10 Uhr ein Stellvertreter des Landrats gemeinsam mit Starnbergs Zweiter Bürgermeisterin Angelika Kammerl und Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux auf dem Kirchplatz in Starnberg. Gleichzeitig startet auch Bürgermeister Michael Sturm auf dem Rathausparkplatz der Gemeinde Weßling in die Osteraktion.

Das Gewinnspiel funktioniert wie folgt: Auf ausgewählten Schildern des Kreisradwanderwegs werden Osterhasen-Sticker angebracht. Die gilt es zu finden. Dann einfach ein Foto von sich mit dem Aufkleber machen, den QR-Code mit dem Smartphone scannen und die Kontaktdaten sowie gegebenenfalls eine Meldung zur Optimierung der Radwegebeschilderung absenden. „Mit jedem gefundenen Osterhasen wandert ein Los in den Lostopf. Als Dankeschön erhalten alle Teilnehmer ein Ostergoodie per Post“, so die Mitteilung. Außerdem werden drei Hauptgewinne verlost, die Landrat Stefan Frey im Landratsamt persönlich überreicht. Als erster Preis winkt ein GPS-Fahrradcomputer, als zweiten Preis gibt es eine Halbtags-Wanderung auf den Spuren von Sisi für zwei zu gewinnen. Der dritte Preis ist eine große Schiffsrundfahrt zu zweit auf dem Starnberger See. Zu jedem Preis gibt es Radzubehör und Leckereien.

Der Radverkehrsbeauftragte im Landratsamt, Daniel Pichlmeier, sagt: „Ich hoffe auf eine Vielzahl von Teilnehmern mit vielen Anregungen zur Verbesserung der Beschilderung.“ Starten kann man an den drei Tagen überall im Landkreis und jederzeit Weitere Infos sind online auf www.lk-starnberg.de/Osterradeln zu finden.