Haus der Stadt Starnberg steht seit Jahren leer: Nutzung für Kindergarten oder Wohnraum?

Das städtische Anwesen an der Harkirchner Straße 6 in Percha steht leer. Nun wollen die Grünen im Stadtrat das Gebäude als Wohnhaus nutzen. Bürgermeisterin Eva John rechnet mit Kosten von mehr als einer Million Euro.

Percha – Verdichten, neu bauen, sanieren – es gibt viele Möglichkeiten, Wohnraum auch im teuren Landkreis Starnberg zu schaffen. Starnbergs Grüne versuchen es nun mit einem anderen Weg: Leerstand beenden.

Es geht um das Haus auf dem Grundstück Harkirchner Straße 6, gegenüber vom Malteserstift St. Josef. Es gehört der Stadt, steht aber seit Jahren leer. „Dieses Gebäude könnte zeitnah überplant werden und künftig als Wohnraum zum Beispiel für die Mitarbeitenden des Malteserstifts zur Verfügung stehen“, sagt Fraktionschefin Martina Neubauer und hat einen entsprechenden Antrag für den Stadtrat eingebracht.

Demnach soll die Verwaltung alle vorliegenden Unterlagen über das Grundstück den Gremien zur Verfügung stellen und Optionen für eine Wohnraumnutzung erarbeiten. In einem zweiten Schritt soll mit den Verantwortlichen des Malteserstifts über eine mögliche Nutzung gesprochen werden. In der gesamten Region bestehe ein gravierender Mangel an bezahlbarem Wohnraum, sagt Neubauer. Das sei vor allem für Menschen aus Bereichen wie Pflege, Erziehung oder Einzelhandel ein großes Problem – „genau diese Menschen werden aber als Fachkräfte in der Region dringend gesucht“. Leerstand müsse von daher unbedingt vermieden werden.

Das Haus war einst eine Einsatzstation der Malteser

Das Gebäude an der Harkirchner Straße mit einer Grundfläche von knapp 200 Quadratmetern habe zu den Grundstücken gehört, die die Stadt vor vielen Jahren von der Ursberger Kongregation erworben hatte, erklärt Bürgermeisterin Eva John. Vor dem Verkauf hätte es das Pflegepersonal der Malteser als Einsatzstation genutzt.

Bereits 2007 habe das Stadtbauamt eine mögliche Nutzung als Wohngebäude untersucht – „das Ergebnis fiel damals negativ aus, da der Grundriss eine Aufteilung in abgeschlossene Wohneinheiten nicht möglich macht“, erklärt John gegenüber dem Starnberger Merkur. In der Folge sei das Gebäude als Lager genutzt worden. Zudem habe es Überlegungen gegeben, dort das Stadtarchiv unterzubringen oder einen Pächter für die Nutzung als Kindertagesstätte zu finden. Letzteres habe der Stadtrat jedoch wieder zurückgestellt.

Sowohl für eine Kindertagesstätte als auch für Wohnraum sieht John Bedarf. Aber: „Beide Umnutzungen beziehungsweise Umbauten sind mit einem hohen Kostenaufwand verbunden.“ Diesen gibt die Bürgermeisterin mit mehr als einer Million Euro an. Allerdings gebe es für beide Nutzungsarten die Möglichkeit staatlicher Fördermittel.

Kosten für Wohnnutzung sollen geprüft werden

Einen Schnellschuss, in welcher Richtung auch immer, kann sich die Bürgermeisterin an der Harkirchner Straße aber nicht vorstellen. Für beide Nutzungsarten sei eine Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Sie sehe also „eher mittelfristige Umsetzungsmöglichkeiten“. Bis zur Vorlage des Grünen-Antrags im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats wolle sie aber die Verwaltung bitten, die Möglichkeiten einer Wohnnutzung und die Kosten dafür vorzuprüfen.

