Heiratsantrag am Straßenrand bei Starnberg: Es ist schon der zweite

Antrag zwischen Strohballen-Figuren: Das glückliche Ehepaar Pit und Elke Hladik aus Perchting freut sich auf die zweite Hochzeit. Mit so einem spektakulären Antrag hatte Elke Hladik nicht gerechnet. © Andrea Jaksch

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion beschriftete Pit Hladik das Transparent für das Perchtinger Stadlfest mit seinem zweiten Heiratsantrag an seine Frau – und jeder kann es lesen. Nach mehreren Krisen möchte das Ehepaar ihre Ehe mit einer zweiten Heirat symbolisch festigen.

Perchting – Seit dem Wochenende wundert sich mancher Autofahrer, der an der Andechser Straße entlangfährt und die beiden Strohmännchen in Perchting sieht, die ein Schild mit der Aufschrift „Spotzl mogst mi no moi heiradn?“ halten. Dieser Antrag gilt der Ehefrau von Pit Hladik (61), Elke Hladik (63). Bede sind bereits verheiratet.

Bereits der erste Antrag war nicht gewöhnlich. „Wir wussten schon immer, dass wir zusammengehören“, erzählt Hladik. Also machte er seiner Frau im Jahr 1994 nur sechs Monate nach dem Kennenlernen einen Heiratsantrag: Er legte den Ring unter ihr Kopfkissen. Als sie ihn entdeckte, fragte er: „Möchtest du?“ Am 28. Juni desselben Jahres heirateten sie in Waikiki Beach auf Hawaii. „Wir wollten nicht diese typische Hochzeit, für mich war das perfekt“, sagt Elke Hladik.

Elke Hladik führt seit vier Jahren zusammen mit ihren jüngsten Sohn das Fitnessstudio „Pur“ in Starnberg. Pit Hladik war Qualitätsmanager in der Automobilindustrie und ist seit zwei Monaten in Rente. 2015 durchlief das Paar eine heftige Krise. „Wir haben beide so viel gearbeitet, da verliert man sich“, erklärte Elke Hladik. Als das Ehepaar kurz vor der Trennung stand, erinnerten sie sich daran, dass sie doch eigentlich zusammengehörten. Seither laufe die Beziehung besser denn je. „Mein Mann hat so für unsere Ehe gekämpft“, erzählte Elke Hladik. Bei ihr kam der Wunsch auf, ein zweites Mal zu heiraten, um die Ehe symbolisch zu festigen. Eine zweite Krise brachte die Corona-Pandemie. Das Fitnessstudio musste, wie alle anderen, schließen, und die Familie war von finanziellen Sorgen geplagt. Elke Hladik sagte zu ihrem Ehemann: „Wenn der Antrag dieses Jahr nicht kommt, brauchst du gar keinen mehr machen.“

Die Ehefrau war erstaunt, wie romantisch ihr Mann sein kann

Hladik kümmerte sich, erzählte der Perchtinger Burschenschaft von seinem Vorhaben. So kam es, dass Hladik das Transparent fürs Stadlfest am Wochenende danach mit nach Hause nahm und die Rückseite beschriftete, bevor er sie wieder anbrachte. Seine Frau und seine drei Kinder wussten nichts davon. Elke Hladik wurde über ein Facebook-Foto auf den Antrag aufmerksam. „Sie konnte es am Anfang gar nicht glauben“, erzählte der stolze Ehemann. Die Ehefrau war erstaunt, wie romantisch ihr Mann sein könne. „Das hat mich unglaublich tief berührt“, erzählte sie – und natürlich nahm sie an.

In diesem Jahr pflegte Elke Hladik ihren Vater, was sie emotional sehr forderte. „Ich glaube, mein Mann wollte etwas ganz besonders Liebes machen, um mich aus dem Tief herauszuholen“, sagt Elke Hladik. Der zweite Ehering wird derzeit noch von einem Goldschmied angepasst. Die zweite Hochzeit soll noch dieses Jahr stattfinden. Der Ort ist offen, aber: „Wir sind auch riesen Bali-Fans“, sagt Elke Hladik.

Mathilda Trausch

