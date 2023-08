Heiße Phase läuft: Neue Brücke wird eingehoben

Von: Michael Stürzer

Teilen

Sie hängt am Haken: Der erste Trog, der Teil der neuen Bahnbrücke in Starnberg, wurde kruz vor 15 Uhr angehoben und eingesetzt. © Tobias Gmach

Seit Donnerstagvormittag läuft die heiße Phase an der Brückenbaustelle in Starnberg. Am Nachmittag werden die neuen Brückenteile eingehoben.

Starnberg - An der Brückenbaustelle mitten in Starnberg herrscht Spannung: Seit Donnerstagmittag laufen die Vorbereitungen für den Einhub der neuen Brückenteile. Die je 650 Tonnen schweren Widerlager, die Brückenfundamente, waren in den vergangenen Tagen an ihre endgültige Position gezogen worden. Schwertransporter hatten in der Nacht die vorgefertigten Teile der Brücke angeliefert. Kurz vor 15 Uhr kam der erste Trog an den Haken und wurde in kurzer Zeit in Position gebracht, um auf die Widerlager abgesenkt zu werden.

Das geht fix: Der Trog war nach wenigen Minuten in Position fürs Absenken auf die Widerlager. © Tobias Gmach

Die Elemente sind je 27,4 Meter lang, 5,5 Meter breit und wiegen jeweils 120 Tonnen. Für das Einheben ist ein 650-Tonnen-Autokran im Einsatz. Die Arbeiten hatten sich um einige Stunden verzögert, auch wegen der starken Regenfälle der vergangenen Tage. Nun laufen die Arbeiten, gegen 14.30 Uhr wurde das Seil für den ersten Trog gespannt, das Einheben begann.

Kurz vor dem Einheben: Blick von der Bahnlinie auf die neuen Fundamente der Brücke in Starnberg. © Tobias Gmach

Der Neubau der Brücke ist erforderlich, weil für das wenige Meter entfernte Nordportal des geplanten B2-Tunnels mehr Spuren unter der Bahnlinie hindurchgeführt werden müssen. Die neue Brücke ist sieben Meter breiter als die alte, teilte die Bahn mit. Wegen der Arbeiten ist die B2 in Starnberg derzeit noch voll gesperrt, die Sperrung soll am kommenden Mittwoch, 6. September, aufgehoben werden. Die Bahnlinie soll bereits am Montag, 4. September, in den Morgenstunden wieder frei sein.