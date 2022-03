Heizöl-Unternehmen im Ausnahmezustand: „Die Leute sind in Panik verfallen“

Von: Tobias Gmach

Teilen

Haben gut zu tun in diesen Tagen: Nicolas Prankl (l.), Juniorchef des Familienunternehmens Prankl Heizöl, und Lkw-Fahrer Michael Oberländer, der gestern Kunden an der Hanfelder Straße in Starnberg belieferte. © Andrea Jaksch

Seine Firma hat rund 4000 Kunden im Landkreis Starnberg: Heizöl-Unternehmer Nicolas Prankl spricht im Interview über Hamsterkäufe und Engpässe seit Kriegsbeginn.

Landkreis – Seit in der Ukraine der Krieg ausgebrochen ist, herrscht auch bei der Firma Prankl Heizöl der Ausnahmezustand. Ihre Laster sind derzeit unter Dauerbelastung, gestern befüllte einer von ihnen mehrere Tanks an der Hanfelder Straße in Starnberg. Das seit 1962 bestehende Familienunternehmen, wird aktuell in dritter Generation geführt und hat alleine im Landkreis Starnberg rund 4000 Kunden. Im Interview erklärt Juniorchef Nicolas Prankl, wie die Kunden auf den Krieg reagierten und was die aktuelle Situation für seine Firma bedeutet.

Herr Prankl, was war nach Russlands Angriff auf die Ukraine los bei Ihnen?

Das Telefon hat von morgens bis abends geklingelt, man hat richtig gemerkt, dass die Leute in Panik verfallen sind. Die ICE-Gasoil-Börse wurde von 800 Dollar pro Tonne auf mehr als 1600 Dollar in weniger als eine Woche nach oben katapultiert.

Wie erklären Sie sich die Hamsterkäufe?

Viele Heizölverbraucher haben im Sommer 2019 alle Tanks zum supergünstigen Preis vollgemacht. 2020 wurde dann viel gepokert und insgesamt sehr wenig Heizöl an den Mann gebracht. Dieser Krieg hat natürlich alle in Angst versetzt, gerade der Gedanke, vielleicht erst mal gar kein schwefelfreies Öl zu bekommen, hat viel Kunden dazu animiert, direkt den Tank vollfüllen zu lassen.

Konnten Sie durchweg liefern?

Ja. Unseren großen Vorteil als freier Händler hat schon mein Opa erkannt. Wir sind an keine begrenzten Mengen oder Kontrakte gebunden. Die drei Tanklager im Münchner Umkreis waren sehr schnell ausverkauft und ab 7. März gab es für den ganzen Monat kein Heizöl mehr in München, Krailling oder Feldkirchen zu kaufen.

Lesen Sie auch Private Teststationen im Landkreis vor dem Aus 23 privat betriebene Corona-Teststationen gibt es derzeit im Landkreis. Ende des Monats ist für sie wohl Schluss. Der Grund ist die auslaufende Bayerische Testverordnung. Auf Verständnis stößt diese Tatsache aber nicht überall. Private Teststationen im Landkreis vor dem Aus Sicheres Zuhause für Haustiere aus der Ukraine: Wie das Tierheim Starnberg hilft Mit den Menschen aus der Ukraine kommen immer wieder auch Haustiere in den Landkreis. Das Tierheim Starnberg unterstützt, wo es kann, und hat vier Hunde bereits aufgenommen. Bevor es so weit ist, wird zuerst das Impfbuch gecheckt, denn in der Ukraine gibt es immer wieder Tollwutfälle. Sicheres Zuhause für Haustiere aus der Ukraine: Wie das Tierheim Starnberg hilft

Und wo haben Sie sich das dann besorgt?

Ich habe morgens erst mal 50 bis 100 Nummern gewählt, um herauszufinden, wer überhaupt Heizöl anbietet. Die Großlieferanten haben teilweise die Telefone ausgeschaltet, weil Sie keine Mengen mehr zur Verfügung hatten. Wir haben uns dann von „Bayernoil“ in Vohburg an der Donau und von der „Miro“ in Karlsruhe versorgen lassen. Die Speditionskosten sind bei diesen Dieselpreisen alles andere als günstig.

Wann denken Sie, können Sie wieder von regional näheren Raffinerien Öl beziehen?

Seit diesem Donnerstag werden wieder kleine Mengen angeboten. Ich hoffe, dass wir ab April wieder mehr schwefelfreies Heizöl zur Verfügung haben.

Wie haben sich die Preise entwickelt?

Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes explodiert, das haben wir in den vielen Jahren noch nie erlebt. Die Entwicklung hat ja zwei Seiten: Es gibt die enorme Verknappung durch die vielen Käufe, andererseits wäre theoretisch genug Öl da, das russische lagert in großen Tanks an der polnischen Grenze. Dieses Heizöl und auch Diesel möchte aber natürlich niemand kaufen. Die deutschen Raffinerien lehnen diese russische Ware selbstverständlich ab.

Und woher kommt dann gerade das Öl, das Ihre Firma in die Keller im Landkreis pumpt?

Aus Norwegen, England und Saudi-Arabien.

Wie blicken Sie angesichts der unsicheren und angespannten Weltlage in die Zukunft?

Die Aussicht auf großflächige Unterbrechungen der russischen Ölproduktion wird laut der Internationalen Energieagentur zu einem globalen Ölversorgungsschock führen. Sie schätzt, dass die russische Ölproduktion ab April um 3 Millionen Barrel pro Tag gedrosselt werden könnte, da die westlichen Sanktionen greifen und die Käufer die Exporte meiden.

Fossile Energien sind angesichts des Klimawandels nicht gerade im Trend. Spüren Sie die Abkehr der Leute vom Heizen mit Öl eigentlich?

Selbstverständlich. Wenn ein altes Haus abgerissen und neu gebaut wird, kommt da meistens leider keine Ölheizung mehr rein. Jetzt zeigt uns aber der schreckliche Krieg, wie extrem abhängig wir vom russischen Gas sind. Mit einem eigenen Öltank ist man viel flexibler und kann ihn zum richtigen Zeitpunkt günstig füllen.

Mit 32 Jahren sind Sie ein sehr junger Vertreter im Vergleich mit anderen in Ihrer Branche. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie Ihren Job noch lange machen können?

Ich denke, dass wir die nächsten 50 Jahre noch Heizöl oder bald auch schon Wasserstoff verkaufen werden. Dieser Brennstoff ist selbst heute noch die günstigste Variante, um ein warmes Zuhause zu garantieren.

So heizen die Menschen im Landkreis Starnberg

Heizöl spielt nach wie vor eine große Rolle in den Privathaushalten hierzulande. Das zeigt der Energiebericht 2021 des Landkreises. Die Statistik darin – und damit die aktuellste für die Region – bezieht sich auf das Jahr 2019. Danach waren rund 20 Prozent der Heizungen im Landkreis Starnberg Ölheizungen und etwa 30 Prozent Gasheizungen. Wärmepumpen hatten nur 4,2 und Pellets nur 1,4 Prozent Anteil an der Gesamtzahl der Heizungen – auch wenn sie sich gegenüber 2013 enorm vermehrt hatten. Auffallend: 2019 wurden mehr als 40 Prozent der Heizungen mit Holz betrieben. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine Holzheizung auch ein Schwedenofen sein kann, der in einem Haushalt nur ergänzend für Wärme sorgt. Diese hohe Zahl drückt wiederum die Öl- und Gasanteile in der Statistik. Eine deutlichere Sprache spricht die Statistik zum Wärmeverbrauch. Fast die Hälfte entfiel auf Heizungen mit Erdgas – und satte 35 Prozent auf Heizöl. Daraus lässt sich folgern, dass Ölheizungen in relativ vielen Mehrfamilienhäusern verbaut sind, was den großen Anteil begründet. Er ging aber seit 2013 um mehr als fünf Prozent zurück. Bei der Anzahl der Heizungen im Landkreis (insgesamt rund 68 700) sank der Öl-Anteil sogar um zehn Prozent.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.