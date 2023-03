Helden im Mittelpunkt bei Stadtkapelle Starnberg

Teilen

Die Stadtkapelle Starnberg mit Bernd von Hösslin am Dirigentenstab spielte ein mitreißendes und fröhliches Konzert in der Schlossberghalle. © Rutt

Die Stadtkapelle Starnberg beschwor in ihrem Frühjahrskonzert Hoffnung und Freude - und Helden.

Starnberg – Helden helfen, Helden sind mutig, Helden opfern sich auf. Mit ihrem Frühjahrskonzert rückte die Stadtkapelle Starnberg unter der Leitung von Bernd von Hösslin verschiedenste Retter von Menschen in Not auf musikalische Weise in den Mittelpunkt. Unter dem Motto „Helden wie wir“ mit opulentem Klang und actionreichen Soundtracks verliehen die Musiker ihren Konzertgästen für mehr als zwei Stunden Flügel und übernatürliche Superkräfte. Den zweiten Konzertteil nach der Pause gestaltete „Windgang“ mit, das Jugendblasorchester der Musikschule Starnberg.

Schon eine Stunde vor dem Hauptkonzert heizte Stefan Komareck mit seiner Big Band STArs den Gästen in der Vorhalle ordentlich ein, die das mitreißende Spiel mit regem Applaus quittierten und beschwingt ins eigentliche Konzert kamen. Im Konzertsaal, auf der mit Blumen geschmückten Bühne, entzündete von Hösslin mit seinen Blechbläsern und Percussionisten zum eigentlichen Konzertbeginn ein musikalisches Feuerwerk mit den erhabenen Fanfarenklängen von „The Olympic Spirit“, das John Williams für die Olympischen Spiele in Südkorea 1988 komponiert hatte. Vom olympischen Geist inspiriert ging es weiter mit der „Overture to a New Age“ von Jan de Haan. Das Repertoire war facettenreich und dramaturgisch gut in Folge gebracht. Die Stücke wurden unterschiedlichsten Helden gerecht. „Back to the Future“, der Soundtrack zum gleichnamigen Blockbuster der 80er Jahre, ist wie eine Hymne auf die Rettung der Menschheit. Zu den Höhepunkten des ersten Teils gehörte „Around the World in 80 days“ von Otto M. Schwarz.

Lob vom Musikbund Ober- und Niederbayern

„Helden beeindrucken uns“, erklärte Vorsitzender Johannes Kreißl das Motto des Abends. „Sie geben uns ein gutes Gefühl und Hoffnung.“ Ausdrücklich begrüßte der erste Vorstand die Ehrengäste, die Bürgermeisterinnen Angelika Kammerl und Christiane Falk, Landrat Stefan Frey, Pfarrer Dr. Bruno Kasongo und Arthur Keck als Vertreter des Musikbundes Ober- und Niederbayern.

„Schön zu sehen, auf welchem Niveau die Starnberger musizieren“, lobte Keck und zeichnete Jonathan Beck, Katharina Mahr und Emanuel Liebich für 15 Jahre aktives Musizieren im Verein aus. Die Ehrennadel für 25 Jahre erhielten Christine Cichos und Tobias Fuchs. Geehrt für 40 Jahre wurden Oliver Beck und Emmy Girbinger. Für 50 Jahre Verdienste um die Blasmusik wurde Andreas Weidner ausgezeichnet, er erhielt auch die Verdienstmedaille für 15 Jahre als Schriftführer.

Nach der Pause war das Jugendblasorchester dran. Herzig interpretierten die Kleinen, die oft kaum einen halben Meter größer waren als ihr Instrument, die „Hawkeye Overture“ von Robert Sheldon und „Legend of Castle Armagh“ von Paul Murtha. Sichtbar ihr Ding war „Smoke on the Water“ als musikalisches Pop-Schmankerl. Es gab einen Riesenapplaus für das sehr beachtliche musikalische Engagement.

Zu den Höhepunkten der „Großen“ gehörten im zweiten Teil die „Forrest Gump Suite“ mit den fulminanten Arrangements von Alan Silvestri genauso wie die „Avatar Soundtrack Highlights“ von James Horner. Ganz klar durften „Batman“ und „Superman“ als musikalische Helden nicht fehlen. Zwei Zugaben gab es, darunter „Skyfall“, der Soundtrack des gleichnamigen Bond-Thrillers. Es war ein besonderer Samstagabend mit musikalischer Unterhaltung auf hohem Niveau.

VON ALEXANDRA JOEPEN-SCHUSTER