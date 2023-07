In Starnberg wächst die Zukunft des Waldes

Von: Peter Schiebel

Ein Baum, der dem Klimawandel trotzt (v.l.): Lara Rösel (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten/AELF Fürstenfeldbruck), Sebastian Winter (Projektleiter AELF), Dorothea Burger (Grünplanung und Naturschutz, Stadt Starnberg), Abert Thurl (Sachgebietsleiter Garten- und Landschaftsbau, Betriebshof Starnberg) und Gero Brehm (Abteilungsleiter Forsten beim AELF) mit einer jungen Elsbeere in Söcking. © Dagmar Rutt

Der Betriebshof der Stadt hat seit gut einem Jahr an vier Stellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen insgesamt 160 junge Elsbeeren gepflanzt. Warum die Stadt beim Projekt Zukunftswald auch auf diese Baumart setzt und welche Besonderheiten es gibt, erläuterten Fachleute in Söcking.

Söcking – Das Gebiet zwischen Ammersee und Isar scheint der Elsbeere zu gefallen. Jedenfalls sind seit ersten Erhebungen im Jahr 2008 immerhin rund 600 Exemplare der seltenen Baumart in dem Bereich bekannt. Deren Alter schätzt Gero Brehm, Abteilungsleiter Forst beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Fürstenfeldbruck, auf 100 bis 120 Jahre. Die „Fünf-Seen-Elsbeere“, wie die Fachleute vom AELF sie nennen, bildet damit das einzige bayerische Vorkommen südlich der Donau. Nun beteiligt sich auch die Stadt Starnberg an dem Projekt, die Elsbeere weiter zu verbreiten.

Der Laubbaum liebt die Sonne, kommt auch auf trockeneren Böden zurecht und scheint damit ideal zu sein für die Herausforderungen des Klimawandels. Auf vier Flächen haben Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs seit gut einem Jahr 160 Setzlinge und Bäumchen gepflanzt. Eine davon ist die Wiese gleich neben dem Friedhof in Söcking. Sie ist als Erweiterungsfläche vorgesehen, sollte auf dem Friedhof kein Platz mehr für Urnengräber sein, erklärte Dorothea Burger, Sachgebietsleiterin Grünplanung im Rathaus, am Donnerstag bei einem Ortstermin.

In vier Reihen stehen dort nun 19 Elsbeeren, alles noch kleine Bäumchen zwischen drei und sieben Jahren alt. Die älteren wurden bereits im vergangenen Jahr gepflanzt, die jüngeren heuer im Frühjahr. Das Besondere daran ist nicht nur die Elsbeere an sich, sondern auch deren Erbgut. Es stammt nämlich aus der kleinen Kolonie der Fünf-Seen-Elsbeere. „Wir wollen damit auch die heimische DNA erhalten“, betonte Sebastian Winter vom AELF.

Ziel: Elsbeere verbreitet sich von selbst

Ziel sei es, dass sich die Elsbeere irgendwann von selbst in den Wäldern verbreite, erklärte Abteilungsleiter Brehm. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Schließlich brauchen die Setzlinge und Jungbäume Licht und Platz für ihr Wachstum, was beides in dichten Wäldern kaum vorhanden ist. Dazu kommt der Verbiss durch Wildtiere, wovor bei den Setzlingen Schutzhüllen aus Maisstärke schützen sollen. Die Stadt stellt ganz bewusst geeignete Flächen zur Verfügung. Dazu gehören neben der Erweiterungsfläche des Söckinger Friedhofs eine Wiesenfläche nördlich des Mayda-Nehr-Weges unweit des Sonnenhofs, auf der 29 Setzlinge gepflanzt wurden, drei Standorte am Waldrand in Wangen mit insgesamt 42 Setzlingen und der Auwald bei Petersbrunn. Dort haben Mitarbeiter des Betriebshofs 70 Setzlinge gepflanzt.

Die Flächen in Wangen und Petersbrunn sind Paradebeispiele für das, was Sebastian Winter und Albert Thurl, Sachgebietsleiter Garten- und Landschaftsbau beim Betriebshof, eine Naturverjüngung nennen. Schließlich habe dort Altbestand, unter anderem Fichten, gefällt werden müssen, erklärte Thurl. Im Gegensatz zu ihnen sei die Elsbeere „perfekt angepasst an Wärme und Trockenheit. Das macht sie zur idealen Beimischung im klimatoleranten Zukunftswald“, teilt das AELF mit.

Gesunde Mischung macht‘s auch im Wald

Generell seien die Wälder der Zukunft widerstandsfähiger, wenn sie eine gesunde Mischung aus mehreren Arten hätten, sagte Amtsleiter Brehm und bezeichnete heimische Arten als „erste Wahl“, zum Beispiel Buche, Tanne, Vogelkirsche, Bergahorn, Spitzahorn, Flatterulme und eben die Elsbeere. „Ganz entscheidend ist der Boden“, betonte Brehm. Den vielen Forstbesitzern biete das AELF auf diesem Gebiet eine kostenlose Beratung an. Für Albert Thurl gilt es, keine Zeit zu verlieren. „Es wird auch in den Wäldern eine Herausforderung, mit dem Klimawandel umzugehen“, sagte er. „Da müssen wir jetzt richtig loslegen.“

Wer sich näher informieren möchte: Auf der Wiese neben dem Friedhof in Söcking steht eine Infotafel, in dem Kasten untendrunter gibt es einen Flyer zum Mitnehmen.