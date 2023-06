Wo in Starnberg rund um die Uhr geblitzt wird

Von: Peter Schiebel

Erst an der Hanfelder Straße, nun an der Ferdinand-Maria-Straße auf Höhe der Grundschule: Der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland kontrolliert derzeit mit dieser teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage, ob Verkehrsteilnehmer in Starnberg zu schnell fahren. © Peter Schiebel

Wie sehr wird die Tempo-30-Regelung auf der Hanfelder Straße eingehalten? Aufschlüsse darüber geben die Werte der kommunalen Verkehrsüberwachung. Demnach ist seit Oktober vergangenen Jahres an Kontrolltagen etwa jedes zehnte Auto dort geblitzt worden. Die Dunkelziffer der Zu-schnell-Fahrer ist unbekannt.

Starnberg – Der große schwarze Kasten dürfte zahlreichen Autofahrern aufgefallen sein, die kürzlich über die Hanfelder Straße in Starnberg gefahren sind. Zwischen 6. und 11. Juni hatte der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland eine teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage auf Höhe der Hausnummer XXX aufgebaut. Rund um die Uhr überwachen diese „Semi-Anlagen“ genannten Anhänger den Verkehr und blitzen in beide Richtungen, sobald jemand zu schnell fährt. Es war zum ersten Mal, dass eine solche Anlage auf der Hanfelder Straße stationiert war, bestätigt Thorsten Preßler, Außendienstleiter beim Zweckverband, dem Starnberger Merkur.

Auf der gesamten Länge der Hanfelder Straße gilt seit Frühjahr 2022 eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Grund dafür ist ein Lärmgutachten, das die Stadtverwaltung in Auftrag gegeben hatte und das zu dem Schluss kam, dass die Lärmgrenzwerte für die Wohngebiete entlang der Hanfelder Straße signifikant überschritten wurden. Seitdem die Tempo-Regelung gilt, kommt immer mal wieder die Frage auf, wie sehr sich die Verkehrsteilnehmer daran halten.

Zwar liegen dem Zweckverband noch keine Auswertungen der Juni-Aktion vor. „Vor nächster Woche haben wir kein Ergebnis“, sagt Preßler dazu. Aber: Die kommunale Verkehrsüberwachung hat auch schon zwischen 27. Oktober 2022 und 30. März 2023 die Geschwindigkeit auf der Hanfelder Straße kontrolliert – allerdings nur für jeweils rund drei Stunden pro Tag mit der mobilen Anlage aus einem VW Caddy heraus. Insgesamt gab es in dem Zeitraum sechs Messungen an drei Standorten: auf Höhe Hausnummer 93, auf Höhe Hausnummer 41 und im Bereich der Einmündung Angerweidestraße. Je nach Monat waren zwischen 8,9 und 13,1 Prozent der vorbeifahrenden Fahrzeuge zu schnell – die allermeisten von ihnen im Bereich zwischen sechs und zehn km/h.

Anteil der zu schnellen Autofahrer sinkt

Alle Werte zusammengenommen, spricht Preßler von einer Beanstandungsquote von elf Prozent. Anders ausgedrückt: Gut jedes zehnte Fahrzeug war zu schnell unterwegs. Zur Einordnung: Die Richtlinie für die polizeiliche Verkehrsüberwachung nenne einen Wert von 15 Prozent, ab dem sich die beteiligten Behörden die Messstelle anschauen und überlegen würden, ob dort etwas getan werden müsse, erklärt der Fachmann. „So weit sind elf Prozent davon nicht entfernt.“ Allerdings sei eine geringe Anzahl von Messungen nicht geeignet, um verbindliche Aussagen zu treffen. Immerhin: In den ersten drei Monaten dieses Jahres lag die Quote unter den Werten vom Ende vergangenen Jahres.

Der Einsatz der Semi-Anlage Anfang Juni kann durchaus als Folge dieser Zahlen angesehen werden. „Mobile und teilstationäre Messstellen ergänzen sich gut, zumal unsere mobilen Ressourcen begrenzt sind“, sagt Preßler. Insgesamt verfüge der Zweckverband über 15 dieser Anhänger. Da die Anlagen rund um die Uhr blitzten, sei „mit erheblich mehr Verstößen“ zu rechnen – auch an der Hanfelder Straße. Aktuell ist eine teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage an der Ferdinand-Maria-Straße auf Höhe der Grundschule aufgebaut. Sie werde aber sicherlich auch wieder an der Hanfelder Straße zum Einsatz kommen, ist sich der Außendienstleiter sicher. Alle Messstellen seien mit der Polizei abgestimmt, betont er.

Der Verkehrsexperte der Starnberger Inspektion, Hauptkommissar Oliver Jauch, setzt bei der Disziplin der Autofahrer auf einen Lerneffekt. „Wo immer wieder mal ein Anhänger steht, sinken die Geschwindigkeitsverstöße auf lange Sicht“, sagt der Beamte. Er persönlich sehe im konkreten Fall zwar die Gefahr, dass sich Schleichverkehr in Wohngebiete verlagere, wenn auf der Hauptroute auch nur 30 km/h gefahren werden dürften, sagt Jauch, betont aber auch: „Rein rechtlich ist das Tempo 30 auf der Hanfelder Straße wasserdicht.“ Eine besondere Anekdote kann sich der Sachbearbeiter Verkehr bei der Örtlichkeit nicht verkneifen: „Letztens hat es jemand geschafft, auf der Hanfelder Straße einen Kollegen zu überholen, der sich an die 30 km/h gehalten hatte. Und an der Oßwaldstraße ist er dann auch noch bei Rot über die Ampel gefahren.“