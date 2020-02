Hochzeitsmesse mit 40 Ausstellern: Erste „Herzerl-Tage“ am Starnberger See

Herzerl-Tag“ würde als Motto auch dem Valentinstag gerecht werden. „Herzerl-Tage“ wird es allerdings erst Mitte November geben. Die Vorbereitungen für die erste Hochzeitsmesse am Starnberger See laufen jedoch schon auf Hochtouren.

Starnberg– „Initiator und Organisator ist der Veranstaltungsmanager Josef Hofrichter (Event-AgentTour Starnberger See), der mit den Betreibern von „H’ugo’s Beach-Club“ im Starnberger Undosa Partner gefunden hat. Dort werden am Wochenende 14./15. November bis zu 40 Aussteller alles rund um Heirat und Hochzeitsfeier zum Thema machen. Neuheiten und Trends auf dem Hochzeitsmarkt präsentieren die Aussteller im großen und kleinen Saal des Undosa, auf dem so genannten Oberdeck und im Außenbereich.

Hofrichter geht schon seit zwei bis drei Jahren mit dem Gedanken schwanger, eine Hochzeitsmesse zu organisieren. „In Weilheim, Bad Tölz oder Fürstenfeldbruck gibt es solche Angebote bereits, warum nicht auch in Starnberg?“, fragte sich der Event-Manager. Im vergangenen Herbst wurde die Idee dann konkreter, als Hofreiter mit dem Beach-Club den passenden Veranstaltungsort gefunden hatte.

Floristen, Juweliere, Dekorationsexperten, Fotografen und viele mehr

Messebesucher können bei einem Maßschneider für das Brautkleid vorbeischauen, neue Trends der Hochzeitsmode kennenlernen und mit Konditoren über Gestaltungsmöglichkeiten für die Hochzeitstorte reden. Damit ist die Palette der Aussteller aber noch längst nicht vollständig: Floristen, Juweliere, Dekorationsexperten, Fotografen, Caterer, Fachleute für Unterhaltung und Technik, Verleiher von noblen und kultigen Hochzeitsautos, Friseure, Kosmetiker, Anbieter von Hochzeitsreisen und und und werden dabei sein.

Zudem bereitet Hofrichter ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm vor mit Brautmodenschau und Kinderunterhaltung. Moderiert werden Messe und die zweimal täglich stattfindenden Modenschauen von der aus Funk und Fernsehen bekannten Andrea Otto. Und was zu gewinnen gibt es auch: Die Aussteller werden eine große Tombola bestücken mit Messerabatten, Gutscheinen und Sachpreisen. Als Partner mit von der Partie ist das Starnberger Brauhaus. Für die musikalische Unterhaltung werden DJ Fred aus Starnberg und die Koitabach Musi aus Garmisch-Partenkirchen sorgen. Die Zille der Roseninsel wird für kurze Ausfahrten am Steg bereitliegen.

Die Tageskarte für die Hochzeitsmesse kostet 12 Euro

Die Messe wird am Samstag, 14. November, von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein und am Tag darauf von 10 bis 17 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro, an der Tageskarte kostet das Ticket 12 Euro. Wer sich als Aussteller an der Messe beteiligen möchte, erfährt Näheres rund um die Anmeldung auf www.hochzeitsmesse-starnberger-see.de.

