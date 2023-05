BRK-Ehrungsabend: Hohe Auszeichnungen für Ehrenamtliche

Teilen

Ehre, wem Ehre gebührt: Der BRK-Kreisverband ehrte dieser Tage in Starnberg 30 verdiente und langjährige Mitglieder der fünf Bereitschaften im Landkreis Starnberg. © Andrea Jaksch

Der BRK-Kreisverband Starnberg hat verdiente und langjährige Bereitschaftsmitglieder ausgezeichnet. Rund 400 Mitglieder haben die fünf Bereitschaften im Kreis.

Landkreis – Der BRK-Kreisverband Starnberg hat einen ganzen Abend dem Engagement der Ehrenamtlichen gewidmet, die in den Bereitschaften Starnberg, Gilching, Gauting, Seefeld und Herrsching für Hilfe im Landkreis sorgen. Eine ganze Reihe wurde mit teils seltenen Auszeichnungen geehrt.

Annähernd 400 Helferinnen und Helfer leisteten in den Bereitschaften ehrenamtlich vielfältige Dienste, so das BRK in einer Mitteilung. Organisiert in Fachdiensten, sichere der Sanitätsdienst beispielswiese regelmäßig Veranstaltungen ab. Bei Großeinsätzen kümmere sich der Fachdienst „Betreuung und Verpflegung“ um alle Betroffenen und Helfenden. Durch den Fachdienst „Information und Kommunikation“ werde die Einsatzleitung bei Einsätzen und größeren Sanitätsdiensten unterstützt. Der Fachdienst „Krisenintervention“ kümmere sich um die psychische Betreuung von Betroffenen und Einsatzkräften nach traumatischen Erlebnissen. Und: Die sogenannten „Helfer vor Ort“ seien professionelle ehrenamtliche Helfer, die bei Notfällen von der Integrierten Leitstelle entsandt werden, um die oftmals wichtigen Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit qualifizierter Hilfe zu überbrücken. Bei den Feuerwehren heißt das übrigens First Responder.

Um dieses „beeindruckende Engagement“ zu würdigen, wurden dieser Tage 30 der Ehrenamtlichen von der Kreisbereitschaftsleitung zu einer Feier eingeladen. Bei der Veranstaltung im Gasthof in der Au in Starnberg wurden sie für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und für ihr außergewöhnliches Engagement gewürdigt. Auch Landrat Stefan Frey war anwesend und richtete dankende Worte an die Geehrten. Albert Luppart als zweiter stellvertretender Vorsitzender des BRK-Kreisverbandes war dabei.

Geehrte bis zu 60 Jahre aktiv

Alle Geehrten erhielten eine Urkunde und eine Ehrennadel überreicht. So bekamen beispielsweise Johann Friedinger und Wilhelm Jocher (beide BRK-Bereitschaft Starnberg) sowie Helmut Führer (BRK- Bereitschaft Seefeld) die Ehrennadel des Deuschen Roten Kreuzes in Gold für 60 geleistete Dienstjahre. Für herausragende Verdienste erhielten 14 Mitglieder ein Ehrenzeichen.

Eine außergewöhnliche Auszeichnung wurde Michael Wrase zuteil. Er erhielt das goldene Ehrenzeichen der Bereitschaften für sein jahrzehntelanges Wirken als Führungskraft und für seine Einsätze im Ausland, zum Beispiel im Rahmen der Hilfe für die Ukraine. Klaus Marhold, einer der Organisatoren der Veranstaltung, resümierte: „Das war ein gelungenes Dankeschön für die Geehrten und ihre Partnerinnen und Partner mit einem Ausklang bei einem Abendessen und vielen Erzählungen aus langen Dienstjahren.“

Folgende BRK-Mitglieder wurden vom Kreisverband ausgezeichnet:

Ehrennadel des BRK in Silber für 25 Dienstjahre: Bernhard Eder, Gert Gläser, Ann-Sophie Falk (alle Bereitschaft Gilching), Sven Schicke (Starnberg), Bernhard Zwilling (Gauting).

Ehrenzeichen am Bande des Freistaates Bayern zur Würdigung von ehrenamtlichen Verdiensten um das BRK, Klasse 2, Silber: Benjamin Urmann (Gilching).



Ehrennadel des BRK in Gold für 40 Dienstjahre: Gero Geuther, Klaus Marhold, Hermann Tost (alle Seefeld), Jürgen Schulz (Gilching).



DRK-Ehrennadel Gold für 50 Dienstjahre: Richard Ferschke, Kurt Kaller (beide Seefeld), Edwin Menzinger (Starnberg).



Ehrenzeichen am Bande des Freistaates Bayern zur Würdigung von ehrenamtlichen Verdiensten um das BRK, Großes Ehrenzeichen: Richard Ferschke (Seefeld).



DRK-Ehrennadel Gold für 60 Dienstjahre: Johann Friedinger, Wilhelm Jocher (beide Starnberg), Helmut Führer (Seefeld). Ehrenzeichen der BRK-Bereitschaften in Bronze für besondere Verdienste: Monika Frank, Sebastian Reisböck (beide Starnberg), Jörg Lager, Taghi Pohl (beide Gilching), Daniel Penzl (Seefeld), Nicole Scheibenpflug (Herrsching), Bernhard Zwilling (Gauting).



Ehrenzeichen der BRK-Bereitschaften in Silber für außergewöhnliche Verdienste: Christian Dötterl, Gert Gläser (beide Gilching), Walter Kohlenz (Starnberg).



Ehrenzeichen der BRK-Bereitschaften in Gold für herausragende Verdienste: Michael Wrase (Herrsching).