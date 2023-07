Hohe Waldbrandgefahr im ganzen Kreis

Teilen

Einen Waldbrand gab es heuer schon im Landkreis Starnberg, bei Stockdorf. Die Gefahr derzeit ist sehr hoch. © Feuerwehr

Teilweise gilt am Dienstag im Landkreis Starnberg die höchste Waldbrand-Warnstufe 5. Besserung könnten Gewitter am Mittwoch bringen.

Landkreis – Zwar hat es am Montag etwas geregnet, mehr als ein paar Tropfen auf den trockenen Boden waren es allerdings in der Regel nicht – und deswegen ist die Waldbrandgefahr im Landkreis so hoch wie lange nicht. Am Dienstag gilt für weitere Teile des Fünfseenlands die Stufe 5 auf der fünfstufigen Skala des Deutschen Wetterdienstes (DWD), also die höchste. Konkret sind es das Gebiet um den Ammersee, Herrsching bis zum Pilsensee und alles südlich einer Linie Herrsching-Starnberg mit Ausnahme des Ufers am Starnberger See. In allen anderen Gebieten gilt die zweithöchste Stufe 4.

Etwas anders ist es außerhalb des Waldes. Der Graslandfeuer-Index des DWD weist für den Nordwesten des Kreises die höchste Stufe 5 auf (Herrsching, Weßling, Inning, Gilching bis ins Würmtal), etwas südlich davon Stufe 3 oder 4. Der Süden (südlich Starnberg weist nur Stufe 2 aus, ab Tutzing ist es nur noch Stufe 1 – das hat mit den Niederschlägen zu tun und heißt nicht, dass es dort nicht auch staubtrocken sein kann.

Bereits mehrere Brände

Das bedeutet, dass man mit Feuer und heißen Gegenständen äußerst vorsichtig im Freien umgehen muss. Es gab am Wochenende eine ganze Reihe von zum Glück kleineren Bränden, die durch die Trockenheit begünstigt wurden. Neben den Heckenbränden (wir berichteten) waren der Brand eines Komposthaufens in Buch oder kleinere Flächenbrände. Da am Dienstag bis zu 34 Grad angesagt sind, ist nicht mit einer schnellen Änderung zu rechnen. Am Mittwoch werden Gewitter erwartet. Dann sollen die Stufen sinken.