Holznotstand: Preise auf Achterbahnfahrt

von Simon Nutzinger schließen

Holz ist Mangelware, insbesondere für den Bau. Die Preise ändern sich beinahe täglich – für die Unternehmen und Abnehmer eine schwierige Situation, die auch mit Corona-Folgen in Übersee zu tun hat.

Landkreis – Planungssicherheit? Für Peter Schlecht nicht mehr als ein Wunsch. „Der Markt spielt seit Monaten verrückt“, betont der Holzfachhändler aus Seefeld. Welchen Lieferanten er derzeit auch nach einem Preis für die geschnittenen Bretter und Balken anfragt – die Antwort fällt bei allen jeden Tag unterschiedlich aus. „Du weißt nie, was dich erwartet“, sagt Schlecht. Die Schwankungen haben mittlerweile eine solche Dynamik angenommen, dass auch der Seefelder gezwungenermaßen bis auf Weiteres auf eine Preisliste verzichtet. Das heißt: Seine Kunden müssen für jeden Auftrag separat nachfragen. „Dass das nicht optimal ist, ist klar“, räumt Schlecht ein. „Aber es geht gerade leider einfach nicht anders.“ Um zu verstehen, warum der Holzmarkt so instabil daherkommt, bedarf es eines Blickes ins vergangene Jahr.

In Kanada standen 2020 zeitweise im Lockdown sämtliche Sägewerke still – ein harter Schlag für den internationalen Holzhandel, insbesondere für die US-amerikanischen Zimmereien. „Die hatten auf einmal kein Holz mehr“, verdeutlicht Schlecht. Ihr Heil suchten die finanziell meist sehr potenten US-Firmen auf dem europäischen Markt. Viele chinesische Unternehmen taten es ihnen gleich – und sorgten hierzulande innerhalb kürzester Zeit für einen immensen Nachfrageüberhang. Folge: Anstatt heimische Firmen zu beliefern, schipperten deutsche und österreichische Sägewerke ihre Ware in die weite Welt hinaus, wo sie zum Teil das Doppelte für den Kubikmeter Holz erhielten. Die einheimischen Holzhändler und Zimmereien müssen notgedrungen die gestiegenen Preise zahlen. „Alle Schuld auf die USA und die Chinesen zu schieben, wäre aber falsch“, sagt Schlecht, der täglich knapp fünf Stunden dafür investiert, seine Preise anzupassen. Weitere Gründe: der Winter, der insbesonders in Südtirol dazu geführt habe, dass vor lauter Schnee kaum geholzt werden konnte. Und der seit mehreren Jahren herrschende Bauboom.

Zu Schlechts Kunden zählt seit Jahren Leopold Göring. Dem Zimmerer aus Starnberg bleibt nichts anders übrig, als die schwankenden Preise an seine Kunden weiterzugeben. „Da sind viele Gespräche notwendig“, sagt er. Oftmals heißt es dann: „Ich baue dir dein Haus sehr gerne – aber leider nur zu dem aktuellen Preis.“ Göring hat neuerdings eine Preis-Gleit-Klausel in seinen Verträgen. Damit ist es ihm möglich, den endgültigen Preis für den Auftrag erst dann festzulegen, wenn er das dafür nötige Holz auch bestellt hat. „Davor weiß ich einfach nicht, wie viel es mich kosten wird“, betont er. Es sei kaum möglich, mehr als zwei bis drei Wochen im Voraus zu planen. Erst recht nicht, wenn bei manchen Holzbrettern eine Lieferzeit von mehr als zehn Wochen besteht. „Da ist eine Aussage zum Preis unmöglich.“

Die Lage beunruhigt auch Martin Fink. Der Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Starnberg bemängelt, dass die Preise für Rundholz aus heimischen Wäldern nicht der Marktsituation angemessen gewesen seien. „Die Preise waren so niedrig, dass die Waldbesitzer gerade einmal den Holzhauer bezahlen konnten.“ Die Sägewerke hätten es verpasst, mit besserer Bezahlung einen Anreiz fürs Holzen zu schaffen. So sei im Winter außerhalb der Gebiete von Großwaldbesitzern kaum Holz produziert worden. „Es lässt doch niemand seinen Wald 70 bis 80 Jahre wachsen, nur damit er ihn dann ohne Gewinn abholzt.“ Auch das Forstschadensausgleichsgesetz ist für Fink kontraproduktiv. Dieses besagt, dass der Fichteneinschlag auf maximal 85 Prozent begrenzt wird. Zwar sei es richtig, den Frischholzeinschlag im großen Stil einzudämmen, um das „Käferholz“ (Borkenkäfer) vom Markt zu bekommen, aber müssten dabei aus seiner Sicht alle Waldbesitzer unter 40 Hektar freigestellt sein. Fink: „Ansonsten haben wir bald kein regionales Holz mehr, um unsere örtlichen Sägewerke und Zimmereien zu versorgen.“

Dies sieht inzwischen offenbar auch Hubert Aiwanger so. Zumindest verkündete der bayerische Wirtschaftsminister, dass er die Forderung unterstütze, die Einschlagsbeschränkung für Holz dringend zu entschärfen. Forstministerin Michaela Kaniber nahm die Sägewerke in die Pflicht, nicht ausschließlich mit finanzstarken Abnehmern aus Übersee Geschäfte zu machen.