Hospiz-Ortsgruppe für Starnberg

Von: Laura Forster

Teilen

Eine eigene Ortsgruppe des Hospizvereins für Starnberg wünschen sich Evelyn Brunner und Andreas Döring vom Verein Seestern. © andrea jaksch

Hospizbegleiter unterstützen schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Zeit. In Starnberg will der Förderverein Seestern nun eine eigene Ortsgruppe gründen, vorausgesetzt es finden sich ausreichend ehrenamtliche Helfer.

Starnberg – Begleitung bis zum Schluss: Das ist die Aufgabe eines Hospizdienstes. Kranke oder alte Menschen und ihre Angehörigen individuell zu unterstützen und ein möglichst hohes Maß an Lebensqualität bis zum Tod zu erhalten, ist das Ziel. Doch wer bei den gängigen Suchmaschinen im Internet nach einem solchen Verein für die Stadt Starnberg sucht, geht leer aus. Es gibt bereits Hospizvereine in Gauting, Germering und im Pfaffenwinkel. „Unser erster Gedanke war, dass das aber weit weg ist, und die Sterbebegleiter sind länger auf der Straße als beim Patienten“, sagt Evelyn Brunner, Schatzmeisterin des Seesterns. Sie selbst ist im November auf die Idee gekommen, eine Hospiz-Ortsgruppe in der Kreisstadt zu schaffen. „Als mein Vater 2011 an seinem schweren Krebsleiden verstorben ist, wurden wir von einer Sterbebegleiterin unterstützt. Der letzte Wunsch meines Vaters, sich zu Hause, im Kreis seiner Familie verabschieden zu dürfen, wurde Dank der großartigen Unterstützung erfüllt. Das hätten wir ohne die Hilfe niemals durchgestanden“, sagt Brunner.

Hospizverein will „Letzte Hilfe“-Kurs in Starnberg anbieten

Zusammen mit Andreas Döring, Vorsitzender des Fördervereins Seestern, sammelte die Schatzmeisterin Informationen. „Wir haben am Anfang gedacht, dass wir einen eigenen Hospizverein gründen werden, aber nach einiger Recherche haben wir gesehen, dass es schon einen gibt, der für die Stadt zuständig ist.“ Angehörige können sich an den Hospizverein im Pfaffenwinkel bei Weilheim wenden – 2019 hat der Verein rund 200 Landkreisbürger begleitet. Schwester Angela unterstützt als Sterbebegleiterin in Krankenhäusern und Altenheimen. „Leider wissen nur sehr wenige von diesem Angebot“, sagt Döring. „Unser Ziel ist es, dass wir den Hospizverein in Starnberg bekannter machen.“ Außerdem will der Seestern eine eigene Ortsgruppe gründen. Zwar gibt es bereits am Westufer des Sees die Ortsgruppe Tutzing/Starnberg, „vieles findet jedoch in Tutzing statt“, so Döring. Da Starnberg die größte Stadt im Landkreis ist, hält er es für sinnvoll, ein eigenes Angebot vor Ort zu schaffen. Dazu soll auch der Kurs „Letzte Hilfe“ zählen, der Angehörige auf den Tod eines geliebten Menschen vorbereiten soll. Interessierte können sich unter (0 81 51) 6 52 08 11 anmelden. Einen Termin gibt es noch nicht.

Vor allem aufgrund der Erfahrung bei ambulanter Krankenpflege sieht der Seestern sich als geeigneten Verein für eine Hospiz-Ortsgruppe. „Da ist das Vertrauen der Angehörigen, aber auch der Pflegebedürftigen schon da“, sagt Brunner.

Damit eine Ortsgruppe zustande kommen kann, müssen zuerst Ehrenamtliche aus Starnberg zu Sterbebegleitern ausgebildet werden. „Wir freuen uns, wenn wir Interesse wecken können“, sagt Döring. Nach Ostern startet der Hospizkreis im Pfaffenwinkel einen neuen Lehrgang. „Meistens sind es Frauen im Rentenalter, die ihrem Leben noch einmal einen anderen Sinn geben möchten.“ Wer Interesse hat, kann sich bei Alexandra Meyer unter (08 81) 9 25 84 90 oder a.meyer@hospizkreis-paffenwinkel.de melden. lf