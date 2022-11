Hospiz-Ortsgruppe Starnberg: Sechs Ehrenamtler im Einsatz

Begleitung am Lebensende

Sie begleiten sterbende Menschen ehrenamtlich auf ihren letzten Weg: Die Starnberger Hospizhelfer haben ihren Dienst aufgenommen – dank der Initiative des Vereins Seestern.

Starnberg – Das ging schnell: Im März wünschte sich der Förderverein Seestern, der die Ambulante Krankenpflege Tutzing und den Caritasverband Starnberg unterstützt, einen eigenen Hospizdienst für die Kreisstadt. Dieser Tage gründete sich eine Ortsgruppe mit sechs ehrenamtlichen Hospizhelfern. Sie besuchen schwerstkranke und sterbende Menschen zu Hause, im Krankenhaus und Altenheim, sie unterstützen und entlasten pflegende Angehörige mental. Seestern-Kassierin und Ideengeberin Evelyn Brunner betont: „Die Sterbebegleiter sorgen dafür, dass der Tod seinen Schrecken verliert. Sie stoßen manchmal auf Dinge, auf die Angehörige nie kommen würden.“ Lasten oder Erinnerungen, mit denen die Menschen ihren Frieden machen möchten, bevor sie gehen.

Jörg Mack aus Hanfeld ist der Gruppenleiter der Hospizhelfer. Zuletzt lernte er den ersten Menschen kennen, den er auf seinem letzten Weg begleiten wird. Immer freitags besucht er die Familie künftig, beruhigt sie bei Sorgen und Ängsten, überwacht ihren Angehörigen oder hört einfach nur zu. Er ist da, wenn die anderen mal an die frische Luft müssen, um den Kopf freizukriegen. Viele Hospizhelfer haben selbst schon Angehörige verloren, erlebten Einschnitte, die sie nachdenklich machten. Mack, 56 Jahre alt, musste sich in den vergangenen Jahren von beiden Eltern verabschieden. „Der Tod ist im Kopf dann näher“, sagt er. Seinen Antrieb erklärt er aber anders: „Mir geht es persönlich und materiell gut, die Kinder sind groß, ich bin beruflich gesettelt. Von dem guten Leben möchte ich etwas zurückgeben.“

Vorbereitung aufs Ehrenamt: 100 Theorie- und 40 Praxisstunden

Die Starnberger Ortsgruppe, zu der auch lebenserfahrene Leute aus Tutzing und Feldafing gehören, hat sich dem Hospizverein im Pfaffenwinkel mit Sitz in Polling bei Weilheim angeschlossen. Von dort aus werden die Einsätze koordiniert – auch die 24-Stunden-Rufbereitschaft. Ganz wichtig ist den motivierten Ehrenamtlichen, dass sie keine Sterbehilfe leisten, sondern Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten. In 100 Theorie- und 40 Praxisstunden haben sie sich darauf vorbereitet. Die Zeit im stationären Hospiz Pfaffenwinkel im Kloster Heilig Kreuz in Polling beschreibt Jörg Mack als „berührend. Ich bin dabei menschlich gewachsen“, sagt der Hanfelder. Hatte er anfangs noch Berührungsängste, fühlt er sich nun bereit, Menschen aus Starnberg den Abschluss ihres Lebens möglichst angenehm zu machen.

Der Hospizverein im Pfaffenwinkel begleitete 2021 in Starnberg insgesamt 50 Menschen. 2019, vor Corona, waren es 71. Nun sollen es mehr und die Gruppe ausgebaut werden. Der neue Ausbildungslehrgang startet im Frühjahr 2023.

Die Ansprechpartnerin für Angehörige

Die Hospizbegleiter sind über den Hospizverein im Pfaffenwinkel erreichbar. Angehörige können sich an die Koordinatorin, Schwester Angela Kirchensteiner, wenden: unter (08 81) 925 84 90 oder per E-Mail an sr.angela@hospizverein-pfaffenwinkel.de. Sitz der Starnberger Ortsgruppe ist das Ilse-Kubascheski-Haus (Hanfelder Str. 10)

