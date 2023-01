Hotel Bayerischer Hof Starnberg: Konzeptwettbewerb soll heuer starten

Von: Tobias Gmach

Die Lichter sind schon lange aus. Der Bayerische Hof in Starnberg schloss kurz vor Weihnachten 2020. © SVJ

Wie geht es weiter beim Bayerischen Hof in Starnberg? Ein Fachbüro erarbeitet derzeit einen Auslobungstext für einen Konzeptwettbewerb. Letzterer soll laut Bürgermeister heuer starten.

Starnberg – Marode und verlassen: Er gehe davon aus, dass der Bayerische Hof Ende 2022 immer noch so aussehen wird wie heute. Das prophezeite Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik im Januar 2022 im Merkur-Interview. Im Januar 2023 erklärt er auf Nachfrage: Er befürchte, er werde diese Aussage noch eine gewisse Zeit Jahr für Jahr wiederholen müssen. Was aber immerhin nicht heißt, dass sich niemand mit dem brach liegenden, ehemaligen Traditionshotel befasst.

Ein von der Stadt beauftragtes Büro erarbeitet derzeit den Auslobungstext für einen Konzeptwettbewerb. Mit Letzterem will die Kommune den Investor auswählen, der die beste Idee für die künftige Gestaltung des insgesamt 7500 Quadratmeter großen Areals rund um das ehemalige Traditionshotel hat – oder zumindest einige Ideen sammeln. Zu der Fläche gehört auch die Villa Bayerlein mit Volkshochschule, Arbeiterwohlfahrt und Sozialwerk. Die drei Einrichtungen brauchen nun ein neues Zuhause – im Gespräch für die VHS war dem Vernehmen nach ein Teil des Neubauprojekts „Moosaik“ im Gewerbegebiet. Um die Zukunft der Einrichtung soll es in einer nicht öffentlichen Sitzung des Bauausschusses noch im Januar gehen. Bürgermeister Janik spricht von einem „charmanten Angebot als Alternativstandort“, Details nennt er aber vorerst nicht.

Starnbergs Bürgermeister will „die Kreativität der Immobilienbranche anzapfen“

Zur Zukunft der Grundstücke am Bahnhofplatz sagt er: „Wir wollen den Wettbewerb auf jeden Fall heuer starten.“ Und er schickt ein vorsichtiges „bis August“ hinterher. Janik will mit der Ausschreibung „die Kreativität der Immobilienbranche anzapfen“. Deshalb habe der Stadtrat bei seinem Grundsatzbeschluss im April 2021 bewusst wenig Vorgaben gemacht. Demnach soll der Bayerische Hof seine äußere Gestalt behalten und ein Hotel bleiben. Wohnungen sind möglich, nur keine reine Wohnnutzung.

Bis Juli 2022, insgesamt sieben Monate lang, war Nicolas Schrogl damit beschäftigt, den Bayerischen Hof auszuräumen. Davor versteigerte der Hotelier Hunderte alte Möbel und Gegenstände des Hauses. Jetzt will der ehemalige Pächter seine Erfahrung – zwölf Jahre in Starnberg, insgesamt 18 Jahre – für ein neues Geschäftsmodell nutzen. „Junge Gastronomen oder Hoteliers dürfen sich gerne an mich wenden“, sagt er auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Er wolle ein Beratungsangebot für sie schaffen – und später vielleicht auch für andere Branchen. Schrogl, der am Ammersee wohnt, befindet sich gerade am Ende seiner Weiterbildung zur Engpasskonzentrierten Strategie (EKS) – eine Lehre, die Unternehmen effizienter machen soll und ihre Basis in der Evolutionstheorie hat. Schrogl hatte den Bayerischen Hof 2009 von Rudi Gaugg übernommen, kurz vor Weihnachten 2020 musste er wegen Einsturzgefahr schließen.

