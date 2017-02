Hunger und Muskelkater

Hausen – Die aus dem Stall der Familie Führer aus Hausen entkommenen Kälber sind immer noch nicht alle wieder eingefangen worden. Die Suche geht aber weiter.

Alexandra Führer hat alle Hände voll zu tun. Die heimgekehrten Jungtiere sind hungrig. Kein Wunder, haben sie doch eine ausgedehnte Wanderung hinter sich. In der Nacht zum Donnerstag waren rund 50 Kälber aus dem Stall direkt an der Perchtinger Straße in Hausen ausgebrochen. Am frühen Morgen startete eine groß angelegte Suchaktion, neben dem Bauern und seinen Helfern waren auch vier Einsatzwagenbesatzungen der Gautinger Polizei auf der Suche nach den Tieren.

„Der Stall ist mit zwei Ketten gesichert“

Ein erheblicher Teil konnte dann auch schnell wieder eingefangen werden, berichtet Alexandra Führer. 15 Kälber sind aber auch am Freitagvormittag noch spurlos verschwunden. „Wir haben vier Suchteams im Einsatz. Mein Schwiegervater Georg, mein Mann Florian und viele Nachbarn sind im Einsatz“, berichtet Alexandra Fühler.

Die Kühe sind ruhig und bewegen sich langsam. „Die haben Muskelkater“, sagt die Bäuerin und lacht. Die viele Bewegung sei für die Tiere schon ungewohnt. Die stürzen sich auf das frische Futter, das Alexandra Führer verteilt. „Das Heu kommt von den umliegenden Wiesen, Kraftfutter brauchen wir nicht“, sagt sie. Rund 300 Kühe und Jungvieh haben die Führers im Stall stehen. Dass sich Dutzende von ihnen von selbst befreit haben könnten, kann Alexandra Führer nicht glauben: „Der Stall ist mit zwei Ketten gesichert.“ Sie erinnert sich, dass der große Bernhardiner auf dem Hof in der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr morgens zweimal angeschlagen hat: „Gut möglich, dass sich jemand auf dem Hof herumgetrieben und dann die Kälber herausgelassen hat“, vermutet sie. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Die Welt außerhalb des Gatters ist spannend

Denn die Sache ist nicht ungefährlich. Denn jeder der sechs bis acht Monate alten Ausreißer bringt rund 300 Kilogramm auf die Waage. Im Falle einer Kollision mit einem Auto oder der S-Bahn, die unweit vom Stall fährt, eine echte Gefahr. „Deswegen lassen wir auch nichts unversucht, die Tiere unversehrt wieder einzufangen“, sagt die Bäuerin. Zahlreiche Anrufe seien bereits eingegangen. Zuletzt sollen die 15 Rinder, die noch auf Achse sind, bei der Kiesgrube nahe Starnberg gesehen worden sein. Die Suche geht weiter, der Anhänger, auf den die Tiere getrieben werden sollen, wenn man sie findet, steht bereit.

Eine Hoffnung bleibt noch: In der Nacht auf Freitag kehrte eines der Tiere von allein zurück in den Stall. Hungrig, erschöpft, aber wohlbehalten. Die Welt außerhalb des Gatters ist spannend, aber im Stall bei Rundumversorgung ist es auf Dauer halt doch angenehmer.