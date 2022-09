„Ich bin ein Starnberger. Servus!“

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Gäste und Gastgeber vor dem „Diner officiel“: Der Sonntagabend war Höhepunkt und beinahe Abschluss des Besuchs von 50 Dinardern in ihrer Partnerschaft Starnberg. Beide Seiten bekräftigten, wie wichtig die Partnerschaft sei. © Andrea Jaksch

Der Besuch der Delegation aus Starnbergs Partnerstadt Dinard hatte am Sonntag seinen kulinarischen Höhepunkt. Im Casino des Bayerischen Yacht-Clubs fand ein „Diner officiel“ statt. Gestern trat die 50-köpfige Reisegruppe die Heimfahrt an.

Starnberg – Im Stile des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy startete der Bürgermeister von Starnbergs Partnerstadt Dinard, Arnaud Salmon, seine Begrüßungsrede am Sonntag beim festlichen Abendessen im Domizil des Bayerischen Yacht-Clubs mit den Worten: „Ich bin ein Starnberger. Servus!“ Das sogenannte Diner officiel war ein weiterer und der letzte Höhepunkt des Besuchs der 50 Dinarder in Starnberg. Am Montag reiste die Delegation nach einem Spaziergang an der Seepromenade, bei dem Stadtbaumeister Stephan Weinl die Besonderheiten der Kreisstadt erläuterte, und einem Mittagessen zurück in die bretonische Heimat.

Für Salmon war das Besuchswochenende ebenso wie für seinen Amtskollegen Patrick Janik der erste offizielle Termin im Rahmen der Städtepartnerschaft. Der Bretone versprach, die Grundpfeiler dieser Beziehung, Freundschaft und Treue, in seiner Amtszeit aufrechtzuerhalten und weiter zu festigen: „Das liegt mir am Herzen.“ Angestachelt von Janiks Vorlage, der seine Reden selbst auch auf Französisch vorgelesen hatte, legte Salmon am Sonntagabend nach. Nach dem Genuss der Vorspeise (Blattsalat mit gebratenen Pfifferlingen an Kartoffel-Speck-Dressing) verriet er auf Deutsch, er sei sozusagen ein Kind der Partnerschaft. Denn als am 8. September 1977 die Freundschaftsurkunde von den damaligen Bürgermeistern Heribert Thallmair und Yvon Bourges unterzeichnet wurde, sei er auf die Welt gekommen. Salmon erwähnte ausdrücklich die Begegnungen und Gespräche der Rathausmitarbeiter beider Städte. Beide Seiten hätten sich zu zahlreichen Themen ausgetauscht, „und ich werde mit vielen Ideen und Anregungen nach Hause fahren“.

Der Dinarder Bürgermeister äußerte seinen Wunsch, dass die Partnerschaft auch künftig nicht nur ein Wort, sondern eine innovative Freundschaft bleiben möge. „Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass diese Freundschaft die nächsten 45 Jahre und darüber hinaus weiter bestehen wird“, sagte Salmon. „Es lebe Dinard, es lebe Starnberg und es lebe die Partnerschaft.“ Frenetischer Beifall.

Amtskollege Janik hatte zuvor ebenfalls die Städtefreundschaft als Herzensangelegenheit bezeichnet. Im zarten Alter von drei Jahren habe ihn seine Familie mitgenommen auf eine Reise nach Dinard: „Die Erinnerung daran ist noch in mir wach.“ Zudem hab er zweimal an einem Schüleraustausch teilgenommen. Er kenne kein anderes Beispiel für das „dichte und dauerhafte Netz in der Bevölkerung, wie es in Deutschland und Frankreich mit den Städtepartnerschaften aufgebaut wurde“. Seinen Dank für das Engagement der bretonischen Freunde bei der französischen Woche, bei den Kontakten zwischen den Feuerwehren oder beim Schüleraustausch drückte Janik mit Präsenten an seinen Amtskollegen und weitere Persönlichkeiten aus, die sich für die Partnerschaft auf Dinarder Seite einsetzen. Musikalisch begleiteten „Key for Two“. Für eine Überraschung sorgten zum Auftakt die Uli-Singers, der Gospel-Chor der Pfarrei St. Ulrich Söcking unter Leitung von Biggi Danninger.