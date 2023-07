„Ich will Bienen und Menschen zusammenbringen“: Starnberger Zuchtverein mit neuem Vorsitzenden

Von: Laura Forster

Der Herr der Bienen: Ronny Köhler, der neue Vorsitzende des Starnberger Bienenzuchtvereins. © Andrea Jaksch

Seit 1896 gibt es den Bienenzuchtverein Starnberg, und seit ein paar Monaten hat er einen neuen Vorsitzenden: den leidenschaftlichen Imker Ronny Köhler. Am Lehrbienenstand zeigt er nicht nur Kindern die Welt der Tiere, er kümmert sich auch um seine eigenen im Landkreis verteilten Völker.

Starnberg – Es summt lautstark und riecht nach einer Mischung aus Wachs und Honig. Ronny Köhler hebt behutsam einen hölzernen Rahmen aus dem Bienenstock, und tausende schwarz-gelbe Insekten kommen zum Vorschein. Interessiert schauen ihm ein Dutzend Kinder mit weißen Imkerhüten über die Schulter, während die Bienen auf den Waben umherwuseln. „Sobald alles weiß ist, sind die Waben fertig zum Schleudern“, sagt der Vorsitzende des Bienenzuchtvereins Starnberg, der das Amt vor Kurzem von Hubert Dietrich übernommen hat.

Auf dem Areal des Lehrbienenstands in der Kleingartenanlage am Ende des Franziskuswegs sind regelmäßig Schulklassen zu Besuch, wie etwa die 2d der Schlossbergschule. Nachdem die rund 25 Sieben- und Achtjährigen auf einer Wiese im Sitzkreis einer Bienen-Geschichte von Nadja Schleghuber, die das Projekt „Natur und Kind“ leitet, gelauscht haben, können es die Kinder kaum erwarten, endlich die Bienen kennenzulernen. „Uns ist es wichtig, dass die Kleinen in der Natur aufwachsen und ihre Umwelt wahrnehmen und schätzen“, sagt Schleghuber, die das Projekt, das Bienenzuchtverein und Schulen verbindet, gegründet hat.

Bevor es für die Kinder zu den rund 20 Völkern mit je etwa 50 000 Bienen geht, gibt es eine Einweisung von Köhler. „Keine hektischen und schnellen Bewegungen, kein Rumgeschreie, und falls eine Biene mal neugierig ist, kein Herumgewedel. Das mögen sie nämlich gar nicht“, sagt er und verteilt die Hüte mit dem Netz vorm Gesicht an die Kinder und die zwei Lehrerinnen. Er selbst bleibt ohne Schutz. „Natürlich wird man da auch mal gestochen“, sagt er und grinst. „Aber es gibt Forschungen, dass Bienen ihren Imker am Gesicht erkennen“, erklärt Köhler.

Verein hat 330 Mitglieder und 2300 Bienenvölker

Vor dem Häuschen des Vereins, das 1993 gebaut wurde, muss die Gruppe jedoch erst für Beruhigung für die Bienen sorgen. „Das ist ein Smoker“, sagt Köhler und zeigt auf eine Art Ziehharmonika-Pfeife. Er zündet einen Eierkarton an und legt ihn in die Öffnung, danach gibt er Hanfhäcksel hinzu. Rauchschwaden komme aus dem Smoker. „Das macht die Bienen ruhig.“

Den Verein, der derzeit rund 330 Mitglieder hat, die 2300 Völker betreuen, gibt es bereits seit 1896. Er wurde auf Initiative des Königlichen Telegraphen-Inspektor Beringer gegründet, heißt es auf der Webseite des Vereins. Auf dem Gelände am Franziskusweg werden neben dem Naturkunde-Unterricht seit Jahren Aus- und Weiterbildung für Imker angeboten. Betreuer des Lehrbienenstands ist Franz Albrecht. Köhler selbst hat 2009 seinen ersten Imkerkurs gemacht. Mittlerweile hat er eigene Kästen im ganzen Landkreis verteilt und betreibt eine Imkerei im Nebengewerbe. „Der Großteil meines Lebens besteht aus Bienen“, sagt Köhler, der Teilzeit auf dem Bau arbeitet. „Ich will Bienen und Menschen zusammenbringen.“ Ein Thema, das ihm Kopfschmerzen bereitet: der Verlust der Biodiversität. „Wenn nur ein Glied verloren geht, funktioniert der ganze Kreis nicht mehr.“ Deshalb seine Bitte: keine Steingärten, sondern Gärten mit „wilden Ecken“ voller Gräser.

Köhler holt einen Rahmen nach dem anderen aus dem Stock, dreht sie und steckt sie wieder in ihre Vorrichtung. Er sucht etwas ganz Bestimmtes. „Hier ist sie!“, ruft er und deutet mit seinem Finger auf eine der Bienen. Die Kinder kommen näher und beobachten die Königin, die deutlich größer und mit einem roten Punkt versehen ist. „Das ist eine Art Nagellack, jedes Jahr hat eine andere Farbe. So erkennen wir sie leichter.“ Königinnen – in jedem Volk gibt es nur eine – können bis zu fünf Jahre alt werden. Die Arbeiterinnen haben ein kürzeres Leben. Im Sommer sterben sie schon nach vier Wochen und produzieren in der Zeit etwa zwei Teelöffel Honig. „Gerade ist Lindenzeit, das ist der letzte Honig.“ Dann beginnt das Imkerjahr wieder von vorne.

