„Ihr seid nicht allein“: Gymnasium Starnberg hilft Menschen in der Ukraine

Von: Simon Nutzinger

Rund 100 Kisten, gesponsert von der Spedition Summer, haben die Schüler des Gymnasiums Starnberg an den vergangenen beiden Tagen mit Hilfsgütern gefüllt. Diese werden nun an die polnisch-ukrainische Grenze geschickt. Initiator der Aktion war der ehemalige und langjährige Schulleiter Josef Parsch (stehend, 4.v.r.). © Andrea Jaksch

Der Krieg in der Ukraine berührt auch die Schüler des Gymnasiums Starnberg. Auf Initiative ihres ehemaligen Schulleiters Josef Parsch haben sie rund 100 Kisten mit Hilfsgütern gesammelt und in Richtung Osten verschickt.

Starnberg – Hauptsache helfen, Hauptsache nicht nur tatenlos zusehen, Hauptsache irgendetwas tun – das dachte sich die 15-jährige Caroline aus Starnberg, seit sie das erste Mal die schrecklichen Bilder vom Krieg in der Ukraine zu Gesicht bekam. Entsprechend glücklich war die junge Starnbergerin gestern, als ihre Schule, das Gymnasium Starnberg, rund 100 Kisten vollgepackt mit Hilfsgütern in Richtung Przemysl an der polnisch-ukrainischen Grenze schickte. „Es ist echt schön, dass alle so super mitgezogen haben“, sagte sie. „Ich hoffe, wir können den Menschen zumindest ein bisschen was Gutes tun.“

Gemeinsam mit zahlreichen Mitschülern hatte sie an den vergangenen beiden Tagen Spenden von Eltern und Schülern des Gymnasiums entgegengenommen. Immer in den beiden Pausen vormittags sowie in der Mittagspause trafen sich die freiwilligen Helfer in einem leeren Klassenzimmer. Dort hieß es dann vor allem sortieren, sortieren, sortieren. „Es ist wichtig, dass die Menschen in der Ukraine gleich wissen, was sie in welcher Kiste finden“, betont die elfjährige Ida, die in jeder Pause beim Packen der Kartons Hand anlegte. Letztlich kamen rund 100 Kisten mit Hygieneartikeln, Essen, Isomatten und Decken zusammen.

Verbindung zu langjähriger Partnerschule in Lviv

In die Wege geleitet hatte die Aktion Josef Parsch. Der langjährige Schulleiter wollte ebenfalls helfen – und erinnerte sich dabei an die sogenannte Schule Nummer 8 in Lwiw. Über viele Jahre pflegte das Starnberger Gymnasium eine Partnerschaft mit dieser, organisierte Schüleraustausche und Gastkonzerte. Nachdem das Interesse der Schüler daran ab dem Jahr 2011 jedoch beidseitig merklich abflachte, fristete die Partnerschaft ein Schattendasein. Am regelmäßigen und wertschätzenden Kontakt zwischen Parsch und seinem Schulleiterkollegen Mychaylo Erstenjuk aus Lwiw änderte dies aber nichts. „Als die Situation dann so eskaliert ist, habe ich ihm gleich eine E-Mail geschrieben“, sagte Parsch. Und er erhielt rasch Antwort: „Mychaylo hat sich riesig für unser Interesse bedankt und gemeint, dass eine Spendenaktion aktuell wohl am meisten helfen würde.“

Gesagt, getan. Parsch kontaktierte umgehend seinen Nachfolger am Starnberger Gymnasium, Thomas Volz, und dessen Stellvertreterin Uta Lechner. „Sie waren beide sofort an Bord.“ Einen Brief an die Eltern und Schüler hatte er auch schon formuliert. Fehlte nur noch eine Möglichkeit, die Spenden auch sicher in die Ukraine zu bringen. Hier stieß Parsch über einen Artikel im Murnauer Tagblatt auf die Initiative „Das Blaue Land Hilft!“. Die Kommunen Murnau, Ohlstadt, Uffing, Seehausen, Riegsee, Großweil, Schwaigen, Eglfing und Spatzenhausen sammeln geschlossen Hilfsgüter und sorgen mittels Lkw für den Transport der Sachen nach Przemysl. Von dort werden die Spenden in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Lwiw weiterverteilt.

Ein Zeichen setzen für die Ukraine

Parsch rief in Murnau an, fragte, ob sich das Gymnasium an der Aktion beteiligen könne. Die Antwort fiel positiv aus. „Die haben sich sehr gefreut“, sagte Parsch. „Wirklich eine klasse Aktion.“ Gemeinsam mit Eltern brachte er die von den Schülern gepackten Kisten gestern Nachmittag nach Murnau – und hofft, somit ein Zeichen gesetzt zu haben. Für die Menschen in der Ukraine und im Speziellen für die Partnerschule in Lwiw. „Es geht darum, zu zeigen: Wir sind für euch da. Ihr seid nicht allein.“