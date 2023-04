„Il Moro“-Nachfolger nach sechs Jahren?

Von: Tobias Gmach

Mieter gesucht: Die Kreissparkasse bietet das frühere „Il Moro“ an, zwei Interessenten gibt es. © Dagmar Rutt

Die Kreissparkasse sucht einen Mieter für jene Ladenfläche im Wittelsbacher Carré, in dem früher eine Eisdiele war. Eine Gastronomie wäre denkbar - wenn dort nicht gekocht wird.

Starnberg – Eine „Top-Lage“ verspricht die Anzeige auf immobilienscout24.de: Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg preist dort derzeit das 154 Quadratmeter große Objekt in der Wittelsbacher Straße 9 (Ecke Ludwigstraße) an, in dem von 2002 bis 2017 das beliebte Eiscafé „Il Moro“ angesiedelt war. Miete pro Monat: 3332 Euro. Verfügbar sind die Räume demnach ab 1. Juli.

Auf Anfrage des Starnberger Merkur teilt die Bank, die die Räumlichkeiten im sogenannten Wittelsbacher Carré während einer Umbauphase zuletzt selbst nutzte, mit: „Es gab in der Vergangenheit diverse Anfragen aus verschiedenen Branchen, von Gastronomie über Einzelhandel bis hin zur Dienstleistung. Aktuell werden zwei Anfragen geprüft, darunter eine Anfrage zur gastronomischen Nutzung ohne Emissionsprobleme.“

Mit den Emissionsproblemen spielt Kreissparkassen-Sprecherin Marion Pinzka auf die nicht ausreichenden Be- und Entlüftungsmöglichkeiten in dem Objekt an. Diese würden den heutigen Anforderungen für einen normalen Gastronomiebetrieb mit Essenszubereitung nicht entsprechen. Heißt: Ein Café im Stile des „Il Moro“ könnte dort schon wieder einziehen – aber eben auch ganz andere Mieter. „Der städtebauliche Vertrag enthält keine Festlegung auf einen gastronomischen Betrieb dieser Fläche“, stellt Pinzka auf Rückfrage klar.

Die Fläche wurde entkernt, teilsaniert und zur Neuvermietung vorbereitet. Der künftige Mieter wird laut Immobilienscout24-Anzeige bei der Innengestaltung mitreden dürfen.