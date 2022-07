Freundlich, zuverlässig, unverzichtbar

Teilen

Jubiläumsgäste im Ilse-Kubaschewski-Haus (v.l.): Bürgermeister Patrick Janik, Helmut Kilian (Leiter Seniorentreff), Andreas Döring (Vorsitzender Seestern), Caritas-Geschäftsführer Ulrich Walleitner, Corinna Bürner (Ilse-Kubaschewski-Stiftung), Anton Modl (Seniorentreff), Jan-Peter Schacht (Vorsitzender Caritasveband), Pfarrer Peter Brummer und Armin Heil (Ambulante Krankenpflege Tutzing). © Andrea jaksch

Im Ilse-Kubaschewski-Haus wurde am Samstag gefeiert – das Sommerfest und mit einem Jahr Corona-Verspätung auch ein Jubiläum.

Starnberg – Das Ilse-Kubaschewski-Haus in Starnberg ist eine Anlaufstelle für zahlreiche Senioren, ein Ort des Austauschs, der Mittelpunkt des Seniorentreffs und das Zuhause für einige an Demenz erkrankte Menschen. Am Samstag feierte das Ilse-Kubaschewski-Haus nicht nur Sommerfest, sondern auch sein elfjähriges Bestehen mit viel Programm und einem Tag der offenen Tür.

Das Haus an der Hanfelder Straße steht seit elf Jahren für Fürsorge im Alter. Mehrere Organisationen kümmern sich, helfen den Senioren und bescheren ihnen ein abwechslungsreiches Leben. Das Haus teilen sich der Seniorentreff die Caritas Starnberg, der karitative Verein Seestern, die Ilse-Kubaschewski-Stiftung und die Ambulante Krankenpflege Tutzing, die sowohl eine Tagespflege als auch derzeit 19 Mieter zweier Demenz-Wohngemeinschaften betreut.

„Es war Weisheit, vor elf Jahren ein Haus für Senioren mitten in Starnberg zu bauen“, sagte Sozialpädagogin Corinna Bürner zur Eröffnung des Festes. Sie leitet den Bereich Fürsorge im Alter der Ilse-Kubaschewski-Stiftung. „Die Organisationen, die hier heimisch sind, haben sich elf Jahre an die Umstände angepasst und auch Corona überstanden.“ Sie arbeite gerne dort und jeder, der Hilfe brauche, sei gut versorgt, sagte Bürner. Dies sah auch Bürgermeister Patrick Janik nicht anders: „Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Das sind nur zwei der Werte, die hier gepflegt werden und wichtig für eine funktionierende Gemeinschaft sind.“

Etwa 50 Gäste kamen zusammen, um bei einem Weißwurstfrühstück und Blasmusik der Stadtkapelle Starnberg die Einrichtung zu feiern. Die meisten Besucher waren Mitglieder des Seniorentreffs – eine Einrichtung des Caritasverbandes, die finanziell und ideell durch die Stadt mitgetragen werde. „Im Jahr 2019 konnten wir 2000 Veranstaltungen für Senioren anbieten“, sagte Caritas-Vorsitzender Jan-Peter Schacht. 2021 seien es schon wieder 750 Veranstaltungen gewesen. „Wir wollen zeitnah wieder in Dimensionen vor Corona kommen.“ Es gibt unter anderem Musik- und Sprachkurse, Kartenspielrunden, Reisen, Beratungen, Sport und vieles mehr. Mehr als 1000 Senioren kommen jährlich durch den Seniorentreff zusammen. „Aber was wäre der Seniorentreff ohne das Ilse-Kubaschewski-Haus und ohne die engagierten Mitarbeiter oder das breite Angebot?“, so Schacht.

Anne Gottfreund aus Perchting ist eine solche Mitarbeiterin. Seit vier Jahren leitet sie die Computer-Initiative. „Wir treffen uns jeden Montag, die Senioren bringen ihre Geräte mit und stellen ihre Fragen dazu“, erklärte sie. Außerdem gebe sie Vorträge zu verschiedenen digitalen Themen.

Am Nachmittag zeigten Mitglieder des Tanztreffs einen kleinen Auftritt, Tutzings Pfarrer Peter Brummer sprach einen Segen. Er ist auch Vorsitzender der Ambulanten Krankenpflege Tutzing, die die Tagespflege im Ilse-Kubaschewski-Haus stemmt und die Demenz-Wohngemeinschaften betreut. „Man bekommt viel Dankbarkeit zurück für das, was man tut“, sagte Brummer. „Vor allem von den Angehörigen.“ Für diese bietet die Ilse-Kubaschewski-Stiftung Beratungen, Vorträge und die Möglichkeit zum Austausch an. „Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, dann hat sich so vieles zum Positiven verändert“, sagte Corinna Bürner. „Mir ist die Vernetzung am Wichtigsten, um den Leuten so gut wie möglich zu helfen.“

Vanessa Lange