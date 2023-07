Blutsauger im Starnberger Schlossgarten

Für Einblicke ins Irrenhaus sorgten die Darsteller beim Sommertheater im Starnberger Schlossgarten und brachten das Publikum zum Staunen. © Andrea Jaksch

Ein packendes „Dracula“-Sommertheater bietet die Gruppe Tragaudion mit viel Dynamik - und einem Klaus-Kinski-Moment.

Starnberg – Großer Zuspruch und bestes Wetter für das Sommertheater von Tragaudion: Die rund um den Starnberger See beheimate Darsteller-Truppe macht diesmal mit einer dicht am Roman orientierten Aufführung von Bram Stokers „Dracula“ von sich reden – mit recht viel Stoff im ersten Teil, aber auch mit viel Spannung und mit tollen Effekten in der zweiten Spielhälfte.

Rund 70 Zuschauer, doch noch einige freie Plätze auf den Bierbänken im Schlossgarten: Was nicht ganz ausverkauft aussah, war es eigentlich doch, denn eine Aufgabe der Zuschauer besteht darin, sich während des Stücks umzusetzen, und dafür muss man sich locker mischen können: „Hier sind Sie in England, und dort sind Sie in Rumänien“, erklärt Regisseur Christian Hanselmann. Und tatsächlich funktioniert das Umsetzen zum Wenden des Blicks auf die jeweilige Spielstätte komplett unproblematisch.

Die Hauptbühne markiert ein englisches Anwesen in Whitby mit Blick über die Nordsee. Mit „Dorothy“ (Elke Ebert) im Hintergrund wird sowohl über Männer beraten (meinungsstark: Silvia Posegga als „Mutter“) als auch ein seltsames Schiff am Horizont kommentiert – das vernehmliche Schwäbisch von Günther Fuggis vergisst man bald hinter seiner kuriosen Haltung als schwarzsehendem Weichei, und überdies wäre ja auch in Whitby dicker Yorkshire-Slang gegeben.

Einblicke in das Irrenhaus

Am alten Wasserturm des Schlossgartens gibt es Einblicke in das Irrenhaus, das nahe an der von Dracula begehrten Immobilie liegt. Die dynamischen Szenen dort, ausgeführt durch Thomas Blasig, Karin Moser, Jana Neumüller und Katharina Schaberger. bringen durch extreme Verrenkungen und krasses Verhalten das Publikum zum atemlosen Staunen und den zuständigen Arzt (Volker Hösel) zur Verzweiflung.

Die englische Idylle hat also bereits ihre Sprünge, und umso angegriffener ist die brave „Mina“ (tolle Blicke: Patricia Cerny), deren Verlobter nach Transsylvanien muss. „Jonathan“ (Jürgen Huber) lässt sich gut an als reisender Jüngling, etwas schreckhafter hätte ihn die Regie aber ruhig anlegen können, als er auf Draculas Burg bewirtet wird – oder man hätte seine stets harmlose Naivität stärker situationskomisch interpretieren können, was leider verschenkt wird. Und dabei hätte „Jonathan“ Grund zu gleich dreifacher Panik, denn Regisseur Hanselmann setzt mutig auf eine Triobesetzung der Dracula-Rolle: Der Münchner Comedian Moses Wolff, erstmals bei Tragaudion dabei, übernimmt das Auftreten als soignierter Graf, Melanie Scheytt hingegen bringt die Geisterbahn-Blicke. Bravourös im Klaus-Kinski-Modus poltert Marcus Meyer in den manischen Momenten Draculas, als er, dicht am Auftreten von politischen Demagogen, für die Lebensideale der Vampire wirbt.

Noch fünf Vorstellungen

Und diese Ideale wirken ja sehr verführerisch: Als Gespielinnen offerieren sich tänzelnde Jung-Vampirinnen (Asa Agreen, Jessica Bondy, Nadine Merkl), vor allem aber „Lucy“: Volha Karankevich-Koch findet durch ihr schwebend schnelles Auftreten, durch ihre unentrinnbaren Flirt-Blicke und durch ein fantastisches Kostüm (Brigitte Günczler) zu einer Star-Rolle. Da braucht es dann schon den selbstbewussten, unerschütterlichen Gestus von Jan Björn Potthast (als Wissenschaftler „Van Helsing“), um sich nicht in den Gespinsten der Transsylvaner zu verheddern. Und doch ist der dramaturgisch perfekt umgesetzte Showdown, spätnachts um 23 Uhr am Brunnen, keineswegs vorentschieden.

Am Ende der Pause spielt die „rumänische Handleserin“ (Urte Müller) am Akkordeon das Publikum wieder hinein. Mit jedem Zuschlag an Dunkelheit wird die Inszenierung geheimnisvoller, interessanter und mit gelegentlichem Donner, Wolfsgeheul, Bühnennebel und Theaterblut auch richtig packend. Das Sommertheater im Schlossgarten wird im besten Wortsinn zu einer Entführung in eine andere Welt.

Weitere Termine: 13., 15., 16., 21. und 22. Juli, jeweils 20.30 Uhr. Infos: www.tragaudion.de.

Von Andreas Bretting