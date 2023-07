Im Stadl mit der Spider Murphy Gang zurück in die Jugend

Die Spider Murphy Gang um Frontmann Günther Sigl in Perchting. © Andrea Jaksch

Pure Nostalgie löste die Spider Murphy Gang mit ihren Hits in Perchting aus. Aber auch Jüngere waren unter den 1000 Besuchern im Dosch-Stadl. Die Organisatoren von der Burschenschaft waren mehr als zufrieden.

Perchting – „32 16 8“: Diese Nummer kennt nahezu jeder. Zumindest jeder der 1000 Gäste, die am Freitagabend zum Konzert der Spider Murphy Gang in den Dosch-Stadl nach Perchting kamen. Die bayerische Rockband leitete rund eineinhalb Stunden lang das Festwochenende ein. Seit zehn Jahren gibt es dieses schon. Und am Freitagabend steht immer ein Konzert auf dem Programm. So durfte Perchting in den vergangenen Jahren unter anderem EAV, Die Prinzen oder La Brass Banda im Stadl begrüßen.

Aber heuer war die Begeisterung besonders groß – schon im Vorfeld: „Mit den Spiders hatten wir den schnellsten Ausverkauf“, sagte Thomas Ludwig, Vorsitzender der Burschenschaft Perchting. „Schon zwei Monate nach Verkaufsbeginn waren alle 1000 Karten weg.“ Eine dieser Karten ergatterte die 17-jährige Magdalena Blasi aus Andechs. Gemeinsam mit 16 Freunden besuchte sie das Konzert. „Ich höre die Band ganz viel“, sagte sie. „Locker seit sieben Jahren schon.“ Für Blasi seien es die Melodien, die gute Stimmung bringen, und der Dialekt, der ins Ohr geht. „Ich glaube, es gehört zu unserer Generation, dass man wieder Oldies hört.“

Ein Generationenmix fiel am Freitagabend im Stadl auf. So kamen viele Jugendliche, zahlreiche Fans, die die Hochzeit der Band in den 80er-Jahren miterlebt hatten und sogar ganze Familien. Otto Jakowides hatte sich gemeinsam mit seiner Frau und zwei Töchtern um Karten bemüht. Für ihn ist es die erste große Liebe, die er mit der Spider Murphy Gang, genauer mit dem Titel „Pfüati Gott Elisabeth“, verbindet. „Ich hoffe, das spielen sie heute auch“, sagte er und ergänzte begeistert: „Spider Murphy Gang ist einfach echt bayrischer Rock!“

In Tanz- und Feierlaune spielte die Spider Murphy Gang um Frontmann Günther Sigl die rund 1000 Besucher im Perchtinger Dosch-Stadl. © Andrea Jaksch

Gegen halb neun betraten Sänger Günther Sigl, Gitarrist Barny Murphy, Schlagzeuger Andreas Keller, Otto Staniloi mit dem Saxofon, Bassist Willi Duncan und Keyboarder Ludwig Seuss die Bühne. Von „Sommer in der Stadt“ über „Schickeria“ bis zu „Skandal im Sperrbezirk“ und „Peep Peep“ sorgte die Band für Stimmung. Eineinhalb Stunden lang, klassische Konzertlänge. Zwei Zugaben inklusive. „Es fühlt sich gut an, aufzutreten“, sagte Sänger Sigl. „Ich bin im 46. Jahr mit den Spiders unterwegs. Die Leute kommen, um uns zu sehen.“ „Peep Peep“ ist laut Sigl übrigens 1983 ein Hit in Brasilien gewesen sein. „Damals haben wir 50 0000 Singles dort verkauft.“ Über die Band gibt es immer wieder neue Geschichten zu erzählen, auch wenn sie „bestimmt schon mehr als 50-mal im Landkreis Starnberg aufgetreten sind“, wie Tourmanager Lothar Schlessmann erzählt. Sigl erinnerte sich an ein Konzert in Söcking vor langer Zeit. „Da waren die Teenager ganz verrückt“, sagte er. „Auch dass eine Münchner Band in den Charts mitmischt.“

Eine dieser treuen Fans ist Elke Kormann-Tix, die bereits vor 30 Jahren ein Konzert der Spiders in Tutzing besuchte. „Heute wollten wir die Themen der Jugend wieder aufgreifen“, sagte sie. Sie war mit 15 Freunden und Verwandten ihrer Generation da. Darunter Johann Schweighofer: „Wir kommen zurück in unsere Jugend“, schwärmte er. Früher habe er mit seiner Band die Lieder der Spiders nachgespielt.

Die Organisatoren um Thomas Ludwig waren zufrieden. „Es war perfekt“, sagte er. „Es gibt nichts, was nicht geklappt hat. Die Zeit verging im Flug, man kennt jedes Lied.“ Es sei ein gelungener Auftakt des Festwochenendes gewesen. Das findet auch der Konzertbeauftragte der Burschenschaft, Christoph Kammerlander. Eine ganze Woche lang sei er mit rund 150 Helfern mit dem Aufbau und der Organisation beschäftigt gewesen. Neben 1000 Litern Bier standen auch Crêpes, Fisch und Gegrilltes für die Feiernden bereit.

Vanessa Lange