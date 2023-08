Imker-Reich mit einer Million Einwohner

Von: Peter Schiebel

Honig aus eigener Imkerei: Den vielleicht schönsten Verkaufsstand Starnbergs haben Daniela und Thomas Otto im Wald zwischen Hanfeld und Söcking aufgestellt. © Photographer: Andrea Jaksch

Im Wald zwischen Söcking und Hanfeld steht an schönen Wochenenden der vielleicht schönste Bienenhonig-Verkaufsstand Starnbergs. Verantwortlich dafür sind Daniela und Thomas Otto, die aber auch schon mal Ärger mit Dieben hatten.

Söcking – Auf einmal steht er da, der Leiterwagen mit der roten Deichsel und dem gelben Schild „Honig aus eigener Imkerei“. Auf der Alm, im Wald zwischen Söcking und Hanfeld in der Verlängerung der Alersbergstraße, stellen Daniela und Thomas Otto den Leiterwagen immer dann an den Weg, wenn am Wochenende das Wetter schön ist. Freitags, samstags und sonntags können Spaziergänger dort dann Honig kaufen, das 500-Gramm-Glas für acht Euro. Und sie können sich dazu noch – kostenlos – ein Tütchen Blumen- oder Kressesamen vom Bayerischen Bauernverband mitnehmen. „Die meisten Leute sind ehrlich“, sagt Daniela Otto (52) – aber leider nicht alle.

Im vergangenen Jahr hat einmal jemand das Geld aus der Kasse genommen, weswegen die Ottos heuer zwei Boxen aufgestellt haben – eine abschließbare, silberne Geldkassette, in die die Kunden einzahlen, und eine blaue Kiste, in der sich nur ein bisschen Wechselgeld befindet. Sollte das nicht reichen: Die Ottos haben ihre Telefonnummern am Stand hinterlassen und versprechen: „Wir sind gleich da.“ Und außerdem können Kunden auch über den Internetdienstleister PayPal bezahlen.

„Gleich da“ waren die Ottos auch vor gut vier Wochen, am Samstag, 22. Juli, als gegen 18.10 Uhr zwei Männer drei Gläser Honig und vier Euro Bargeld aus der Wechselgeldkasse entwendeten – insgesamt also eine Beute von 28 Euro machten. Nur weil die Diebe mit einem Motorroller da waren, konnten sie jedoch unerkannt flüchten. Die Ottos stellten Strafanzeige bei der Polizei – „bislang hat sich aber leider noch nichts ergeben“, sagt Daniela Otto, eine ausgebildete Arzthelferin.

Seit sieben Jahren ist die Imkerei das große Hobby von ihrem Mann Thomas Otto, der hauptberuflich als Spielplatzkontrolleur bei der Stadt Starnberg angestellt ist. Der 53-Jährige hatte sich damals bei der Freiwilligen Feuerwehr Söcking etwas zurückgezogen und ist seitdem „nur“ noch einfaches Mitglied der Einsatzabteilung. Zeit für ein neues Hobby war also vorhanden – und als das Ehepaar im Urlaub im Schwarzwald an einem Bienentag mitmachte, war es um ihn geschehen. „Das muss ich machen“, schwirrte es ihm durch den Kopf.

Thomas Otto absolvierte in der Folge eine zweistellige Anzahl von Kursen, unter anderem an der Imkerschule in Landsberg am Lech und beim Bienenzuchtverein Starnberg, dessen Mitglied er mittlerweile auch ist. Dabei lernte er vieles über die Bienen und den Honig an sich, über Krankheiten, Wachs und anderes mehr – und er zahlte auch Lehrgeld. Denn von seinen ersten drei Bienenvölkern flog ihm das erste davon und das zweite ging im Winter ein. Doch das ist Vergangenheit. Mittlerweile nennt Thomas Otto 16 Trachtvölker sein eigen, jeweils rund 50 000 bis 60 000 Tiere große Völker, die im Frühjahr und Sommer auf den Wiesen, in den Gärten und im Wald Nektar sammeln. Dazu kommen sechs sogenannte Jahresableger, kleinere Einheiten mit etwa 8000 bis 10 000 Bienen, aus denen neue Völker heranwachsen können und die Otto dann an andere Imker verkauft. Alles in allem sind es also rund eine Million Tiere.

An vier Stellen hat der 53-Jährige seine Kästen aufgestellt: direkt im Wald unweit der Verkaufsstelle sowie am Waldrand, im Bereich Friedhof/Mausoleum in Söcking und in der Nähe von Frieding. Den Honig und dessen Zusammensetzung lässt er vom Tiergesundheitsdienst Bayern in Poing analysieren. So weiß Otto auch, wie hoch der Anteil der einzelnen Blumen und Pflanzen ist. „Im Frühjahrshonig ist alles querbeet an Blüten drin, von Ahorn bis zum Löwenzahn, auch ein bisschen Raps“, erklärt er. Beim Sommerhonig kommen unter anderem Waldhimbeere, Rotklee, Weißklee und Obstblüten wie Zwetschgen dazu.

Wie viel Honig seine Bienen jedes Jahr produzieren, verrät Otto nicht. „Das macht kein Imker“, sagt er. Und wie war heuer die Ernte? „Sehr gut“, sagt Otto. Zwar habe er aufgrund der Nässe und Kälte im Frühjahr noch bis Ende April zufüttern müssen, die folgende Hitzeperiode habe seine Bienen aber zu Höchstleistungen angetrieben. „Die Trockenheit im Mai und Juni war für sie nicht schlimm.“ Eine Portion Glück kann aber auch dabei gewesen sein. „Es gibt bestimmt auch Regionen, wo es nicht so gut gelaufen ist“, sagt Thomas Otto. Genügend Nachschub für den Leiterwagen am Waldweg sollte also vorhanden sein. Ihren Kunden machen die Ottos in diesem Zusammenhang ein großes Kompliment: „Vielen Dank für die Unterstützung.“