Gautinger Schulklassen müssen zu Hause bleiben

Das neuartige Coronavirus greift im Landkreis Starnberg weiter um sich. Das Neuste zur Lage lesen Sie in unserem Ticker.

Derzeit gibt es im Landkreis seit Anfang März 14 Corona-Fälle.

Zwei Schulen sind geschlossen.

Es gibt bereits eine Reihe von Veranstaltungsabsagen.

Dienstag, 10. März, 18 Uhr: Die Fallzahl ist am Nachmittag nicht weiter angestiegen. Es gibt aber neue konkrete Verdachtsfälle, was Unterrichtsausfall für Gautinger Gymnasiasten bedeutet. Das Landratsamt teilte dazu soeben mit: „Im Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting werden wegen Verdachtsfällen auf Coronainfektionen vorsorglich zwei Klassen vom Unterricht ausgeschlossen. Betroffen ist die Klasse 8 e und die Jahrgangsstufe 12. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden gebeten, bis einschließlich 12. März nicht in die Schule zu kommen. Bei zwei Schülern, aus unterschiedlichen Klassen, besteht der Verdacht einer Corona-Erkrankung.“ Gesundheitsamt und Schulleitung hätten entschieden, die betroffenen Klassen so lange vom Unterricht auszuschließen, bis die Verdachtsfälle aufgeklärt sind.

Dienstag, 10. März, 17.15 Uhr: Die Absagen von Veranstaltungen mehren sich. Die CSU sagte eine Veranstaltung der Ortsverbände Gauting und Krailling am Donnerstag mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner in Krailling ab. „Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung steht an oberster Stelle. Dahinter müssen alle anderen Belange zurückstehen. Das gilt selbstverständlich auch für politische Veranstaltungen“, erklärte Gautings CSU-Chef Stephan Ebner. Abgesagt sind Frühlingskonzerte des Landschulheims Kempfenhausen, einige Secondhand-Märkte, ein Richtfest und anderes.

Dienstag, 10. März, 15.15 Uhr: Das Coronavirus hat den Verband Wohnen im Landkreis Starnberg erreicht. Geschäftsführer Michael Vossen soeben per Pressemitteilung: „Heute wurde beim Verband Wohnen bei einer Mitarbeiterin das sich derzeit ausbreitende Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen. Das Gesundheitsamt Starnberg hat daraufhin in Abstimmung mit der Geschäftsleitung eine Heimquarantäne für einige Mitarbeiter*innen des Verbandes angeordnet, Parteiverkehr wird bis auf Weiteres nicht stattfinden. In dringenden Fällen ist der Verband telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Wir bitten um Verständnis, wenn es bei der Bearbeitung infolgedessen zu Verzögerungen kommt.“

Dienstag, 10. März, 13 Uhr: Die Schließung des Kinderhauses in Gauting dauert bis 12. März, also Donnerstag, wie der Landkreis soeben mitteilte. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder nicht in die Einrichtung zu bringen. Gesundheitsamt und Einrichtungsleitung hatten entschieden, die Einrichtung mit Kinderkrippe, Kindergarten und Hort zu schließen, bis der Verdachtsfall aufgeklärt ist. Zum der Einrichtung des BRK gehört auch ein Seniorenteil, der jedoch noch nicht bezogen ist.

Dienstag, 10. März, 11.15 Uhr: Die Zahl der Corona-Fälle in diesem Jahr im Landkreis ist weiter angestiegen. Seit Mitte voriger Woche gab es nach neuen Zahlen 14 Fälle. Am Dienstag schloss das Landratsamt vorsorglich das Kinderhaus Henry & Henriette in Gauting. Unter dem Personal gibt es einen konkreten Verdachtsfall, aber keinen bestätigten Fall. Die Einrichtung bleibt laut Landratsamt vorerst bis Donnerstag geschlossen.

Der aktuelle Stand bei den Schulen: FOS Starnberg und Gymnasium Tutzing sind geschlossen. Mehrere Veranstaltungen sind abgesagt werden, unter anderem ein Second-Hand-Basar in Tutzing und ein Richtfest.

Starnberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Starnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem Landkreis Starnberg - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.