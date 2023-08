Immer mehr Dinge in der Starnberger Bibliothek

Von: Peter Schiebel

Teilen

Neuzugänge zum Ausleihen: Die stellvertretende Büchereileiterin Daniela Ponholzer vor dem Regal der Bibliothek der Dinge – in der Hand hält sie den neuen Bee-Bot und ein Edurino-Lernspiel. © Dagmar Rutt

Die Bibliothek der Dinge in der Starnberger Stadtbücherei ist seit dem Start im November 2021 auf knapp die doppelte Anzahl Gegenstände gewachsen. Neueste Zugänge sind die digitalen Spiel- und Lernsysteme von Edurino sowie der Roboter Bee-Bot. Weiteres ist in Vorbereitung.

Starnberg – Mit 67 Gegenständen fing es an: Von der Discokugel bis zum Aktenvernichter, vom Papierstanzer bis zur Spielekonsole Nintendo Switch reichte das Angebot, als die Stadtbücherei Starnberg im November 2021 ihre Bibliothek der Dinge eröffnete. Das Team um Büchereileiterin Ilona Obermeier versorgt ihre Kundschaft seitdem nicht nur mit Medien aller Arten, sondern auch mit Gegenständen, Spielsachen, Sportgeräten, Musikinstrumenten und vielem mehr, die viele mal gut gebrauchen können, aber nicht unbedingt zu Hause haben. Mittlerweile sind es 126 Gegenstimme, die im ersten Stock der Bücherei an der Hauptstraße 10 auszuleihen sind. Ganz neu im Angebot sind die digitalen Spiel- und Lernsysteme von Edurino sowie der Roboter Bee-Bot.

Das können Edurinound Bee-Bot

„Die Edurino-Startersets bestehen aus einer Figur und einem ergonomisch geformten Stift, mit dem in einer App auf Tablet oder Smartphone Vorschulaufgaben zu verschiedenen Themengebieten gelöst werden können“, erklärt Rathaussprecherin Lena Choi und weist darauf hin, dass die digitalen Endgeräte nicht im Ausleihumfang enthalten sind. Vorhanden sind sechs Themengebiete: „Unsere Natur“, „Kreativität & Malen“, „Logisches Denken & Coding“, „Erstes Lesen & Schreiben“, „Erstes Englisch“ sowie „Erste Zahlen und Mengen“. Die Edurino-Figuren sind im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Kindersoftwarepreis Tommi ausgezeichnet worden.

Die zweite Neuheit erklärt Choi so: „Mit dem Roboter Bee-Bot können Kinder ohne großen Aufwand und ohne PC spielerisch das Prinzip des Programmierens kennenlernen. Er wird anhand von Richtungstasten auf dem Rücken des kleinen Bienen-Roboters programmiert und kann bis zu 200 Schritte speichern.“

Das kommtdemnächst hinzu

Weitere Neuheiten sind bereits im Anflug. „In den nächsten Tagen kommt das Windenergie-Set von Kosmos dazu“, berichtet die stellvertretende Büchereileiterin Daniela Ponholzer im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Damit können Kinder ihr eigenes Windrad bauen, dessen Strom einen Akku lädt, der wiederum ein Spielzeugauto antreibt. Noch ein paar Tage länger dauert es, bis das Mini-Kicker-Set auszuleihen ist. „Es ist schon da, wir müssen aber noch die Anleitung schreiben, eine Box kaufen und alle Teile zählen“, erklärt Ponholzer. ein großes „Vier gewinnt“, das sich auch im Garten spielen lässt, ist bereits bestellt, aber noch nicht eingetroffen.

Gerade dieses Spiel verdeutlicht einen aktueller Trend. „Wir haben festgestellt, dass Spiele für draußen sehr nachgefragt werden“, erklärt Daniela Ponholzer – und die müssen mitnichten der letzte Schrei am Spielemarkt sein. So können in der Zwischenzeit auch ein Eierlaufset, ein Klett-Dartspiel und ein Dino-Kegelset in der Stadtbücherei ausgeliehen werden. „Es kommen Eltern mit kleinen Kindern vorbei, die etwas für draußen suchen. Das müssen nicht die teuersten Geräte sein.“ Auch Großeltern, die ihre Enkel zu Besuch erwarten, hätten sich in der Bibliothek der Dinge schon eingedeckt.

Das ist der Rennerbei der Ausleihe

All das ändert aber nichts daran, dass die Nintendo Switch der Renner ist. „Sie ist das Jahr über regelmäßig vorbestellt“, erklärt Ponholzer. Eine zweite Konsole habe die Bücherei Anfang des Jahres besorgt, und auch die finde nicht den Weg ins Regal, so groß sei die Nachfrage. Tonieboxen und Bookii-Hörstifte gehören ebenfalls zu den Rennern bei der Ausleihe. Aber auch der gute, alte CD-Player wird stark nachgefragt, ebenso ein Papierbastelset und das Balance-Board, das sich auch gut für Yoga-Übungen eignet.

Der Diadigitalisierer sei gerade am Anfang oft ausgeliehen worden, berichtet Daniela Ponholzer. Der Beamer werde zu bestimmten Anlässen gerne abgeholt. Bloß das Stricknadel-Set mit Jackenstricknadeln hat sich zum Ladenhüter entwickelt. Es sei bislang gerade ein einziges Mal ausgeliehen worden, erzählt die stellvertretende Leiterin – ganz im Gegensatz zum Stricknadel-Set mit Strumpfstricknadeln. Aus dem Angebot rausgenommen würden die Jackenstricknadeln aber nicht. „Sie dürfen bleiben“, sagt Ponholzer.

Wer sich für die Bibliothek der Dinge interessiert: Jeder Gegenstand darf zunächst für vier Wochen ausgeliehen werden, Verlängerungen sind möglich. Gleichzeitig darf jeder Nutzer zwei Dinge ausleihen. Zusätzliche Kosten dafür fallen nicht an. Mehr Infos im Internet auf buecherei.starnberg.de oder direkt im Alten Rathaus (Hauptstraße 10).