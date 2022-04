Immo-Betrug: Spur führt nach Ungarn

Von: Tobias Gmach

Vom Traumhaus zum Albtraum: Mit diesem Exposé bewarben die Betrüger die Immobilie. Schon der für Starnberger Verhältnisse günstige Preis lässt auf ein Lockangebot schließen. © Quelle: privat

Ohne das Wissen von Eigentümern und Mietern boten Betrüger ein angebliches „Sieben-Zimmer-Traumhaus“ in Starnberg zum Verkauf an. Nun haben Ermittler die erste Spur gefunden. Sie führt nach Ungarn. Gelöst ist der Fall damit aber noch nicht.

Starnberg – Einen ersten Ermittlungserfolg verzeichnet die Staatsanwaltschaft München II in einem Fall von Immobilienbetrug, über den der Starnberger Merkur am 24. Februar unter dem Titel „Abgezockt mit Starnberger Märchen“ berichtete. Hinter dem Rücken der Eigentümer und Bewohner hatten Betrüger ein angebliches „Sieben-Zimmer-Traumhaus“ in Starnberg online zum Verkauf angeboten – mit echten Fotos, passender Adresse dazu und zum relativ günstigen Preis von 1,57 Millionen Euro. In einem Fall kassierten sie so eine vorgeschobene Reservierungskaution von rund 5500 Euro.

Nun berichtet Matthias Enzler von der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage: Die Inhaberin des Kontos, auf das der Geschädigte das Geld überwiesen hatte, konnte ermittelt werden. Es handle sich um eine Frau aus Ungarn, gegen die nun „vorläufig wegen des Verdachts der Geldwäsche“ ermittelt werde. „Ob sie an dem Betrug selbst beteiligt ist, müssen die weiteren Auslandsermittlungen zeigen. Diese werden erfahrungsgemäß mehrere Monate in Anspruch nehmen“, berichtet Enzler auf Anfrage. Er verweist auf einen Vorgang, der typisch für solche Fälle ist: „Das Geld wurde unmittelbar nach Eingang auf ein anderes Konto im europäischen Ausland weiterverfügt.“ Weitere Geschädigte seien in diesem Fall bislang nicht bekannt geworden, so Enzler.

Ein Paar aus dem Landkreis Starnberg, das nicht in die Falle getappt war, hatte den Merkur im Februar über die Betrugsmasche informiert, einen längeren E-Mail-Verkehr weitergeleitet, aus dem auch das besagte Konto bei einer Bank mit Sitz in Berlin hervorgeht. Deren Angebote werden dem Vernehmen nach immer wieder von Betrügern genutzt.

Das Paar hatte das „Traumhaus“ auf einem als seriös geltenden Immobilienportal gefunden. Auf ihre Anfrage schrieb eine Frau, sie sei nach der Pensionierung mit ihrem Mann in die Niederlande gezogen, aber mit einer Maklerin ließe sich in Starnberg alles regeln. Die angebliche Vermittlerin schrieb dann, für ein exklusives Kaufrecht, das 90 Tage gelte, sei ein „warranty deposit“, also eine Reservierungskaution, nötig: 0,35 Prozent des Kaufpreises, also 5495 Euro. Dem Paar wurde klar, dass es das Haus im Starnberger Norden nicht besichtigen kann, ohne vorab Geld zu überweisen. Mehr noch: Das Haus stand überhaupt nicht zum Verkauf, bestätigte der derzeitige Mieter dem Starnberger Merkur.

Wie schützen sich eigentlich die Betreiber von Immobilienportalen gegen Missbrauch? Axel Schmidt von Immoscout24 verweist auf Anfrage auf die Melde-Funktion und ein Erkennungssystem, das die meistverwendeten Betrugsbilder sammle und identifiziere. „Es lässt sich leider noch nicht zur voll automatisierten Betrugserkennung einsetzen, da die Wiederverwendung von Fotos auch bei seriösen Kunden sehr verbreitet ist.“ Es gebe zu viele falsch-positive Inserate, die dann ausgeschlossen würden.