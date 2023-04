Immobilienmarkt im Raum Starnberg: Weniger Preisspitzen, teurere Finanzierung

Ausblick der Kreissparkasse

Die Zinswende macht im Landkreis so manchen Eigenheimwunsch zunichte. Immerhin haben sich die Preise im Immobilienmarkt stabilisiert – aber auf sehr hohem Niveau.

Landkreis – Der Panoramablick reicht nicht nur über die Dächer der Stadt, sondern weit über den Starnberger See hinaus: Schon passend, im verglasten Sitzungssaal im vierten Stock der Kreissparkasse an der Wittelsbacherstraße in Starnberg über die attraktive Wohngegend hierzulande zu sprechen. Dort saßen am Donnerstag Vertreter der Bank und der Landesbausparkasse (LBS) Bayern – und sie erklärten die heiter bis wolkigen Aussichten im Immobilienmarkt.

Wie in ganz Bayern bremste die Zinswende das Wachstum 2022 auch im Fünfseenland – erstmals seit 2010. Die Preise für Häuser und Wohnungen haben sich, wenn auch auf sehr hohem Niveau, stabilisiert. „Wir rechnen damit, dass es Preisspitzen wie in den vergangenen beiden Jahren erst mal nicht mehr geben wird“, erklärte Andreas Frühschütz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg. Mit einem stärkeren Rückgang in der Breite sei aber nicht zu rechnen. Heiter bis wolkig eben. Oder: Für die einen so, für die anderen so.

Denn wer sich den Kauf einer (hochwertigen) Immobilie leisten kann, hat derzeit und wohl auch mittelfristig weniger Mitbewerber. „Nicht jeder Eigenheimwunsch, der auf dem alten Zinsniveau realisierbar gewesen wäre, kann jetzt noch erfüllt werden“, sagte Erwin Bumberger, Vorstandschef der LBS Bayern. Wer noch vor einem guten Jahr über eine Ein-Prozent-Finanzierung nachdachte, dem müssen die Sparkassenberater nun, bei 3,5 oder vier Prozent, öfter abraten. „Es bringt nichts, jemanden in eine Finanzierung zu hetzen, die für beide Seiten Probleme bringt“, betonte Frühschütz.

In sehr kurzer Zeit hat sich im Immobiliengeschäft sehr viel verändert

In sehr kurzer Zeit hat sich im Geschäft sehr viel verändert. Das spüren sie im Starnberger Immobiliencenter. Ein Beispiel: Es ist nicht mehr alles sofort vom Markt, gerade Objekte in weniger attraktiver Lage oder solche, die schlecht gedämmt sind. Bei der energetischen Sanierung sieht die Sparkasse laut Pressemitteilung ein „riesiges Potenzial“. Ein Bausparvertrag sei das ideale Produkt für Eigenheimbesitzer, um rechtzeitig Geld anzusparen und günstige Zinsen für künftige Modernisierungsvorhaben zu sichern, wirbt die Bank.

Ein Bausparer zu relativ günstigen Konditionen, frühe Eigenkapitalbildung und Konsumverzicht: Aber reicht das für einen 25-Jährigen, der erst seit wenigen Jahren wirklich Geld verdient, um sich im Landkreis etwas leisten zu können? Baugrundstücke kosten in der Region laut Sparkassen-Marktspiegel zwischen 950 und 2400 Euro pro Quadratmeter, eine neue Eigentumswohnung liegt bei 6500 bis 12 000 Euro je Quadratmeter. Doppelhaushälften und Reihenhäuser sind für eine bis 2,2 Millionen Euro zu haben. Gebrauchte Objekte liegen etwas darunter, aber dabei gibt es oft ein Problem: „Die Grundstücke sind oft sehr groß und deshalb auch sehr teuer“, merkte Frühschütz an. Detaillierte Preisübersichten für die einzelnen Gemeinden finden sich im Wohnmarktbericht, der dieser Tage auf der Homepage der Kreissparkasse www.kskmse.de veröffentlicht werden soll.

Statistik-Amt: 2041 leben 7200 mehr Menschen im Landkreis Starnberg

Was bringt die Zukunft? Auf jeden Fall Zuzug: Im Jahr 2041 werden laut Prognosen des Landesamts für Statistik 7200 mehr Menschen im Landkreis leben. Die Nachfrage wird also nicht geringer werden. Und die Bautätigkeit könne mit ihr nicht mithalten, obwohl sie in den vergangenen Jahren ein hohes Niveau erreicht habe, so die Sparkassen-Vertreter. 619 Baufertigstellungen gab es im Landkreis 2021, die Zahl für 2022 sei noch nicht veröffentlicht, liege aber wohl unter 600.

Wohnen ist ein emotionales Thema, darauf verwies LBS-Chef Bumberger mehrfach. Auch Frühschütz argumentierte nach dem Motto: Wenn jeder nur rational und vollkommen selbstlos handeln würde, stünden viele Häuser nicht mehr leer, und Einzelpersonen wären längst aus ihren 180 Quadratmeter-Wohnungen ausgezogen, um vierköpfigen Familien Platz zu machen. Der Sparkassen-Chef: „Solange wir keinen nachhaltigen Wohlstandsverlust haben, wird der Wohnraumbedarf pro Person hoch bleiben.“

