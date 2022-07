In 27 Monaten zum Eisenmann von Roth

Zieleinlauf in Begleitung der Tochter (6): Unter Applaus der Zuschauer kam Marcus Schweiger nach 11:27 Stunden an. © privat

Marcus Schweiger aus Hanfeld begann im ersten Corona-Lockdown mit Ausdauersport. Eigentlich nur aus Langeweile. Doch er blieb dran, gründete mit Bekannten und Verwandten sogar einen Triathlonverein. Das sportliche Resultat kann sich mehr als sehen lassen.

Hanfeld/Roth – Ankommen. Einfach nur ankommen. Das war das Ziel, das sich Marcus Schweiger für den vergangenen Sonntag gesetzt hatte. Zum ersten Mal hatte sich der 43-Jährige aus Hanfeld an einen Langdistanz-Triathlon herangewagt. Und das gleich bei der Challenge Roth. Das Rennen in Franken ist zusammen mit der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii die wohl namhafteste Veranstaltung in der Triathlon-Welt.

Nach der vollen Ironman-Distanz – 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und ein Marathon-Lauf von 42,2 Kilometern – lief Marcus Schweiger in Roth ins Ziel, an der Hand seine sechsjährigen Tochter, die ihn auf den letzten Metern begleitete. Viele Teilnehmer waren lange vor ihm da, viele andere, auch gestandene Profis, schafften es an diesem heißen Tag aber gar nicht erst so weit. Schweiger überquerte die Ziellinie noch mit einem Lächeln. Und das, obwohl er überhaupt erst vor rund zweieinhalb Jahren ernsthaft mit Ausdauersport angefangen hat.

„Als im April 2020 Corona richtig losging und man zwei Wochen lang nichts machen konnte, war mir ehrlich gesagt ein wenig fad“, erzählt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Und ein paar Kilo abnehmen wollte ich auch.“ Wie so viele in dieser Zeit, wollte er ein bisschen was für sich tun. 2018 war der langjährige Hobby-Fußballer an der Achillessehne operiert worden. „Mehr als drei Kilometer Laufen ging lange Zeit gar nicht schmerzfrei“, erinnert er sich.

Nun näherte er sich mit seinem Schwager Markus Fischer, bis dahin auch kein ausgewiesener Ausdauersportler, dem Thema Triathlon an. Und halbe Sachen sind offenbar nicht ihr Ding. Sie begannen nicht nur, immer intensiver zu schwimmen, zu radeln und zu laufen. Sie gründeten auch gleich noch einen eigenen Verein. 20 Mitglieder zählt der „BavaTria Hanfeld e.V.“ mittlerweile. Fischer, der am Wochenende beim Tegernsee-Triathlon am Start war, ist der erste Vorsitzende, Schweiger sein Stellvertreter. „Es war eigentlich eine Schnapsidee“, sagt Schweiger. Ein paar praktische Vorteile hatte die Vereinsgründung aber auch. Als Vereinsmitglied tut man sich leichter mit den Anmeldeformalitäten für Triathlon-Rennen. Es geht dabei unter anderem um Versicherungsfragen. Auch die Sponsorensuche – in dieser nicht ganz billigen Sportart durchaus ein Thema – fällt etwas leichter. „Und wir wollen mit dem Verein eventuell auch ein paar junge Leute für die Sportart begeistern.“

Die Gründungsmitglieder von „BavaTria Hanfeld“ (v.l.): Markus Fischer, Martina Schweiger, Martin Böhnke, Marcus Schweiger, Jörg Mack und Martina Kammerlander-Fischer. © privat

Die Hoffnung, als Verein vielleicht im Winter Trainingszeiten in einem Hallenbad zu ergattern, hat sich bisher aber noch nicht erfüllt. „Solange schwimmen wir eben weiter das ganze Jahr über mit Neoprenanzug im See“, sagt Schweiger. Wer ein Eisenmann werden will, muss eben auch etwas aushalten.

Das erste Rennen, bei dem Schweiger an den Start ging, war der Wörthsee-Triathlon, ein vergleichsweise kurzes Rennen. Es folgten im vergangenen Jahr zwei Mitteldistanz-Triathlons, die in etwa halb so lang sind wie ein Ironman. Ein drittes Mitteldistanz-Rennen absolvierte Schweiger vor sechseinhalb Wochen in St. Pölten. Dann kam schon Roth und die bange Frage: Ist das nicht noch eine Nummer zu groß?

Um 7.30 Uhr am Sonntag stieg Schweiger zusammen mit 200 anderen Schwimmern in seiner Startgruppe in den Main-Donau-Kanal. „Schon da stehen die Zuschauer am Ufer und auf der Brücke und feuern dich an. Das ist einfach Wahnsinn.“ Die Begeisterung des Publikums in und um Roth ist legendär. „Beim Radfahren ist es auf einigen Abschnitten auch mal etwas einsam. Da muss man dann alleine durch. Wenn es aber nach knapp 70 Kilometern das erste Mal den Solarer Berg raufgeht, ist das eine Stimmung wie auf einer Bergetappe bei der Tour de France.“

Getragen von dieser Euphorie stieg Schweiger in der Wechselzone vom Rad. „Da ging es mir noch richtig gut“, sagt er. „Aber man sagt ja, ein Langdistanz-Triathlon beginnt so richtig erst mit dem Laufen.“ Dann spürt man die Beine, der Kopf beginnt zu arbeiten, auch hier wieder besonders, wenn der Kurs weg von den Orten durch die eher einsame Landschaft führt. „Dass meine Familie mit an der Strecke stand und ich drei, vier mal ein paar Worte mit ihr wechseln konnte, das hat mir sehr geholfen“, sagt Schweiger. Überhaupt, ohne Unterstützung der Familie sei ein solches Vorhaben gar nicht vorstellbar.

Auf den letzten zehn Kilometern ging es dann in Richtung Roth. Immer mehr Zuschauer – insgesamt sind es bei der Challenge Roth meist über 100 000 – säumten den Straßenrand. Noch einmal führte der Kurs die Läufer hinaus ins Gelände, bevor es ins Stadion zum Ziel ging. „Die rufen dann alle deinen Namen, der ja auf der Startnummer steht. Das trägt.“ Nach elf Stunden und 27 Minuten war es geschafft. „Da fällt dann alles ab“, sagt Schweiger. „Aber danach waren auch schnell schon die nächsten Pläne geschmiedet. Das Fieber hat mich offenbar gepackt.“ Roth war wohl nicht der letzte Langdistanz-Triathlon für den Hanfelder.

Das nächste Rennen wird aber vergleichsweise gemütlich. Am 31. Juli wollen Schweiger und einige „Bava-Tria“-Sportler beim Wörthsee-Triathlon starten. „Das wird dann gleichzeitig unsere erste Vereinsmeisterschaft.“