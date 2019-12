Neue Tagespflege in Percha

Es fehlt nur noch der schriftliche Genehmigungsbescheid. Wenn der vorliegt, wird eine neue Tagespflege in Starnberg in Betrieb genommen.

Percha – Es fehlt nur noch der schriftliche Genehmigungsbescheid. Wenn der vorliegt, wird eine neue Tagespflege in Starnberg in Betrieb genommen. Simona Dorn will im Stadtteil Percha an der Enzianstraße dieses teilstationäre Angebot mit 35 Plätzen einrichten. Ihrem Antrag hat der Bauausschuss des Starnberger Stadtrates bereits das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Simona Dorn betreibt im Zentrum von Geretsried seit zweieinhalb Jahren eine auf 25 Plätze ausgelegte Tagespflege. Im November 2013 hatte sie eine mobile Kranken- und Seniorenbetreuung gegründet, nachdem sie bereits 18 Jahre Erfahrung als Pflegekraft im mobilen wie im stationären Bereich gesammelt hatte, gemeinsam mit ihrer Mutter im Allgäu.

Die Tagespflege ist für ältere Menschen gedacht, die pflegebedürftig sind – meist wegen demenzieller Erkrankungen, zu Hause leben und von ihren Angehörigen betreut werden. Die Einrichtung von Simona Dorn wird montags bis freitags um 8.30 Uhr ihre Türen öffnen. Die Gäste können gebracht werden, sich vom Fahrdienst abholen und um 16.30 Uhr wieder nach Hause bringen lassen. Sechs Mitarbeiter, darunter zwei Vollzeit-Fachkräfte, werden in der Tagespflege in Percha eingesetzt, erklärt die Betreiberin. Der Service kann für die ganze Woche gebucht werden oder auch nur für einzelne Tage.

Tagespflege ist nichts für bettlägerige Intensivpatienten. Es gibt aber für Notfälle Pflegebetten, ansonsten die Möglichkeit für einen Mittagsschlaf in den Ruheräumen. „Dieses Angebot wird aber nur begrenzt in Anspruch genommen, weil die Gäste fürchten, etwas Interessantes im Tagesablauf zu verpassen“, erklärt Simona Dorn und ergänzt: „Unsere Gäste sollen Freude am Leben haben.“ Sie bekommen ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Sie können basteln, sich bei Gesellschaftsspielen vergnügen, gemeinsam kochen oder backen, lesen oder sich etwas vorlesen lassen. Für das Mittagessen wählen die Gäste in der Früh aus etwa zehn verschiedenen Menüs aus, auf was sie gerade Appetit haben. Das Essen wird tiefgekühlt von einer Fachfirma geliefert und vor Ort aufgewärmt.

Die pflegenden Angehörigen können sich während der gebuchten Zeiten in der Tagespflege von der anstrengenden Pflege erholen, Besorgungen erledigen oder Liegengebliebenes abarbeiten. Der Service wird ihnen nicht auf das Pflegegeld angerechnet. „Das läuft parallel und ist zusätzliches Geld“, sagt Dorn. Für die Tagespflege gibt es Leistungen von der Pflegekasse in der selben Höhe wie für die ambulante Pflege, hinzu kommt eine Kilometerpauschale für den Hol- und Bringdienst. Lediglich für das Essen wird ein kleiner Betrag erhoben, das ist gesetzlich vorgeschrieben.

Der Vorteil der sogenannten solitären Tagespflege laut Dorn: „Alle kommen in der Früh und alle gehen wieder am späten Nachmittag, so entsteht das Gefühl, unter Gleichgesinnten zu sein.“ Anfragen für eine Tagespflege in Percha lägen bereits vor – aus Starnberg, aber auch aus Berg.