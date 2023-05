„In Starnberg steht die Wiege der Grünen“

Freuen sich über 45 Jahre Grüne in Starnberg (v.l.): Ruth Paulig, Helmut Ronstedt, Peter Unger, Dr. Eckart Stüber, Anne Franke, Martin Runge und Andrea Schulte-Krauss in der Starnberger Schlossberghalle. © Andrea Jaksch

Der Kreisverband der grünen feiert in Starnberg sein 45-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung.

Starnberg – Die Starnberger Grünen feiern Geburtstag. Seit mittlerweile 45 Jahre wirkt die Partei weit über die Landkreisgrenzen hinaus, am Wochenende blickte sie auf ihre Vergangenheit zurück. Anlässlich des Jubiläums trafen sich zahlreiche Parteifreunde in der Starnberger Schlossberghalle und feierten ein knappes halbes Jahrhundert grüne Politik.

Alles begann im Jahr 1978 mit dem Kreisverband Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher (AUD), der sich bald den griffigen Namen „Die Grünen“ zulegte. Ruth Paulig aus Breitbrunn ist eine Grüne der ersten Stunde. Die heute 74-Jährige war von Anfang an dabei, agierte zunächst als Schriftführerin der AUD, gehörte später für die Grünen sowohl dem Kreistag als auch dem Landtag an. Wenn sie heute den Blick zurück wagt, dann ging vor 45 Jahre alles eigentlich ganz harmlos los. Der Grundgedanke der damals 29-Jährigen und ihrer Mitstreiter war einfach: „Wir müssen die Umwelt schützen, und wir müssen der mächtigen CSU irgendwie die Macht wegnehmen“, erklärt sie. Ihnen stand der Mut der Jugend ebenso zur Seite wie große Visionen.

„Wir waren zunächst alle gar nicht bereit, eine Partei zu gründen“, erzählt Paulig. „Und wir dachten, in zehn Jahren, da macht die Politik dann schon, was wir wollen, und wir können aufhören.“ Alles habe damals in trauter Runde begonnen: „Wir haben im Wohnzimmer gesessen und gesagt, wir brauchen eine Farbe. Die Farbe der Hoffnung, der Natur, die der grünen Männchen vom anderen Stern“, erinnert sich Paulig an die Geburtsstunde der Grünen und ist sich sicher: Es war eine Hausgeburt. Bayern gilt der 74-Jährigen zweifelsohne als Wiege der Grünen. „Wir waren in Bayern die ersten Grünen in Deutschland und in Europa.“

Parteifreund Peter Unger aus Gilching war kein politisches Greenhorn, als er 1979 zu den Grünen wechselte. Er gehörte seit 1974 bereits der SPD an und wurde für sie auch in den Gilchinger Gemeinderat gewählt, dem er heute noch angehört. „Ich habe damals gemerkt, dass die Ökologie viel zu kurz kommt in der SPD, und wollte meine eigene Partei gründen. Dann habe ich ein Blatt von den Grünen in die Hand bekommen“, erinnert sich Unger, der daraufhin nicht lange zögerte. Der heute 78-Jährige war der erste grüne Gemeinderat in Bayern und wirkte unbeirrt mit am Aufbau der Partei. Durchhalten ist seine Stärke, Hartnäckigkeit und Geduld sind sein Erfolgsrezept. „Keine Sitzung ohne grünen Antrag. Was mir Spaß gemacht hat, ist, Anträge zu wiederholen“, sagt Unger. Manchem Grünen-Antrag wurde nach 25 Jahren in steter Wiedervorlage dann doch stattgegeben.

Bezirksrat Dr. Eckart Stüber hat gut 30 dicke Leitz-Ordner mit Archivmaterial als „Grünes Gedächtnis“ zusammengetragen und im Foyer der Schlossberghalle ausgestellt. Beim Schmökern der an Zeitungsausschnitten und Dokumenten reichen Parteihistorie werden Interessierte fündig. Stübers Botschaft ist knapp wie präzise: „Die Grünen Starnberg sind ein besonderer Kreisverband. Hier steht die Wiege der Grünen. Hier hat alles mehr oder weniger seinen Ausgangspunkt genommen.“

Nilda Frangos