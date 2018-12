In der Papeterie geht’s weiter

Andrea Köhler wird ab Januar die Münchner Hof Papeterie führen. Für viele Starnberger ist die gebürtige Wienerin ein bekanntes Gesicht.

Starnberg – Das ging schnell: Für die „Münchner Hof Papeterie“ in der Maximilianstraße 2 ist eine Nachfolgerin gefunden. Andrea Köhler übernimmt das Geschäft im Laufe des Januar und will Ende Februar 2019 eröffnen. Den Kunden dürfte sie bestens bekannt sein: Die gebürtige Wienerin hat die vergangenen acht Jahre in dem Geschäft gearbeitet. Wie berichtet, hat die bisherige Inhaberin Maja Riemann das Geschäft verkauft. Sie zieht mit ihrem Mann nach Österreich.

Der Neustart ermöglicht der neuen Chefin, die Papeterie nach ihrem Geschmack umzugestalten. Neben Bestsellern und „heiß geliebten Sachen“ will sie ihren Kunden künftig auch neuartige und jüngere Designs anbieten. Zu ihrem künftigen Konzept gehören nicht nur stilvolle Papeterie-Produkte, sondern auch solche für das Interieur, zum Beispiel schöne Kerzen und Tischdekorationen.

Alle Mitarbeiter aus der alten Papeterie sollen übernommen werden

Andrea Köhler will alle Mitarbeiter aus der alten Papeterie ins neue Team übernehmen. Mit dem Neubeginn möchte sie „frischen Wind“ in die Starnberger Innenstadt bringen. „Ich freue mich, wieder nette Kunden mit meinem neuen Konzept anzusprechen“, sagt die Geschäftsfrau im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Ich möchte Starnberg um einen Laden bereichern und wieder Leute nach Starnberg ziehen“, sagt sie angesichts der vielen Geschäftsschließungen in Starnberg in den vergangenen Monaten.

Die Neueröffnung der „Münchner Hof Papeterie“ unter neuer Leitung soll nach einem Umbau Ende Februar 2019 stattfinden. Eine Eröffnungsparty mit Catering ist auch schon geplant.