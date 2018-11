Tunnel-Infos für alle - auch zur Sicherheit

Was Starnberger schon immer über den B2-Tunnel in Starnberg wissen wollten, können sie bei zwei Info-Veranstaltung zum Großprojekt erfahren.

Starnberg – Das Staatliche Bauamt Weilheim organisiert für Dienstag und Mittwoch, 27./28. November, zwei Informationsveranstaltungen zum B 2-Tunnel. Ziel sei, die Starnberger transparent und ausführlich mit Sachinformationen zum Tunnel zu versorgen, teilte die Weilheimer Behörde mit. Behördenleiter Uwe Fritsch und Projektleiter Herwig Ludwig wollen aufzeigen, wie das Projekt zukünftig gebaut wird. Motto: „Sachinformationen zum Tunnel: Zahlen, Daten, Fakten.“ Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der Schlossberghalle.

Eine Grundsatzdiskussion will das Staatliche Bauamt vermeiden, auch werden Baumaßnahmen abseits des Tunnels ausgeklammert – es soll Zeit bleiben für das Projekt, insbesondere Trassenverlauf, Nutzen, Terminplan, Straßenbau, die Ortseinfahrt Münchner Straße von der A 952 (Zweck und Bauphasen), für Portale, Bauwerke, Lüftung, Fragen des Grundwassers, der Tunnelbautechnik sowie Sicherheit und Rettung. Bürger können den Experten alle Fragen stellen, diese würden ausführlich beantwortet. Detailfragen will die Behörde in Einzelgesprächen bei Terminen im Info-Center klären, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Beide Abende sind vom Aufbau her identisch.

Bereits eine Woche vorher treffen sich die Tunnelbauer mit Unternehmern und Geschäftsleuten, um ihnen das Projekt vorzustellen. Dabei soll auch besprochen werden, welche Geschäfte wie betroffen sind und welche nicht, sagt Projektleiter Ludwig. Diese Sitzung ist eine geschlossene Runde in Zusammenarbeit unter anderem mit IHK und Cityinitiative.