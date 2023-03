Seeanbindung Starnberg: Infoabend mit kritischen Tönen

Von: Peter Schiebel

Mehr als 300 Starnberger, vor allem aus dem Süden der Stadt, kamen zum Infoabend über die Seeanbindung in die Schlossberghalle. © Photographer: Andrea Jaksch

Rund 320 Menschen sind am Mittwochabend zur Bürgerinformation zur Seeanbindung in die Starnberger Schlossberghalle gekommen. Vor allem von Bewohnern aus dem Bereich Oberfeld im Süden der Stadt gab es kritische Töne – auch an dem Format der Veranstaltung.

Starnberg – Es wehte ein Hauch von Revolution durch den großen Saal der Starnberger Schlossberghalle. Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl hatte in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Patrick Janik die Bürger begrüßt, Stadtbaumeister Stephan Weinl die Grundzüge des Vertrages zwischen der Stadt Starnberg und der Deutschen Bahn in Sachen Seeanbindung skizziert, als Moderator Andreas Schneider von der Agentur Hendricks und Schwartz die rund 320 anwesenden Bürger zum sogenannten Infomarkt ins Foyer der Schlossberghalle einlud, um sich dort an rund einem Dutzend Ständen in kleinen Gruppen weiter zu informieren. Ob es denn nicht möglich sei, für die Allgemeinheit wichtige Fragen im großen Saal zu stellen, wollte ein Anwohner des Oberfelds wissen. Nein, antwortete Schneider. Das Format sei im Vorfeld festgelegt worden und werde nun auch so umgesetzt, sagte er – und erntete deutlich hörbare Buhrufe.

Im Foyer standen Vertreter der Stadt, des Stadtrats und der Bahn zu den wesentlichen Inhalten des Vertrages zur Verfügung:

Umbau des Bahnhof See inklusive Reduzierung der Gleise von vier auf drei, dem Bau zweier Außenbahnsteige und neuer Unterführungen.

Verlegung des Regionalzughalts vom Bahnhof See an den Bahnhof Nord inklusive Verlängerung der dortigen Bahnsteige.

Bau eines Wende- und Abstellgleises für die S-Bahn im Bereich Oberfeld/Oberer Seeweg.

Neugestaltung am Bahnhof See mit einer breiteren Seepromenade, einer Stadtpromenade und der Bebauung frei werdender Bahnflächen im Bereich Ludwigstraße.

„Wer sagt, das hätte man anders lösen können: Glauben Sie mir, da gab es nicht viel Spielraum“, betonte Kammerl und lobte Janiks Verhandlungskunst in den zweijährigen Gesprächen mit der Bahn: „Den Abschluss, der gelungen ist, möchte ich sein Baby nennen.“ Es sei eine große Möglichkeit, die Starnberger Innenstadt nachhaltig zu beleben.

„Man kann es gar nicht hoch genug einschätzen, einen Vertrag zu schließen und sich zu gemeinsamen Zielen zu bekennen“, sagte Stadtbaumeister Weinl über die Einigung mit der Bahn. Es gebe viele Kommunen, die Starnberg dafür beglückwünschten. Wichtig zu wissen sei allerdings, dass es noch keine fertigen Planungen gebe. „Es ist eine Grundlage, um gemeinsam gesichert und zielgerichtet arbeiten zu können.“

Nicht ganz so glücklich waren vor allem die zahlreich erschienenen Anwohner aus dem Bereich Oberfeld/Oberer Seeweg. Sie sorgen sich wegen des geplanten Abstell- und Wendegleises mit einer Nutzlänge von 210 Metern, das unweit ihrer Häuser geplant ist. „Wie nah rücken die Gleise an unsere Häuser heran? Wie sehen die Pläne für Lärmschutz aus? Wird das Abstellgleis nachts illuminiert? Wie stark ist die Frequentierung?“ Solche und ähnliche Fragen trieben Anwohner wie Otto Jakowidis um, der am Oberfeld wohnt. Und nur zu gerne hätten sie darauf Antworten im Plenum bekommen. „Warum wurden wir abgewürgt?“, ärgerte sich eine Anwohnerin.

Abstellgleis soll möglichst weit nach Süden

In den Kleingruppen versuchten unter anderem Angelika Kammerl und Grünen-Stadtrat Dr. Franz Sengl, Antworten zu geben. „Ich glaube nicht, dass der Lärm ein Problem ist, wenn die Planung einmal steht“, sagte Sengl und verwies unter anderem auf die topografische Lage. Außerdem würden nachts und außerhalb der Betriebszeiten strengere Lärmschutzregeln gelten.

„Die Grobplanung geht noch nicht so ins Detail“, sagte Kammerl. Das Wende- und Abstellgleis solle auf jeden Fall so weit wie möglich nach Süden und damit weg von der Wohnbebauung verlegt werden. Allerdings sei eine Vorgabe der Bahn, dass das Gleis nicht mehr als einen Kilometer vom Bahnhof entfernt sein dürfe. In letzter Konsequenz konnte sich die Vizebürgermeisterin eine Einhausung des Gleises vorstellen. „Warum sagt das niemand im großen Kreis? Dann sind die Anwohner nicht so aufgeregt“, sagte eine Bürgerin.

Andreas Schneider von der Agentur Hendricks und Schwartz bot den Anliegern des Oberfeldes bereits ein eigenes Forum an, um die offenen Fragen zu besprechen. „Wir kommen gerne wieder, wenn die Stadt möchte“, sagte er. Die geäußerte Kritik an dem Format am Mittwoch gab ihm sichtlich zu denken. Man habe sich für „ein sehr niederschwelliges Gesprächsangebot“ entschieden, erklärte sein Kollege Daniel Schreyer im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. An den Infoständen könnten rund ein Dutzend Gespräche gleichzeitig geführt werden, während im Plenum immer nur eine Frage behandelt werde. Außerdem gebe es immer Menschen, die sich nicht trauten, vor 300 anderen am Mikrofon zu sprechen. Der Infomarkt biete da „einen sehr viel intensiveren Dialog“, so Schreyer. Problematisch war für viele Anwesende aber, dass sie bei dem allgemeinen Lautstärkepegel im Foyer kaum etwas von den Gesprächen verstanden.

Finanzierung bei Infoabend kein Thema

Die nächste Möglichkeit, Fragen zur Seeanbindung zu stellen, besteht bei der Bürgerversammlung am 23. März (siehe Artikel rechts). Zudem wies die Stadtverwaltung auf die E-Mail-Adresse seeanbindung@starnberg.de hin.

Völlig außen vor blieb am Mittwoch das derzeit vielleicht wichtigste Thema: die Finanzierung. Die Einigung mit der Bahn sei „momentan nur die halbe Miete“, sagte Stadtbaumeister Weinl. Nun komme es darauf an, bis Januar nächsten Jahres die Finanzierung zu stemmen. Bislang wird das Projekt auf 177 Millionen Euro geschätzt. „Wenn es uns nicht gelingt, die Mittel aufzubringen, werden wir unser Sonderkündigungsrecht ziehen müssen“, sagte Weinl.

Wie ist Ihre Meinung zu den vorgestellten Plänen? Schreiben Sie uns Ihre Leserbriefe am bestern per E-Mail an redaktion@starnberger-merkur.de.