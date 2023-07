Gewaltiger Ast stürzt auf Badegäste in Starnberg – Zwei Frauen müssen ins Klinikum

Von: Peter Schiebel

Teilen

Dieser riesige Ast stürzte am Sonntagmittag an der Seepromenade zu Boden und traf dabei zwei Frauen, die sich darunter aufgehalten hatten. Offenbar war die Stelle morsch gewesen. © Feuerwehr Starnberg

Am Seespitz in Starnberg ist am Sonntagmittag ein mehrere Meter langer Ast von einem Baum abgebrochen und in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitten zwei Frauen Verletzungen.

Starnberg – Es gab zwar zwei verletzte Personen, dennoch hätte die Sache vermutlich noch viel schlimmer ausgehen können: Am Sonntag, 9. Juli, um kurz nach 13 Uhr ist ein Ast eines mächtigen Baumes an der Seepromenade in Starnberg abgebrochen. Er fiel aus mehreren Metern Höhe zu Boden und traf dabei zwei Frauen, die sich im Schatten unter dem Baum befunden hatten. Beide kamen zur Beobachtung ins Klinikum. Das berichtete Arie Reimers, der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Starnberg, auf Anfrage des Starnberger Merkur.

Gewaltiger Ast bricht ab und fällt zwölf Meter in die Tiefe – Frau erleidet Kopfplatzwunde

Der Zwischenfall ereignete sich unmittelbar in Seenähe am Seespitz, wenige Meter vom Strandcafé entfernt. Zu dem Zeitpunkt hielten sich nach Angaben von Zeugen sieben bis neun Menschen unter dem Baum auf, als es auf einmal knackte und der mehrere Meter lange Ast zu Boden fiel. Reimers schätzte die Höhe auf rund zwölf Meter, die Astlänge auf rund fünf Meter und den Astdurchmesser auf etwa 15 Zentimeter. Offenbar war der Ast morsch. Es gab zumindest am Sonntag zumindest keine Hinweise darauf, dass unmittelbar vorher Menschen auf dem Baum herum geklettert waren.

Dieses Foto zeigt die Stelle, an der der Ast abgebrochen ist. © Feuerwehr Starnberg

Eine der Frauen habe eine Kopfplatzwunde erlitten, die andere sich am Bein verletzt, sagte Reimers. Die Starnberger Polizei hatte am frühen Sonntagabend noch keine näheren Erkenntnisse. Eine der Frauen sei um die 40 Jahre, die andere um die 20 Jahre alt gewesen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Ob die Frauen zu einer Gruppe von Ausflüglern gehört hatten oder unabhängig voneinander auf der Seepromenade waren, war ebenfalls noch nicht bekannt.

(Unser Starnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Komplizierte Anfahrt zum Ort des Geschehens – Ursache muss ergründet werden

Die Einsatzkräfte sperrten nach dem Eintreffen den Bereich ab, auch die Seepromenade konnte für die Dauer des Einsatzes nicht mehr passiert werden. Von der Seeseite aus übernahm die Wasserwacht Starnberg die Absperrung, an Land Feuerwehr und Polizei. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz.

Die Anfahrt verlangte vor allem dem Fahrer der Starnberger Drehleiter einiges ab. Um zum Seespitz zu kommen, musste der Wagen bereits beim Steininger Grundstück auf die Seepromenade fahren und von dort vorbei am Undosa, an der der Museumsunterführung, der Bahnunterführung und am Dampfersteg zur Einsatzstelle fahren – alles in allem eine Strecke von gut 800 Metern durch dichten Sonntagsbetrieb. „Langsam und beschwerlich“, beschrieb Reimers die Anfahrt. Letzten Endes sei es aber nicht zu Komplikationen gekommen. Der Einsatzleiter selbst hatte sein Fahrzeug am Bahnhof See geparkt und war zu Fuß zum Seespitz gegangen.

Von der Drehleiter aus erkundeten Feuerwehrleute den Baum. Sie hätten jedoch keine andere kritische Stelle mehr ausfindig machen können, erklärte Reimers und sagte: „Es bestand keine akute Gefahr mehr.“ Der Bereich um den Baum blieb abgesperrt, den Ast ließen die Einsatzkräfte liegen. Dies dürfte nun ein Fall für einen Sachverständigen sein, der wohl auch die Ursache herausfinden muss. Die Seepromenade konnte nach rund eineinhalb Stunden wieder passiert werden. (ps)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.