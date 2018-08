„Gemeinsam sind wir stärker als alleine“

Wie sehen die Starnberger Europa? Das will Bundeswirtschaftsminister Altmaier am Montag bei einem Bürgerdialog erfahren. Wie er Europa sieht, sagt er im Interview.

Starnberg– Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) diskutiert am Montag, 20. August, mit Bürgern im Starnberger „Undosa“ über Europa. Im Kern geht es vor allem um drei Fragen: Wie erleben Bürgerinnen und Bürger Europa in ihrem Alltag? Welche Rolle spielt Europa für Deutschland insgesamt? Wie sollte Europa in Zukunft aussehen? Zu EU und Europa haben wir dem Minister einige Fragen gestellt.

Herr Altmaier, Sie diskutieren am heutigen Montag in Starnberg mit Bürgern über Europa. Was erwarten Sie sich?

Europa ist mir eine Herzensangelegenheit und deshalb komme ich sehr gerne nach Starnberg, um mit den Menschen vor Ort darüber zu sprechen, was sie in Sachen Europa oder Europäische Union bewegt: Wo haben sie gute Erfahrungen gemacht, wo sehen sie Verbesserungsbedarf, was freut und ärgert sie an Europa. Bei meinem ersten von insgesamt fünf Bürgerdialogen, in Eberswalde, gab es bereits ein sehr angeregtes Gespräch, die Menschen haben mir ihre Ansichten und Sorgen mitgeteilt, über zahlreiche Themenbereiche: vom Strompreis über die Folgen des Austritts Großbritanniens bis hin zur zukünftigen Aufstellung Europas im Weltgefüge, war alles dabei. Ich wünsche mir, dass auch in Starnberg viele Menschen die Gelegenheit nutzen, mir ihre Anliegen persönlich mit auf den Weg zu geben und lade dazu alle herzlich ein.

Brexit, Bürokratie, Migrationspolitik – die EU macht schwere Zeiten durch. Ist die EU in heutiger Form aus Ihrer Sicht alternativlos? Oder muss sie sich grundlegend reformieren?

Die Europäische Union braucht unsere Rückendeckung und unsere Unterstützung. Sie ist für mich aus mehreren Gründen alternativlos: Erstens ist sie die Basis für das friedliche Miteinander der europäischen Mitgliedsländer, nach den verheerenden Kriegen im 20. Jahrhundert. Zweitens können die EU-Staaten als wirtschaftliche Akteure auf den Weltmärkten mit einem harten internationalen Wettbewerb nur bestehen, wenn sie geschlossen gegenüber großen Wirtschaftspartnern wie den USA oder China auftreten. Die EU mit ihren über 500 Millionen Einwohnern und Verbrauchern hat eine gewichtige Stimme in der Welt. Zahlreiche EU-Handelsabkommen mit wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt zeigen, dass die EU ein attraktiver Partner ist und sichern gleichzeitig unseren Unternehmen freien Handel und damit Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze. Das ist gerade für die Exportnation Deutschland von zentraler Bedeutung.

Und drittens bringt die EU jedem Einzelnen von uns ganz konkrete Vorteile im Alltag. Ich denke dabei z.B. an das Erasmus-Programm für Studenten, oder die Stärkung von Verbraucherrechten durch die Entschädigungsregelungen im Flugverkehr. Aber auch die Abschaffung der Roaming-Gebühren oder das Reisen ohne Grenzkontrollen machen uns jeden Tag deutlich, wie wichtig das europäische Projekt auch im täglichen Leben ist.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen muss aber auch die EU über Reformen nachdenken, darf nicht verharren, sondern muss die eigene Zukunft aktiv mitgestalten. In diesen Prozess bringt sich die Bundesregierung ein und sucht gemeinsam mit den anderen EU-Mitgliedstaaten Lösungen – und meistens finden wir diese auch.

Europa ist für viele weit weg. Welche konkreten Vorteile hat die Region Starnberg durch die EU?

Die Region Starnberg hat zahlreiche Vorteile durch die EU. Zum Beispiel haben Unternehmen aus der Region Starnberg durch die EU Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt mit 512 Millionen Einwohnern und einem BIP von 15,3 Billionen Euro. Für die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft ein wichtiger Faktor, jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt am Export. Die Region Starnberg ist eine attraktive Tourismusregion. Die gemeinsame Währung und die offenen Grenzen im Schengenraum kommen nicht zuletzt auch dem Tourismus in der Region Starnberg zugute. Die Freizügigkeit hilft, durch den Zuzug von EU-Bürgerinnen und -Bürgern aus anderen Mitgliedstaaten Fachkräfteengpässe abzufedern. Und nicht zuletzt erhält Bayern auch Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und aus dem Europäischen Sozialfonds und setzt diese effizient und erfolgreich ein, insbesondere in den Bereichen F&E-Förderung, KMU-Förderung und Klimaschutz.

Populisten sind europaweit auf dem Vormarsch. Folgen hat dies nicht nur in Großbritannien oder Italien. Welche Gefahr droht Europa und dem Wohlstand in Deutschland, sollten mehr Länder sich – wenn auch nur teilweise – von der EU abwenden und nationale Alleingänge unternehmen?

Ich möchte hier nicht spekulieren oder Drohkulissen aufbauen, das würde niemandem nützen. Aber ich stimme zu, dass wir das Projekt Europa stets neu verteidigen müssen, auch um Populisten den vermeintlichen Wind aus den Segeln zu nehmen. Gemeinsam sind wir stärker als alleine, daher brauchen wir die Kooperation mit unseren europäischen Nachbarn. Dann bleibt niemand zurück. Auch wenn es immer wieder schwierige Entscheidungen zu treffen gibt, die Zukunft Europas können wir nur gemeinsam gestalten.

Der Bürgerdialog am Montag in Starnberg

Wie die Menschen Deutschland Europa wahrnehmen und wie sie sich dessen Zukunft vorstellen, will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Reihe der Bürgerdialoge von den Bürgern selbst erfahren. Am Montag, 20. August, findet einer in „H’ugo’s Beach Club“ im Undosa an der Seepromenade in Starnberg statt. Einlass ist ab 11.30 Uhr, Beginn um 12.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch sind Anmeldungen nötig. Diese sind unter www.bmwi-registrierung.de/buergerdialog-europa/starnberg/ möglich. Einen Ausweis muss man mitbringen. Der Bürgerdialog ist Teil des Dialogprozesses der Bundesregierung „Sprechen wir über Europa“, die Ergebnisse werden im Abschlussbericht auftauchen. Die Begrüßung um 12.30 Uhr übernimmt Starnbergs Bürgermeisterin Eva John. Danach will Altmaier mit den Bürgern rund 90 Minuten lang über Europa reden – bei schönem Wetter auf der Terrasse des „Undosa“, und der Wetterbericht verheißt eine sonnige Mittagszeit. Gegen 14 Uhr werden die Ergebnisse zusammengefasst.