Corona-Inzidenz deutlich höher als angegeben

Der Landkreis Starnberg wies am Dienstag die niedrigste Corona-Inzidenz Bayerns auf - nur ist die falsch und tatsächlich wohl mehr als doppelt so hoch. Seit Mittwoch gibt es Klarheit.

Starnberg – Die Corona-Lage im Landkreis Starnberg wird zunehmend diffuser. Am Dienstag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) keine neuen Fälle aus dem Landkreis, ebenso das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Es war der fünfte Tag ohne Meldung, wobei an Wochenenden keine Zahlen mehr veröffentlicht werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 210,8 – den niedrigsten Wert in Bayern und einen den niedrigsten in Deutschland. Nur: Er ist falsch und tatsächlich fast zweieinhalb mal so hoch.

Das Landratsamt hat in diesem Jahr mehrfach mit teils massiven Melderückständen zu kämpfen. Anfang des Jahres lag es an den immens hohen Infektionszahlen; derzeit liegen sie jedoch erheblich niedriger, steigen aber. Woran es derzeit hakt, vermag Kreissprecher Stefan Diebl nicht zu sagen. In der Behörde geben Mitarbeiter wie immer die Zahlen in die vorgesehenen Systeme ein – dann sollten sie auch beim LGL ankommen, das sie ans RKI weitergibt. Tun sie aber nicht. Eine LGL-Sprecherin: „Aus Starnberg werden derzeit keine Fälle ans LGL gemeldet.“ Das LGL und das Gesundheitsamt arbeiteten aber an einer Lösung.

Tatsächlich mehr als 700 Fälle in einer Woche

Auf Nachfrage des Starnberger Merkur nannte das Landratsamt die bei ihm eingelaufenen Zahlen: Am Donnerstag waren es demnach 108 neue Fälle, am Freitag 97 und am Montag mit dem Wochenende 216. Das ergibt in sieben Tagen 709 Neuinfektionen und damit fast 300 mehr als in der Vorwoche. Daraus lässt sich die tatsächliche Sieben-Tage-Inzidenz errechnen: 519,0. Da nur Angaben des RKI amtlich sind), ist das ein Richtwert.

519 ist aber allein schon wegen der Lage in Nachbarkreisen plausibel: Landkreis München 489,6, Landsberg 458,6, Fürstenfeldbruck 667.

Lösung gefunden: Inzidenz am Mittwoch bei fast 500

Offenbar konnten die Probleme gelöst werden, denn am Mittwoch in den Morgenstunden meldete das RKI neue Zahlen - und die Starnberger waren dabei. Weil für Dienstag weniger Fälle registriert wurden als in der Vorwoche, ist die Sieben-Tage-Inzidenz offiziell zwar stark gestiegen von eben 210 auf 497,8, im Vergleich zu den realen Zahlen vom Dienstag jedoch leicht gesunken.