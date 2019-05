Wildschweine bleiben ein Problem

In fast allen Bereichen sind die Strecken der Jäger im Landkreis Starnberg gestiegen - nur bei den Wildschweinen nicht. Von denen gibt es viel zu viele, finden die Landwirte.

Landkreis– Die Abschusszahlen bei Wildschweinen sind im vorigen Jagdjahr deutlich zurückgegangen – die Gründe sind nicht genau bekannt. Die Bauern fordern weiter eine scharfe Bejagung. Hartwig Görtler, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, ist unterdessen froh, drei Tierarten nicht auf seiner Streckenliste zu finden.

666 Wildschweine sind 2018/2019 erlegt oder überfahren worden, wobei mit 27 nur wenige Tiere Verkehrsopfer wurden. Görtler führt den Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf die Jagd zurück – auch, aber nicht nur. Auch sei es ein Mastjahr gewesen, in dem Wildschweine im Wald genug Futter finden – dort können sie aber nur schwer bejagt werden. Man kenne die Zahl der Wildschweine im Landkreis nicht, nicht die Stärke des Nachwuchses. Die Initiative von Vizelandrat Georg Scheitz, einen Runden Tisch einzuberufen, begrüßen die Jäger, da man derzeit im „jagdlichen Blindflug“ sei. Das Berechnungssystem von Wildschwein-Schäden und Abschüssen klappt nicht, weil viele Daten fehlen.

BBV-Obmann schätzt: Es gibt 3000 bis 5000 Wildschweine im Landkreis Starnberg

Die Landwirte fordern nach wie vor die Genehmigung von Nachtzielgeräten für die Jagd, die das Landratsamt aber nicht erteilt. Anderswo gehe das ja auch, sagt Martin Fink, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung. In anderen Kreisen erlauben Behörden die Geräte auf eigenes Risiko. Man werde, sagt Fink, die Sauenpopulation nicht niederhalten, wenn Jäger „nur beim richtigen Mond“ jagen könnten. Die Wildschweine würden auch immer dreister – er habe schon Fälle gegeben, in denen sie an der Kapelle in Geisenbrunn herumgewühlt haben, also nah am Ort. Bauern-Obmann Georg Zankl verzeichnet immer mehr Schäden, sorgt sich vor allem aber wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Der Ausbruch in Belgien sei nicht unter Kontrolle, und angesichts der enormen Warenmengen aus China dürfe man auch eine Einschleppung von dort nicht übersehen. In China seien bereits mehr Schweine gekeult worden als es in den USA gebe. Zankl wagt eine Schätzung: 3000 bis 5000 Tiere. Diese Menge sei zu halbieren, so seine Forderung.

Das Landratsamt sei auf einen ASP-Ausbruch vorbereitet, sagt der zuständige Fachbereichsleiter Markus Reichart. Suche von verendeten Schweinen und Bergung der Kadaver sei vorbereitet, die nötigen Verordnungen liegen griffbereit im Schrank. Bei der Suche prüft der Kreis derzeit den Einsatz von Drohnen. Einzäunungen wie in anderen Ländern sieht Reichart kritisch, und „im Dschungel der Zuständigkeiten“ gebe es noch Klärungsbedarf bei Daten oder Landkarten. Einen Test gab es bereits, unfreiwillig: Nahe Forst Kasten war vor einigen Wochen ein verendetes Wildschwein gefunden worden. Die Abläufe haben funktioniert, auch wenn die Sau nicht an einer Krankheit, sondern einer Schussverletzung verendet war.

Jäger froh: Bisher keine Waschbären oder Marderhunde

Die anderen Strecken waren ohne Auffälligkeiten. Görtler appellierte, den Hasen mehr Lebensraum zu geben und bei der Enten- und Gänsejagd an Land mehr zu schießen. Froh ist Görtler, keinen Waschbären, keinen Marderhund und keinen Goldschakal auf den Listen zu finden. Es gebe sie nicht oder nur selten – sollte man sie sichten, sollten Jäger „beherzt schießen“. Alle drei, in Bayern nicht heimisch, würden die Natur komplett umkrempeln und bestimmte Vögel wohl fast ausrotten.