Bürgermeister zur Starnberger Seeanbindung: Auch Bahn will Vereinbarung öffentlich machen

Von: Peter Schiebel

Der Bayerische Hof in Starnberg ist eines der Themen, an denen derzeit mit Nachdruck im Starnberger Rathaus gearbeitet wird. © ike

Seeanbindung, Bayerischer Hof, Moosaik und mehr: Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik hat bei einem CSU-Stammtisch über aktuellen Stand wichtiger Vorhaben berichtet.

Starnberg – Einmal querbeet durch die Starnberger Stadtentwicklung: Darum ging es am Mittwochabend beim Stammtisch der Starnberger CSU im Gasthof in der Au. Patrick Janik war zu Gast. Fast zweieinhalb Stunden lang sprach der Bürgermeister über ...

... den Stau an Bebauungsplänen. Insgesamt gebe es im Rathaus eine Liste von mehr als 80 Anträgen auf Änderung oder Aufstellung eines Bebauungsplans. Im Schnitt dauere ein solches Verfahren zwei Jahre. „Zurzeit bearbeiten wir zwölf Verfahren gleichzeitig.“ Darunter sind Schwergewichte von höchster Priorität, wie zum Beispiel das Moosaik, also die Umgestaltung des bestehenden Gewerbegebiets, oder das neue Gewerbegebiet Schorn. Vor allem für private Vorhaben sei da schlicht keine Kapazität vorhanden. Dass dieser Stau zu Unmut bei Bürgern führe, könne er verstehen, sagte Janik, betonte aber auch: „Wir schaffen mehr nicht. Das ist eine Art von Offenheit gegenüber den Bürgern, die unglaublich wehtut, die man sich aber nicht ersparen sollte.“ Zudem habe es im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg an Bauanträgen gegeben: 250, nachdem es in den Vorjahren meist zwischen 120 und 150 gewesen seien. „Wenn ich da vier Leute sitzen habe, im Normalfall zwei für die Bauleitplanung und zwei für Bauanträge, dann machen die in diesem Fall eben mehr Bauanträge, weil wir da an Fristen gebunden sind.“

... den Wiesengrund. Der Bebauungsplan sieht neben den zumeist fertiggestellten 51 Reihenhäusern zehn Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 75 Wohnungen vor. Janik erklärte, auch aufgrund der angespannten städtischen Haushaltslage eines dieser Baufelder frei veräußern zu wollen. Einen weiteren Block wolle er als Eigentumswohnungen für Einheimische auf den Markt bringen. Für die übrigen Mietwohnungen würden Partner gesucht. Insgesamt soll es mit dem Projekt heuer vorangehen.

... den Verkehr in der Stadt. Janik sieht die Diskussion zum Beispiel über neue Radverbindungen „im Moment sehr zeitgeistgetrieben“ – auch deshalb, weil sich eine schweigende Mehrheit nicht äußere. „Wir sind eine sehr Kfz-orientierte Stadt“, sagte Janik. „Als CSU in Starnberg müssen wir diese Diskussion offensiver führen.“

Bayerischer Hof: Ausschreibungstext im Mai

... die Zukunft des Bayerischen Hofs. „Wir haben 30 Jahre lang den Tunnel und die Seeanbindung hoch und runter diskutiert, uns aber vor ganz vielen richtungweisenden Entscheidungen gedrückt.“ Der Bayerische Hof gehöre dazu. Im Mai will Janik vom Stadtrat den Ausschreibungstext für den Investorenwettbewerb beschließen lassen, noch vor der Sommerpause die Wettbewerbsunterlagen verschicken. Letzten Endes sollen sich sechs bis acht „seriöse Interessenten“ mit dem Areal von Bayerischem Hof und Villa Bayerlein beschäftigen. „Ich bin mir sicher, dass wir sehr ordentliche Vorschläge bekommen.“ Sollte alles glatt laufen, könnte im September/Oktober 2024 ein Investor den Zuschlag erhalten.

... die Seeanbindung und die geforderte Offenlegung der Vereinbarung zwischen Stadt und Bahn. Janik hält den gefundenen Kompromiss für „konsensfähig“. Der Stadtrat sei zu jedem Zeitpunkt informiert, das Abstimmungsergebnis mit nur einer Gegenstimme eindeutig gewesen. Er selbst habe kein Problem, die Vereinbarung zu veröffentlichen, wiederholte Janik. „Da steht nichts drin, was das Licht der Welt scheuen muss.“ Das würden auch die Vertreter der Bahn so sehen, mit denen er gesprochen habe. Allerdings gelte es, die Interessen der Bahn zu schützen, Stichwort Betriebsgeheimnisse. Vertreter des Konzerns hätten ihm jüngst erklärt, dass das vereinbarte Kostenmodell Rückschlüsse auf die Kalkulationen der Bahn ermöglichen könnte. „Die Bahn wird also Teile der Vereinbarung schwärzen.“ Das brauche Zeit. Einen Veröffentlichungstermin nannte der Bürgermeister noch nicht.

... das neue Gewerbegebiet Schorn. Janik bekräftigte seine Haltung, wonach Starnberg ein neues Gewerbegebiet brauche. „Das entscheidende Nadelöhr ist der Verkehr.“ Deswegen plädiere er dafür, das Gebiet schrittweise zu entwickeln. „Wir sind gerade dabei, die Planung zu überarbeiten.“ Ziel sei es, das Thema wenigstens einmal heuer in den Stadtratsgremien zu beraten. Wichtig sei ihm, eine breite Unterstützung dafür zu bekommen. „Eine 17:14-Mehrheit wäre ein schlechtes Argument, um im Kreistag für die Herausnahme aus dem Landschaftsschutz zu werben“, sagte er.

Moosaik macht „viel, viel, viel Arbeit“

... das Moosaik. „Viel, viel, viel Arbeit“ bedeute der Plan, das bestehende Gewerbegebiet großflächig umzugestalten. Die Anregungen und Einwendungen zum ersten Projektentwurf würden im Rathaus derzeit bearbeitet. Auch hierbei sei der Verkehr ein zentrales Thema. „Da haben wir von zwei Gutachtern spürbar unterschiedliche Antworten bekommen. Wenn wir feststellen, es wird zu viel Verkehr, wird das bisherige Volumen möglicherweise nicht zu machen sein.“

... Starnberg als Stadt: „Ich plädiere für ein bisschen Optimismus. Hässlich sind wir nicht, auch wenn wir Luft nach oben haben. Ich empfinde es nach wie vor als Privileg, in Starnberg zu leben.“