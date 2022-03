Jetzt also doch nicht: Starnberger Stadtrat kippt abendliches Alkoholverbot

12:8-Entscheidung

Von Peter Schiebel schließen

Am See in Starnberg wird es nun doch kein abendliches Alkoholverbot geben. Der Stadtrat hat am Montag die Verordnung gekippt, die ein Verbot ab 20 Uhr vorsah – und vor einer Woche vom Hauptausschuss empfohlen worden war. Möglicherweise kommt aber ein Alkoholverbot auf Badegeländen tagsüber.

Starnberg – Ob’s an der dünnen Besetzung lag? Immerhin fehlten von 31 Starnberger Stadträten in der Sitzung am Montagabend elf, darunter der übers Wochenende erkrankte Bürgermeister Patrick Janik. Oder doch eher an der einen oder anderen bösen Mail, die möglicherweise im Umlauf war? Oder gab es einfach nur ein Umdenken? Fakt ist: Der Stadtrat hat am Montag das Alkoholverbot zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens auf der Seepromenade, dem Böhler-Grundstück, dem Steininger-Grundstück, im Bucentaurpark und auf der Liegewiese Percha einkassiert. 12:8 ging die Abstimmung aus – exakt eine Woche zuvor hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss mit 11:2 Stimmen noch für das Verbot und die entsprechende Verordnung ausgesprochen.

Hatten vor einer Woche nur die Grünen dagegen gestimmt, hagelte es jetzt auch aus anderen Fraktionen Ablehnung. Das Alkoholverbot werde nicht den gewünschten Erfolg haben, prophezeite Josef Pfister (BMS), der im Ausschuss noch für die Verordnung gestimmt hatte. „Ab 20 Uhr trifft es hauptsächlich die Falschen“, sagte Winfried Wobbe (UWG), der vor Wochenfrist ebenfalls anders abgestimmt hatte. „Sie werden die Jugendkultur dadurch nicht ändern, und wir wollen die Verbotskultur nicht weiter unterstützen“, betonte Dr. Johannes Glogger (WPS).

Anke Henniger (FDP) befürchtete eine Verdrängung in andere Bereiche der Stadt. „Ich möchte nicht, dass unsere Jugendlichen auf dem Parkdeck am Bahnhof Nord feiern“, sagte sie und sprach von einer „gelebten Biedermeier-Strenge“, sollte das Alkoholverbot beschlossen werden. Auch Franz Heidinger (BLS) war beim Starnberger Nachwuchs: „Die Jugendlichen haben doch ein Recht darauf, sich mit 16 oder 18 auszuprobieren“ – zumal es Discos oder Bars für junge Leute nicht mehr gebe. Die Grünen blieben bei ihrer Ablehnung. „Jugendliche brauchen auch Raum“, sagte Dr. Franz Sengl. „Es kann doch nicht sein, dass Starnberg ein Altenheim wird.“

„Wer Flaschen im See versenkt, sind nicht Starnberger Jugendliche“

Dass vor allem Starnberger Jugendliche unter dem Alkoholverbot leiden würden, wollte Marc Fiedler (FDP) nicht gelten lassen. Auf dem Steininger-Grundstück etwa habe er im vergangenen Jahr auswärtige Gruppen von 20 bis 50 jungen Leuten ausgemacht. „Wer Flaschen im See versenkt, sind nicht Starnberger Jugendliche“, betonte er. „Wollen wir, dass das eine Partyzone wird? Oder wollen wir zu einem vernünftigen Maß der Nutzung zurückkommen?“ Dass der Zustrom an den See heuer von Haus aus weniger wird, davon war Friedrich Federsel (Grüne) überzeugt, der hauptberuflich in der Jugendarbeit tätig ist. Da die Corona-Regeln gelockert seien und Clubs und Bars wieder geöffnet hätten, werde „sich dieses Jahr einiges verändern“, war er sich sicher.

Einen ganz anderen Gedanken brachte Thomas Beigel (CSU) in die Diskussion. „Wie wäre es denn, wenn wir ein Alkoholverbot tagsüber bis 19 Uhr einführen?“, überlegte er laut. Dann würden ohnehin die meisten Badegäste nach Hause gehen und „Platz für die Feierwütigen“ machen. Außerdem müsse überlegt werden, wie künftig mit Glasflaschen umgegangen wird. „Es vergeht kein Wochenende, an dem sich nicht mindestens ein oder zwei Personen an Scherben die Füße aufschneiden“, sagte er.

Genau diese zwei Punkte beschäftigen auch Bürgermeister Patrick Janik, der ursprünglich ja sogar ein Alkoholverbot ab 15 Uhr vorgeschlagen hatte. „Die meisten Beschwerden kommen in der Tat tagsüber“, sagte er gestern im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Nämlich dann, wenn junge Leute inmitten badender Familien und Kinder damit anfangen, mit Alkohol und vielleicht auch noch einer Shisha Party zu machen. „Das muss man nicht so gut finden“, sagte er. „Und besoffen im See zu schwimmen, ist auch niemandem zu raten.“

Janik hält deswegen an seinem Plan einer Art Hausordnung für die Badegelände fest. Diese könnte sehr wohl ein Alkoholverbot, dann aber tagsüber, beinhalten, ebenso ein Glasflaschenverbot sowie Regelungen zu lauter Musik und Raucherecken. Im Rathaus wird bereits daran gearbeitet. Der Entwurf soll noch vor der Sommerpause den Gremien vorgelegt werden.