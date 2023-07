„Jetzt steht uns die Welt offen“

Teilen

„Ihr seid doppelt besser“: Starnbergs Gymnasiasten bei der Zeugnisvergabe. Sie schafften einen besseren Schnitt als der Jahrgang zuvor, dieser liegt auch über dem bayerischen Gesamtdurchschnitt. Viele Gründe zum Feiern also. © Andrea Jaksch

„Ihr seid doppelt besser“, sagte Schulleiter Thomas Volz bei der Abiturzeugnisvergabe am Freitag zu seinen Abiturienten. Besser als der letzte Jahrgang und besser als der diesjährige bayerische Gesamtschnitt. 86 Abiturienten des Gymnasiums Starnberg erhielten das Reifezeugnis. Feierlich wurden sie aus der achtjährigen Gymnasialzeit entlassen.

Starnberg – „Der Tag der Verleihung ist gleichzeitig der letzte Schultag“, sagte Thomas Volz, Leiter des Gymnasiums Starnberg bei der Zeugnisübergabe in der Starnberger Schlossberghalle. Anwesend waren neben den Familien auch Landrat Stefan Frey, Starnbergs Bürgermeister Patrik Janik, zahlreiche Lehrer und die beiden ehemaligen Schulleiter Josef Parsch und Rudolf Zirngibl.

„Heute ist ein besonderer Tag und es ist ein besonderer Moment“, sagte Landrat Frey, der gemeinsam mit Janik am Gymnasium Starnberg 1995 sein Abitur machte. „Dieser Jahrgang wurde mir als besonderer Jahrgang beschrieben“, sagte er. „Als ehrgeizig und zuverlässig.“ Die Zahlen geben ihm recht. Vier Abiturienten erzielten 1,0. Von 86 Absolventen erreichten 38 Prozent eine eins vor dem Komma, zehn davon sogar einen Schnitt unter 1,5. „Diese bekommen ein digitales Stipendium, das Zugang zu verschiedenen Angeboten ermöglicht“, so Volz. Auch der Gesamtschnitt in Starnberg von 2,18 liege unter dem Bayernschnitt von 2,24, was ihn sehr stolz mache. „Und das ohne Vergünstigungen durch Corona“, sagte er.

Auch Janik freute sich. Er neige sein Haupt mit Respekt, sagte er. Tatjana von Groll-Schacht, die Vorsitzende des Elternbeirats, thematisierte die Sicht der Eltern und appellierte an die Abiturienten, eine eigene Meinung zu haben, zu sich zu stehen, die Demokratie zu verteidigen, nicht wegzuschauen und sich zu engagieren. „Kritik macht einen nicht unmittelbar schlechter, genauso wie ein Lob einen nicht besser macht“, so von Groll-Schacht. Mit einem „pace e bene – Frieden und alles Gute“ verabschiedete sie sich von den Abiturienten.

Kursweise betraten die Abiturienten dann die Bühne. Für jeden Absolventen hatten die Deutschlehrer einen kleinen Text geschrieben, der die Persönlichkeiten beschrieb. Volz übergab die Zeugnisse. Eine besondere Ehrung erhielt Vira Savchenko für ihr Engagement in der Schulgemeinschaft. Walter Nirschl, Vorsitzender des Vereins der Freunde des Gymnasiums Starnberg, überreichte ihr den Elmar-von-Trauwitz-Preis. „Sie hat eine große Energie und eine besondere Ausstrahlung“, lobte Nirschl. „Und sie hat zwei Jahre lang für einen reibungslosen Ablauf bei Sommerkonzerten, Festen und Fahrten gesorgt und die Schule mit ihrer ukrainischen Herkunft und ihrem Sprachtalent bei Hilfsaktionen unterstützt.“

„Es ist ein Gefühl der Erleichterung und gleichzeitig der Wehmut“, beschrieb Julius März seine Gefühle in der Abiturientenrede. Gemeinsam mit Niklas Meyer blickte er auf die vergangenen Jahre zurück und lobte den Zusammenhalt. Auch bedankten die beiden sich bei den Lehrern und der Schulleitung. „Jetzt steht uns die Welt offen.“ Weitere Ehrungen und Auszeichnungen: Buchpreis der Fachschaft Deutsch: Alexandra Sensch, Valentin Ensslen, Moritz Mayr, Leni Medl; Buchpreis der Fachschaft Kunst: Paul Muxfeldt, Anna Donath; Buchpreis der Fachschaft Mathe: Daniel Poock; Buchpreis der Fachschaft Französisch: Julia Wellershoff; Buchpreis der Fachschaft Geschichte: Moritz Mayr; Buchpreis der Fachschaft Physik: Leonhard Bandilla; Goldene Ehrennadel Latein: Alexandra Sensch; Bio-Zukunfts-Preis: Nicole Fiebig.

Vanessa Lange