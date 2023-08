Jubiläumsausgabe des Starnberger Kalenders erscheint

So begann es: 1907 gab es den ersten Vorläufer des Prinzregent-Luitpold-Fischerstechens - zu sehen im Starnberger Kalender 2024. © Stadtarchiv/Bestand Wörsching

Der Starnberger Kalender für 2024 erscheint Ende der Woche. Diesmal geht es auch um Ansichten, die es heute nicht mehr zu sehen gibt.

Starnberg - Diese Woche erscheint der Starnberger Kalender 2024, eine Jubiläumsausgabe des erstmals vor fünf Jahren von der Stadt herausgegebenen Kalenders mit historischen Aufnahmen der Fotografenfamilie Wörsching von Beginn des 20. Jahrhunderts. Fürs kommende Jahr hat das Stadtarchiv laut Mitteilung der Stadtverwaltung einige Ansichten ausgewählt, die es heute so nicht mehr gibt.

Als ein Beispiel wird das um 1850 errichtete und ehemals stadtbildprägende Gebäude von Ludwig Erlacher an Stelle der heutigen Possenhofener Straße 2 genannt, das bei vielen noch als Gasthaus „Unterbräu“ und später als „Wienerwald“ in Erinnerung sein dürfte. Festgehalten wurde auch ein morgendlicher Festzug von Schülerinnen und Schülern mit weiß-blauen Fahnen vor dem Rondell des Bayerischen Hofes im Rahmen der Stadterhebungsfeierlichkeiten im Jahr 1912. „Eines meiner persönlichen Lieblingsmotive ist das Fischerstechen. Gezeigt wird hier eine alte Tradition. Der Heimat- und Volkstrachtenverein veranstaltete in seinem Gründungsjahr 1907 einen Wettkampf, zu dem der Prinzregent einen Wanderpokal stiftete – das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen findet in der Regel alle fünf Jahre statt“, erklärte Bürgermeister Patrick Janik.

Die 500 Exemplare des Kalenders sind laut Stadt ab Freitag, 1. September, für 14,90 Euro erhältlich im Museum Starnberger See (Possenhofener Straße 5), in der „Bücherjolle“ (Kirchplatz 3), in der Buchhandlung Rupprecht (Maximilianstraße 6) und in der Tourist-Information Starnberg (Hauptstraße 1, direkt am Tutzinger-Hof-Platz). In der Regel ist die Nachfrage rege.