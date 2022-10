Kaffee auf dem Herd vergessen - Feuerwehr kommt

Zum Glück kein Feuer gab es am Samstag an der Wittelsbacherstraße zu löschen – ohne Rauchmelder hätte das auch anders ausgehen können. © Feuerwehr Starnberg

Dreimal wurde die Feuerwehr Starnberg am Freitagabend und Samstag alarmiert. Bei einem vermeintlichen Brand musste sie die Wittelsbacherstraße in der Innenstadt einige Zeit sperren.

Starnberg – Zu drei Einsätzen musste die Starnberger Feuerwehr in der Nacht auf und am Samstag ausrücken.

Kaum zu übersehen war jener gegen 12 Uhr wegen einer Sperrung der Wittelsbacherstraße: Nachbarn hatten einen Rauchmelderton gehört und die Wehr alarmiert. Der Bereitschaftsdienst an Wochenenden war bereits nach drei Minuten vor Ort, jedoch zeigte sich, dass es nicht genug Aktive für weitere Fahrzeuge waren – deswegen wurde die Feuerwehr Leutstetten zusätzlich gerufen. Die Starnberger Wehren haben eine App, mit der sich bei einem Alarm Aktive sofort zurückmelden können, ob sie zum Einsatz kommen können oder nicht. In diesem Fall waren es etwas zu wenige.

Feuerwehrleute vor Ort öffneten die leere Wohnung und fanden eine überkochende Kaffeekanne auf dem angeschalteten Herd vor. Nach dem Lüften setzte die Wehr einen neuen Schließzylinder ein, den Schlüssel konnte sich der Bewohner bei der Polizei abholen. Für solche Fälle habe die Wehr Aufkleber, sagte Einsatzleiter Michael Laxhuber. Dem Wohnungsbesitzer jedoch wird das noch Ärger einbringen - laut Polizei droht ihm ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Am Freitag gegen 23.30 Uhr halfen Feuerwehrleute dem Rettungsdienst beim Transport eines Patienten. Am Samstag gegen 17 Uhr öffneten sie an der Weilheimer Straße eine Wohnung, nachdem Nachbarn Hilferufe gehört hatten. Der Bewohner kam ins Klinikum.