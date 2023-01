„Kandidieren ist ein Knochenjob“

Daumen hoch für die Freien Wähler bei der Jahreshauptversammlung (v.l.): Petra Gum, Matthias Vilsmayer und Generalsekretärin Susann Endres. © Andrea jaksch

Jahreshauptversammlung der Freien Wähler in Gilching – Vilsmayer will in den Landtag, Gum in den Bezirkstag

Landkreis – Den Landtags- und Bezirkstagswahlen Anfang Oktober sehen die Freien Wähler gut vorbereitet entgegen. Am Freitag trafen sich die Parteifreunde zur Jahreshauptversammlung in der Sportsbar Gilching und wählten die Landtags- und Bezirkstagskandidaten sowie die Delegierten für die jeweiligen Bezirks- und Landtagsvertretungen.

In der Stichwahl mit dem Kraillinger Hans-Georg Frinder setzte sich Matthias Vilsmayer mit 13 von insgesamt 16 Stimmen für die Nominierung als Landtagskandidat durch. „Ich bin ganz ehrlich, ich war unsicher, ob es sinnvoll ist, erneut zu kandidieren. Insbesondere wegen des enormen zeitlichen Aufwandes, den eine solche Kandidatur mit sich bringt“, bekannte der stellvertretende Landrat, Fraktionssprecher im Kreisrat und Gilchinger Gemeinderat. Doch sein Politikerherz setzte sich durch und der 51-jährige Unternehmer zögerte nicht lange: „Ich habe Lust drauf.“ Der dreifache Vater ist nicht nur wahlkampferfahren. „Ich bin routiniert, habe kommunalpolitische Erfahrung und schon vier Landtags- und Bezirkstagswahlen begleitet.“ Seine kommunalpolitische Erfahrung möchte der Diplom-Wirtschaftspädagoge und Diplom-Handelslehrer vor allem dem Bildungssystem zu Gute kommen lassen. „Ich habe selber drei Kinder im schulpflichtigen Alter. Ich weiß, es gibt an vielen Stellen Handlungsbedarf.“ Beruflich im Telekommunikationsumfeld tätig, will Vilsmayer sich auch in Sachen digitale Zukunft stark machen: „Ich sprühe berufsbedingt vor Ideen.“

Nahezu einstimmig vollzog sich die Nominierung von Petra Gum zur Bezirkstagskandidatin. Auch die Kreisrätin und Seefelder Gemeinderätin will die Bildungsbedürfnisse der Kinder hochhalten. Migrationsbeauftragte, Koordinatorin und Fachberaterin auf Landkreis-Schulamtsebene für Förderlehrer sowie ehrenamtlich im Helferkreis Asyl engagiert, ist die 54-Jährige im Thema Bildung, Inklusion und Integration seit Jahren zu Hause. Kultur- und Heimatpflege werden für die zweifache Mutter, die sich für den Erhalt des Seefelder Mehrgenerationenhauses stark macht, stets großgeschrieben. „Es fügt sich, dass sich meine Aufgabenfelder mit vielen Aufgaben des Bezirks decken“, sagt Gum.

Susan Enders, Generalsekretärin der FW und Landtagsabgeordnete ist zuversichtlich: „Ich freue mich, dass ihr so stark aufgestellt seid. Wir müssen mehr werden im Bayerischen Landtag, auch als Korrektur der Regierung. Wir haben mittlerweile überall mitzureden und das ist gut so.“ Was nun auf ihre Parteifreunde zukommt, weiß Endres aus Erfahrung: „Kandidieren ist ein Knochenjob.“ Die Liste der gewählten Delegierten lässt viele bekannte Köpfe erkennen: Matthias Vilsmayer (Gilching), Albert Luppart (Pöcking), Hans-Georg Frinder (Krailling), Rasso Rebay von Ehrenwiesen (Weßling), Dr. Harald Lossau (Wörthsee), Marlene Greinwald (Tutzing), Dr. Thorsten Schüler (Starnberg), Ferdinand Pfaffinger (Starnberg), Benedikt Padberg (Gilching), Fred Rauscher (Gilching).

Nilda Frangos