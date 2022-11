Vorfreude auf Winter-WM bleibt aus: Wenig Nachfrage nach Fanartikeln

Von: Laura Forster

Die Nachfrage nach WM-Trikots und Bällen ist noch überschaubar. Hans-Peter Trefzer von Intersport Haindl in Gilching hat bisher nur eine Handvoll Fan-Artikel verkauft. © Andrea jaksch

Am Sonntag ist Anpfiff für das erste Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar – am darauffolgenden Mittwoch treffen die Deutschen auf ihren ersten Gegner Japan. Im Landkreis herrscht bisher jedoch wenig Vorfreude. Die Jahreszeit und das umstrittene Austragungsland drücken auf die Stimmung.

Landkreis – So was gab es noch nie: ein Fußball-Großereignis mitten im trüben November. Wegen der Hitze im Wüstenstaat Katar findet heuer erstmals eine Winter-WM statt – diese umstrittene Entscheidung ist schon vor Jahren gefallen. Doch wie groß ist die Vorfreude im Landkreis? Werden sich Fußballbegeisterte die Spiele trotzdem anschauen, wie läuft der Trikotverkauf und findet bei dieser WM Public Viewing statt? Der Starnberger Merkur hat sich einmal im Landkreis umgehört.

WM in Katar: Geringe Nachfrage nach Fanartikeln in Sportgeschäften

Direkt am Eingang der Filiale in Gilching hat das Sportgeschäft Intersport Haindl einen kleinen Bereich mit Artikeln für die Weltmeisterschaft in Katar ausgestattet. „Wir haben bisher eine Handvoll Trikots verkauft“, lautet die nüchterne Bilanz von Prokurist Hans-Peter Trefzer. Rund 50 Stück der 90 Euro teuren Shirts hat der Laden bestellt. „Wir haben uns damit schon auf das absolute Minimum reduziert. Und selbst das wird schwer verkauft.“ Ähnlich sieht es im Geschäft in Planegg aus.

Neben dem umstrittenen Austragungsort, der vor allem wegen toter Arbeiter beim Stadionbau, eingeschränkten Menschenrechten und den schwulenfeindlichen Äußerungen des WM-Botschafters in der Kritik steht, ist die Jahreszeit nicht gerade ideal für Fußball-Vorfreude. Doch bereits in den vergangenen Jahren sei die Nachfrage nach WM- und EM-Fanartikels stetig gesunken, erinnert sich Trefzer. „Das hat zwei Gründe.“ Als er vor 25 Jahren bei Intersport Haindl angefangen habe, hätte die Fußball-Stimmung bereits ein Jahr vor dem großen Turnier begonnen. „Das ist mit der Zeit immer weniger geworden. Nun steht die Weltmeisterschaft in Katar in ein paar Tagen an, und es ist noch nichts zu spüren.“ Der andere Grund: Viele Fußballbegeisterte würde sich nicht mehr die Original-Trikots kaufen, sondern günstige Alternativen im Internet shoppen. „Das merken wir natürlich und haben mit weniger Produkten reagiert.“

Ähnlich sieht die Lage bei Intersport Thallmair in Tutzing aus. „Wir haben heuer sogar nur WM-Bälle im Sortiment“, sagt Sepp Mursch, stellvertretender Geschäftsleiter. „Der Rest ist nicht mehr rentabel.“ Eine Vorfreude auf die Fußballweltmeisterschaft spüre er derzeit noch nicht – „weder im Laden noch privat“. Mursch hofft jedoch, dass sich das mit dem ersten Spiel ändern wird. „Wenn das Turnier in Europa oder einem nicht ganz so kritischen Land wäre, sehe die Situation wahrscheinlich anders aus.“

Fußball-Fans boykottieren WM nicht und verfolgen Spiele in Garage

Auch Hans Kleiner, der jahrelang in Starnberg und Berg Fußball gespielt hat, hätte sich einen anderen Ort als Gastgeber für die WM gewünscht. Zusammen mit drei Freunden ist er 2014 fünf Wochen lang nach Brasilien geflogen, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen. Jahrelang hatten das Schafkopf-Quartett auf diesen Moment gespart (wir berichteten). „Das war wirklich eine tolle Zeit. Wir haben nicht nur die Spiele gesehen, sondern auch Land und Leute kennengelernt. Das würden wir so in Katar nicht hinbekommen. Brasilien ist einfach eine Fußballnation.“ Ein Flug in den Wüstenstaat kommt für Kleiner und seine Freunde deshalb nicht in Frage. „Wenn die WM in Europa oder der USA stattgefunden hätte, hätten wir uns das wahrscheinlich noch mal überlegt.“ Die Spiele boykottieren will er jedoch nicht. „Dafür bin ich doch zu großer Fußballfan.“ Hans Kleiner hat geplant, seine Garage zum Fußballzimmer umzufunktionieren, damit er mit Familie und Freunden das Turnier verfolgen kann.

Weihnachtslichter statt WM-Deko beim Gasthof Zur Post in Herrsching

In den Jahren zuvor hat Kleiner die Welt- und Europameisterschaften oft im Biergarten beim Public Viewing verbracht – wie es etwa bei Gasthof Zur Post in Herrsching angeboten wurde. „Bisher ist die Nachfrage sehr gering“, sagt Wirtin Elisabeth Walch. Sollten sich die Situation noch ändern und das Interesse steigen, übertrage sie die Spiele im Gasthof – doch nicht im Biergarten, sondern in einem separaten Raum oder ihrem neuen Iglu. „Das hat einen Durchmesser von fünf Metern. Da könnte man auch im Winter mit einem Heizstrahler draußen Fußball schauen.“ Die WM-Deko, Trikots und Fußballschuhe vom TSV Herrsching, die in den vergangenen Jahren in den Bäumen hing, wird nicht ausgepackt. „Das passt nicht zu den Weihnachtslichtern.“

Carolin Kandlhofer von der Sportsbar im Sportpark des TSV Gilching weiß hingegen schon sicher, dass sie die WM-Spiele übertragen wird. „Die Nachfrage ist da. Viele unserer Gäste wollen das Turnier verfolgen. Wir zeigen ja das ganze Jahr Fußballspiele.“ Auf ihrer Webseite sportsbar-gilching.de hat sie unter „WM 2022“ alle Spiele bis zum Finale am 18. Dezember mit Datum und Uhrzeit aufgelistet.