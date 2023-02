Kein Faschingsscherz: Seerosenorden für die Starnberger Tafel

Der Seerosenorden der Perchalla geht in diesem Jahr an die Starnberger Tafel. Tanja Unbehaun, Detlev Wagner, Erika Ardelt, Christine Bolz und Doris Heger (mit Hut und grüner Schürze v.l.) nahmen die Auszeichnung stellvertretend für alle Tafelmitglieder in Empfang. Die Laudatio hielt Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik (Mitte). Unser Ziel muss immer sein, dass die Tafel ein festes Dach über den Kopf bekommt. Bürgermeister Patrick Janik in seiner Laudatio

Ehre, wem Ehre gebührt: Den Seerosenorden, die höchste Auszeichnung, die die Starnberger Faschingsgesellschaft zu vergeben hat, erhält in diesem Jahr die Starnberger Tafel.

Starnberg – Ein besonderes Lebenswerk, ein extrem humoriger Ausspruch oder ein allseits beachteter Flop – das sind Kriterien, die für die Perchalla unter anderem ausschlaggebend sind für die Vergabe ihres Seerosenordens. Heuer, nachdem die Verleihung der höchsten Auszeichnung, die die Starnberger Faschingsgesellschaft zu vergeben hat, wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang nicht hatte stattfinden können, war jedoch eine vierte, nicht minder bedeutende Bedingung für die Ordensverleihung ausschlaggebend: „Der Preisträger muss durch eine bemerkenswerte Leistung aufgefallen sein“, erklärte Perchalla-Ehrenpräsident Robert Weiß in seiner wie immer humorig-kritischen Einführung. Den diesjährigen Seerosenorden erhielt nicht eine einzelne Person, sondern eine Gruppe. Geehrt wurden nicht die zur Disposition gestandenen Sportler Oliver Bierhoff, Jens Lehmann oder Kira Weidle, nicht die Kulturschaffenden Heiner Lauterbach, Barny Murphy (Spider Murphy Gang), Helene Fischer oder Peter Rubin, den laut Weiß „heute eh keiner mehr kennt“, und erst recht kein Politiker („Wir sind ja wieder einmal in einem Wahljahr und möchten keinem Kandidaten hier die Bühne freigeben“). Diesmal ging der begehrte Orden an einen gemeinnützigen Verein – die Starnberger Tafel. Und die leiste nun wahrlich Bemerkenswertes.

„Die Tafel ist mehr als nur Essen ausgeben“, sagte Patrick Janik am Rosenmontag im Sitzungssaal des Landratsamtes in seiner Laudatio. Sie biete bedürftigen Menschen auch sozialen Halt und Anteilnahme, „und das ist Gold wert“, so der Starnberger Bürgermeister. Bei einem so ernsten Thema fiele es ihm nicht leicht, eine lustige Ansprache zu halten, „da fliegen einem die Pointen nicht einfach so um die Ohren“. Allein die Tatsache, „dass die Starnberger Tafel die Auszeichnung erhält, klingt von Außen wie ein Faschingsscherz“, sagte Janik. Denn Starnberg, wo man „eine hohe Anzahl an Porsches auf den Straßen sieht“, werde stets mit Orten wie Grünwald, Sylt und Baden-Baden in Verbindung gebracht. „Aber auch da gibt es Tafeln“, erinnerte Janik, und das solle zu denken geben und zeige, „dass die Schere immer weiter offen steht“. Im Namen der Stadt sagte Janik „herzlichen Dank an alle Tafelmitglieder“, die ihr Ehrenamt seit nunmehr über 25 Jahren bei „Wind und Wetter“ ausüben. Und deshalb müsse „unser Ziel immer sein, dass die Tafel ein festes Dach über den Kopf bekommt“. Bislang gibt die Tafel die Lebensmittel im Freien im Hof des evangelischen Pfarramtes in der Kaiser-Wilhelm-Straße 18 an ihre Kunden aus.

Erst seien sie und ihre Vorstandskollegen „erschreckt“ gewesen, als sie von ihrer Nominierung für den Seerosenorden erfahren hatten, sagte Erika Ardelt, Vorsitzende der Starnberger Tafel. Jetzt aber „freut es uns sehr, insbesondere darüber, dass wir Ihnen so am Herzen liegen. Das ist eine sehr große Ehre für uns“. Eigentlich hätten sie und ihre Helfer schon viel früher damit gerechnet, einen Faschingsorden zu bekommen, scherzte Ardelt in ihrer Dankesrede. Schließlich sei bei der Starnberger Tafel das ganze Jahr über Fasching. „Manche von uns halten begeistert Büttenreden, wir schmücken unsere wöchentlichen Festtagssitzungen mit viel frischem Obst und Gemüse, unsere Prinzengarde sorgt dafür, dass jeder zu seinen Lebensmitteln kommt, und unsere Gäste bewegen sich dann in einer großen Polonaise durch unsere Stände.“ Und gelacht werde auch viel, ob von „Gäste oder Tafelisten“. Obwohl sich die 36 Ehrenamtlichen um eine ernste Sache kümmern, bedeute das noch lange nicht, „dass wir uns zu ernst nehmen und keinen Spaß bei der Sache haben“. Neben den Lebensmitteln sei für viele der Tafelbesucher der Donnerstag ein ganz wichtiger Tag für soziale Kontakte, die sonst einfach zu kurz kämen. „Und so ein großes Get Together ist ja auch typisch für den Fasching nach der langen Winterzeit“, meinte Ardelt, die sich für die Überreichung des Seerosenordens 2023 im Namen aller Tafelmitglieder mit folgender gereimter Büttenrede bedankte.

Die Dankesrede der Starnberger Tafel im Wortlaut

Ihr lieben Narren von Perchalla,



wir fühlen uns von Euch gekrönt.



Die Nachricht war ein echter Knaller,



der jetzt noch in den Ohren dröhnt.



Wir von der Tafel sind gerührt



und nicht etwa geschüttelt,



dass solche Ehre uns gebührt,



die Ihr uns heute übermittelt.



Lebt man in einer reichen Ecke,



so meinen viele allzu häufig,



dass jeder es hier dicke hätte,



und Armut sei hier nicht geläufig.



Doch macht man sich die Mühe mal, das im Detail zu sehen,



erkennt man Menschen überall,



die auf der dunklen Seite stehen.



Das Schicksal herrscht



mit seiner Macht,



es drängt in unser Leben rein.



Und mancher hätte nie gedacht,



einmal bei uns zu Gast zu sein.



Und fühlt man sich so recht bescheiden



und alles an den Nerven frisst,



da ist es einfach gut zu wissen,



dass man dann nicht alleine ist.



Klar, Starnberg ist ein reicher Ort.



Das muss ja noch nicht viel bedeuten.



Doch wir bekommen viel Support



von oftmals sehr spendablen Leuten.



So sind wir dankbar,



froh und glücklich,



von Ihnen heut’ bepreist zu werden.



Und mühen uns auch morgen redlich,



dem großen Lob gerecht zu werden.



Nun ist es Zeit, das Glas zu heben.



Ich rufe laut im Namen aller



für das, was Ihr uns heut gegeben, vergelt’s Euch Gott, helau, Perchalla!