Kein großer Einfluss auf Stromverbrauch: Starnberg wirft Sauna im Seebad wieder an

Von: Peter Schiebel

Das Seebad in Starnberg öffnet am Mittwoch wieder komplett. Allerdings sind die Preise gestiegen – fürs Hallenbad um rund 20 Prozent, für die Sauna um etwa 30 Prozent. Mitarbeiterin Annette Hiller freut sich bereits auf „ihre“ Besucher an der Kasse. © Dagmar Rutt, Federico Gambarini/dpa

Die Sauna im Starnberger Seebad öffnet am Mittwoch nach zweimonatiger Schließung wieder. Das hat der Stadtrat am Montagabend beschlossen. Die Verwaltung war zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die Schließung keinen nennenswerten Einfluss auf den Stromverbrauch hatte.

Starnberg – Der Zettel an der Eingangstür zum Starnberger Seebad mit dem Hinweis auf die Schließung und die bevorstehende Entscheidung des Stadtrats war am Dienstagmittag bereits abgehängt. Seit 4. Oktober war der Schwimmbereich wegen der jährlichen Wartungsarbeiten geschlossen, den Saunabereich hatte die Stadt sogar schon am 29. August zugemacht – als eine von mehreren Reaktionen auf die drohende Energiekrise. Am Mittwoch öffnet das Seebad wieder – und das komplett.

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat am Montagabend nämlich auch beschlossen, den Saunabereich „aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund des geringen Einflusses auf den Gas- und Stromverbrauch wieder in Betrieb zu nehmen“. Die Badewassertemperatur bleibt aber bei 26 Grad sowie 30 Grad im Kinderbereich – zwei Grad weniger als früher. Zuvor hatte die städtische Hochbauchefin Christina Frei die Erkenntnisse aus den zurückliegenden Wochen vorgestellt.

Zugrunde lagen drei Zeiträume von jeweils zehn Tagen. Der Normalbetrieb (Zeitraum 1) fand von 17. bis 26. August statt mit einer Wassertemperatur von 28 Grad und der Sauna in Betrieb). In Zeitraum 2 (29. August bis 7. September) war die Sauna abgeschaltet und die Wassertemperatur um zwei auf 26 Grad reduziert. Zeitraum 3 (9. bis 18. September) hatte die selben Bedingungen wie Zeitraum 2, allerdings ohne dass das Blockheizkraftwerk (BHKW) gelaufen wäre. Das BHKW wird mit Gas betrieben und versorgt neben dem Seebad auch das Landratsamt mit Strom und Wärme. Im Zeitraum 3 hatte es aus Sicherheitsgründen unvorhergesehen abgeschaltet werden müssen, da sich Feststoffpartikel im Motoröl befunden hatten.

Absenken der Wassertemperatur wirkt sich deutlich auf Gasverbrauch aus

Die Auswertung zeige, dass sich das Absenken der Badewassertemperatur auf den Gasverbrauch auswirke (minus 14,3 Prozent von Zeitraum 2 zu Zeitraum 1), erklärte Frei. Auf den Stromverbrauch habe die Außerbetriebnahme des Saunabereichs dagegen keinen nennenswerten Einfluss gehabt.

Der unbeabsichtigte Zeitraum 3 förderte noch ein weiteres Ergebnis zutage: Mit einem abgeschalteten BHKW lassen sich zwar mehr als ein Drittel Gas einsparen, dafür stieg der Strombezug um das Vierfache an. Fazit der Stadtverwaltung: „Betrachtet man die jeweiligen Energiegesamtkosten, dann sind die Betriebsbedingungen im Zeitraum 2 mit dem Ziel der Gaseinsparung ideal.“ Ein Abschalten des Blockheizkraftwerks, um noch mehr Gas einzusparen, sei dagegen unwirtschaftlich.

Und da der Einfluss des Saunabereichs auf den Energieverbrauch „äußerst gering“ sei, könne dieser wieder in Betrieb gehen – auch deswegen, weil er eine sehr wichtige Einnahmequelle für die Stadt darstellt. „Er verursacht im Vergleich zum Schwimmbadbereich niedrige Unterhaltungskosten, erzielt aber deutlich höhere Einnahmen“, hieß es in der Vorlage. Ein Saunabesucher erziele in etwa die gleichen Einnahmen wie vier Schwimmbadbesucher. Allein für die restlichen Wochen des Jahres erhofft sich die Verwaltung einen Umsatz im Saunabereich von 350 000 Euro.

Höhere Eintrittspreise im Seebad

Die Stadträte waren mit dem Vorschlag im Großen und Ganzen einverstanden. Kritik kam lediglich Eva Pfister (BMS), die anregte, die Wassertemperatur wieder auf die ursprünglichen 28 Grad zu erhören – und von Michael Mignoli (BLS), der zumindest Warmbadetage an den Wochenenden ins Spiel brachte. Dr. Franz Sengl (Grüne) übte generelle Kritik („gemessen an der Klimakrise ist das ganze Seebad ein Luxus“), stimmte aber wie seine Fraktion für den Vorschlag der Verwaltung.

Und so öffnen das komplette Seebad am Mittwoch wieder. Geöffnet ist an sieben Tage in der Woche von 10 bis 21 Uhr (Hallenbad) sowie von 10 bis 22 Uhr (Sauna). Es gelten allerdings die höheren vor einigen Wochen vom Stadtrat beschlossenen höheren Eintrittspreise. Alle Infos dazu gibt es im Internet auf seebad-starnberg.de.

