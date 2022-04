Kindergarten St. Christophorus in Percha sucht dringend Hilfe

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Suchen dringend personelle Verstärkung: die Kinder des Kindergartens St. Christophorus in Percha mit der Einrichtungsleiterin Barbara Baune. © Andrea Jaksch

Der katholische Kindergarten St. Christophorus sucht dringend Mitarbeiter. Denn auch der Notfallplan, der die Eltern für die Aufsicht der Kinder mit einspannt, kann den Mangel angesichts des fehlenden Personals nicht mehr auffangen.

Percha/Aufkirchen – 48 Kinder besuchen derzeit den Kindergarten St. Christophorus in Percha. Ihre Familien sind stresserprobt und fassen auch mal bei der Kinderbetreuung mit an. Doch nun brennt es, wie Sabine Jahn sagt. Sie ist Verwaltungsleiterin des Kita-Verbunds Schäftlarn-Aufkirchen, der neben den Kindergärten in Percha und Aufkirchen auch Einrichtungen in Hohenschäftlarn und Baierbrunn betreut. Für alle vier Kindergärten braucht sie Personal, aber in Percha besonders dringend.

Die knappe Personalsituation hat zu einer besonderen Kooperation zwischen Eltern und Einrichtung geführt. Die Eltern seien sehr kooperativ und verständnisvoll, sagt Jahn. „Wir haben zu Beginn des Kindergartenjahres ein Ampelsystem entwickelt.“ Das verlangt den Eltern sehr viel Flexibilität und zum Teil persönlichen Einsatz ab.

Bei Grün ist alles okay, bei Gelb kann nur eine Betreuung der Kinder im Haus stattfinden. Springt die Ampel auf Rot, so sollen Kinder möglichst daheim betreut werden, weil es im Kindergarten nur eine Notgruppe gibt. Dabei springen die Eltern auch selber ein – im September wurde abgefragt, wer Kinder spontan betreuen könnte. „Damit die Aufsichtspflicht gewährleistet ist“, sagt Jahn. Das sei keine Dauerlösung, weil ja ein bestimmter Fachpersonalschlüssel gewährleistet sein müsse. Doch zur Überbrückung funktioniere es. „Bei den Eltern ist allerdings im Moment die Luft ziemlich raus“, sagt Jahn verständnisvoll. „Sie sind sehr kooperativ, aber in letzter Zeit war es sehr viel.“

Auch deshalb will der Kita-Verbund nun in die Offensive gehen und hofft auf neues Personal. Die Stimmung im Kindergarten sei sehr gut, betont Jahn. „Eine Mitarbeiterin ist wieder zu uns zurückgekommen, weil das Klima so gut ist.“ Mit zwei großen Bannern, die unter anderem das neue Logo des Kita-Verbunds in Blau und Grün mit weißem Kreuz und gelber Sonne zeigen, hofft Jahn, Aufmerksamkeit bei ausgebildeten Kita-Mitarbeitern zu wecken. Zudem haben die Mitarbeiter die Pluspunkte ihres Arbeitsplatzes erarbeitet und in einer Liste zusammengefasst. „Sehr gern mögen sie, dass sie in der Mittagspause an den See gehen können“, erzählt Sabine Jahn.

Aktuell sind in Percha neben der Kindergartenchefin Barbara Baune ihre Stellvertreterin, zwei Erzieherinnen in Teilzeit sowie zwei Praktikantinnen tätig. Die Personaldecke, die auch durch Corona ohnehin dünn war, wird noch dünner, obwohl jemand aus der Elternzeit zurückkommt. Denn eine Mitarbeiterin sei schwanger und eine andere gehe in Rente, so Jahn. „Eine weitere Erzieherin und eine Kinderpflegekraft könnten wir gut brauchen“, sagt sie. „Wenn jemand Vollzeit arbeiten möchte, wäre das wie ein Sechser im Lotto.“ Eine Frau aus der Ukraine habe sich beworben, sie sei auch vom Fach, aber noch sei unklar, ob ihre Ausbildung anerkannt werde. Gute Erfahrungen hat der Kita-Verbund Schäftlarn-Aufkirchen bei der Personalsuche mit den sozialen Medien gemacht. „Eine Mutter hat unseren Aufruf gepostet, daraufhin kam eine Bewerbung.“

Die Situation in Percha ist zwar am schwierigsten, aber auch in seinen anderen Einrichtungen könnte der Kita-Verbund sehr gut neue Mitarbeiter brauchen. Im Kindergarten St. Maria in Aufkirchen habe man sich geeinigt, dauerhaft eine von insgesamt drei Gruppen nicht zu öffnen, berichtet Jahn. In Hohenschäftlarn wurde die Zahl der Gruppen von vier auf drei reduziert.